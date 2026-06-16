【お中元・夏ギフト2026】もらいたい1位は「商品券・カタログギフト」、贈る1位は「ビール」――おとなの週末 お取り寄せ倶楽部が全国1,000人調査

アイブリッジ株式会社

アイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）が運営するグルメ通販サイト、「おとなの週末 お取り寄せ倶楽部」では、6月15日に「サマーギフト特集」をオープンいたしました。

本特集では、編集部が実際に試食・厳選した"本当においしい"グルメを、ジャンル別・予算別にご紹介しています。「今年のお中元は何にしよう」「相手に喜ばれるものが知りたい」--そんなギフト選びのヒントとなる情報を、毎年積み重ねた試食と目利きの経験をもとにお届けしています。

今回、夏ギフトのリアルな実態をより深く把握するため、全国の20～70歳の男女1,000名を対象とした「お中元・夏ギフト意識調査2026」を実施しました。もらいたい商品・困った経験・購入チャネルのシフトなど、ギフト選びに役立つ生活者の声が浮き彫りになりました。

■ 調査概要

調査タイトル：お中元・夏ギフトについてのアンケート

調査対象 ：全国の20～70歳 男女

有効回答数 ：1,000名

実施日 ：2026年6月1日

調査方法 ：インターネットによるアンケート調査（Freeasyを利用）

調査主体 ：アイブリッジ株式会社

Q. もらうとしたら嬉しい商品は何ですか？（複数回答）

「商品券・カタログギフト」が37.9%でトップ。続いて「ハム・ソーセージ」（33.7%）、「洋菓子」（28.9%）、「ビール」（26.4%）と、定番の食品ギフトが根強い支持を集めました。実用性・汎用性の高いカタログギフトへの需要が最も高く、次いで幅広い嗜好に対応できる定番グルメが選ばれています。

Q. もらって困ったもの・嬉しくなかったものはありますか？（複数回答）

「特になし」が55.2%と過半数を占め、夏ギフト全般に対するネガティブ経験は限定的です。一方で「好みではなかった」が31.1%と3割超に上り、受け手の嗜好を把握した選品の重要性が示されました。「保存が難しかった」（15.4%）も2位にあがり、冷蔵・冷凍商品の取り扱いへの注意が求められます。

Q. もらう側として理想的だと思う条件は何ですか？（複数回答）

「普段自分では買わないもの」が43.1%で最多。次いで「日持ちする（賞味期限が長い）」（39.7%）、「季節感がある」（29.7%）。特別感・保存性・季節性の三要素が夏ギフトに求められる理想条件として浮かび上がりました。Q2の「保存が難しかった」という困り事とも連動しており、日持ちする商品への需要が高いことが読み取れます。

Q. 今年、夏ギフトを贈る予定がありますか？（複数回答）

「贈る予定はない」が58.9%と多数派ですが、「お中元を贈る予定」が23.7%、「まだ決めていない」が12.7%おり、潜在層を含めると贈答意向のある層は36.4%となりました。夏ギフト文化の縮小傾向が見られる一方、親族・近親者間の絆を深める手段として一定の文化は根づいています。

Q. 贈る予定の相手は誰ですか？（複数回答／贈る予定者411名対象）

贈る相手は「自分の親・兄弟姉妹」が38.9%でトップ、「親戚」（34.6%）、「友人・知人」（26.5%）と続きます。「配偶者の親・兄弟姉妹」も23.8%と約4人に1人が選んでおり、義実家への気遣いとしても夏ギフトが機能していることがわかります。「職場・取引先」は17.5%にとどまり、ビジネスギフトとしての役割は相対的に低下しています。

Q. 商品を選ぶ際に重視する点は何ですか？（複数回答／贈る予定者411名対象）

「相手の好み」が43.8%と最多で、贈り手が受け手の嗜好を最優先する意識が明確です。次いで「季節商品・旬のもの」（41.9%）、「予算・価格」（39.7%）が続き、夏らしさのある旬の商品をコストを意識しながら選ぶ傾向が読み取れます。ギフト選びでは"相手ファースト"かつ"確かさ重視"の姿勢が鮮明です。

