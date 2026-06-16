MiYO ORGANIC（ミヨオーガニック）のエシカルアメニティが、大阪「シティエクスプレス by マリオット」の2拠点（大阪難波南・新今宮）にて全客室導入

株式会社ミヨオーガニック

株式会社ミヨオーガニック（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：山本美代、以下「MiYO ORGANIC」）は、マリオット・インターナショナルが展開するアジア初進出のホテルブランド「シティエクスプレス by マリオット大阪難波南」および「シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮」の2施設にて、プラスチック使用量の削減を目的とした環境配慮型アメニティが全客室に導入されることをお知らせいたします。

シティエクスプレス by マリオット大阪難波南シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮導入の背景

マリオット・インターナショナルが掲げるサステナビリティと社会的インパクトに向けた指針「Serve 360：Doing Good in Every Direction」に基づき、両ホテルでは脱プラスチックに向けた取り組みを推進しています。エシカルなモノづくりと心地よさの両立を大切にするMiYO ORGANICのアメニティが採用されました。シンプルで実用的な滞在を提供する「シティエクスプレス by マリオット」ブランドにおいて、機能性を損なうことなく、環境負荷を低減