Q. 一商品あたりの予算はいくらですか？（単数回答／贈る予定者411名対象）

「3,000～5,000円未満」が62.8%と圧倒的多数を占め、夏ギフトの主力価格帯として定着しています。「5,000～10,000円未満」も20.4%存在し、市場の中心価格帯は3,000～5,000円であることが示されています。

Q. どこで購入・注文する予定ですか？（複数回答／贈る予定者411名対象）

「ネット通販」が43.8%で「デパート・百貨店」（39.4%）を上回りました。デパートも約4割と依然高く、高品質・贈答品としての信頼感からリアル店舗も引き続き重要な購買場所であり続けています。

Q. 贈る予定の商品は何ですか？（複数回答／贈る予定者411名対象）

実際に贈る予定の商品は「ビール」が28.2%でトップ。「洋菓子」（18.5%）、「ハム・ソーセージ」（14.6%）と続きました。Q1で37.9%と1位だった「商品券・カタログギフト」が実際の贈答予定では4.4%にとどまり、「もらいたい」気持ちと「実際に贈る」行動の間に顕著なギャップが存在することが確認されました。

■ 調査結果から見られる考察・トレンド

【1】ネット通販（43.8%）がデパート・百貨店（39.4%）を上回る--オンライン購入の利用拡大が進む

購入チャネルとしてのネット通販が43.8%と、デパート・百貨店（39.4%）を上回りました。夏ギフト市場においてもオンライン購買の利用が拡大している傾向がうかがえる中、商品の見つけやすさや利便性など、EC体験の質が選ばれるサイトの差別化要因になっていくと考えられます。

【2】「もらいたい」と「実際に贈る」のギャップ--カタログギフト需要を掘り起こす余地

商品券・カタログギフトはもらいたい商品1位（37.9%）である一方、実際に贈る予定は4.4%にとどまります。「もらいたいけれど選ばれにくい」というこのギャップは、贈り手への訴求方法を工夫することで需要開拓の余地があると考えられます。

【3】「特別感」と「日持ち」が夏ギフト成功の二大条件

理想の条件トップは「普段自分では買わないもの」（43.1%）と「日持ちする」（39.7%）。非日常感・特別感のある商品を、保存性の高い形で届けることが夏ギフトの満足度向上につながる可能性があります。常温保存・長期賞味期限の商品設計が選ばれやすい要素になる可能性があります。

【4】予算は「3,000～5,000円」が主流、潜在ギフター層への訴求が課題

主力予算帯は3,000～5,000円（62.8%）で安定。「贈る予定はない」層の中に「まだ決めていない」（12.7%）が一定数おり、検討段階の潜在層への的確なアプローチが市場拡大につながる可能性があります。

【5】夏ギフトは家族・親族間の絆ツールとして健在

贈る相手の上位は「自分の親・兄弟姉妹」（38.9%）と「親戚」（34.6%）。ビジネスギフトとしての役割が低下する一方で、家族・親族間の感謝や気遣いを伝える手段としての夏ギフト文化は根強く残っています。

■ 調査結果 総括

本調査から、夏ギフトをめぐる生活者の意識と行動の変化が鮮明になりました。

・夏ギフトを贈る意向のある層は全体の4割弱を占め、家族・親族間の絆を深める文化として継続

・もらいたい商品1位は「商品券・カタログギフト」（37.9%）。実際に贈る商品1位は「ビール」（28.2%）で、需給ギャップが見られた

・理想の夏ギフト条件は「特別感・非日常感」「日持ち・保存性」「季節感」の三要素

・購入チャネルでネット通販（43.8%）がデパート・百貨店（39.4%）を上回った

・主力予算帯は3,000～5,000円（62.8%）で安定推移

「おとなの週末 お取り寄せ倶楽部」では、こうした調査結果をもとに選品したお中元・夏ギフト特集を展開しています。

▼ 調査結果をもとに厳選したお中元・夏ギフト特集はこちらから

https://www.otoshu.com/f/ochugen

■お中元・夏ギフトおすすめ商品ピックアップ

《実食審査 フード部門No.１》やまがた雪豚ロースみそ漬（7枚入）

山形県産ブランド三元豚“やまがた雪豚”は、きめ細やかな肉質と脂の甘みが特長。厳選したロース肉を自家製味噌にじっくり漬け込み、ジューシーな旨みを引き出したのがこちら。焼けば味噌の香りが芳醇！厚切りながらも柔らかく、まろやかな味わいにご飯もお酒も進みます。

▼詳細はこちらから

https://www.otoshu.com/c/10/8502868

《実食審査 フード部門No.２》一膳づけ丼の具詰合せ

天然本マグロ、脂のりのよい金目鯛、とろけるサーモン、ビンチョウマグロの4種を厳選。それぞれこだわりの煮切りダレに漬け込み、魚の旨みを引き出したヅケ丼の具は、三崎の老舗が無添加で仕上げたもの。一膳ずつ個包装＆解凍するだけの手軽さもうれしい！

▼詳細はこちらから

https://www.otoshu.com/c/20/8503038

《実食審査 フード部門No.３》長崎ケーゼキューブ（2種セット）

ソーセージ生地をオーブンで焼くケーゼ。こちらは長崎の波佐見焼の器で焼き上げた老舗の一品です。約100年続く伝統製法を守り、長崎県産豚肉を主原料にした、ピスタチオ香るプレーンとまろやかなチーズの2種。しっとり素朴な味わいで、そのままでも焼いても美味。

▼詳細はこちらから

https://www.otoshu.com/c/10/8503037

《実食審査 スイーツ＆ドリンク部門No.１》吹きよせ遊四季

色とりどりの小さな菓子に思わず笑みがこぼれます。富山の米を用いたあられはポリッと香ばしく、国産果物で作ったドライフルーツは酸味が心地よし。野菜チップスや干菓子も加え、素材の持ち味をそのまま生かした吹き寄せです。多彩な味や食感が楽しく、つまむ手が止まりません！

▼詳細はこちらから

https://www.otoshu.com/c/30/8503040

《実食審査 スイーツ＆ドリンク部門No.２》【丸福珈琲店】珈琲ゼリー＆名物プリン

昭和9年創業・大阪の珈琲店の名物スイーツ。自慢の深煎りコーヒーのコクと風味を閉じ込めたゼリーは、すっきりとした苦みが印象的。プリンには生クリームが贅沢に使われ、なめらか＆濃厚。ほろ苦カラメルソースとの調和が至福です。どちらも技が光る大人の味わい！

▼詳細はこちらから

https://www.otoshu.com/c/30/8400092

《実食審査 スイーツ＆ドリンク部門No.３》北海道羊蹄山名水アイスコーヒー詰合せ（3本）

高品質の豆を厳選し、熟練職人が丁寧に焙煎した京都・老舗珈琲店のアイスコーヒー。北海道羊蹄山のふきだし湧き水を使ったネルドリップ抽出でコクと香りを引き立てています。「オリジナル」はスムースな質感、「モカ」はまろやかなコクがいい。無糖・無添加仕上げ。

▼詳細はこちらから

https://www.otoshu.com/c/40/8502999

その他にも、『もらいたい商品第1位』のギフトカタログやレビュー高評価商品、お中元・夏ギフト定番のお肉やスイーツなど、実食厳選した、おとなの週末お取り寄せ倶楽部ならではの逸品を揃えております。

▼お中元・夏ギフト特集はこちらから

https://www.otoshu.com/f/ochugen

■ 「おとなの週末 お取り寄せ倶楽部」について

編集部が試食を行い、味や品質を確認した商品を紹介するグルメ通販サイトです。全国の生産者や店舗の商品を取り扱い、スイーツや惣菜など幅広いジャンルの商品を掲載しています。

サイトURL：https://www.otoshu.com

■ 運営会社について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

：東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-6 吉野第2ビル

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業、Webマーケティング事業

■ 運営メディア一覧

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/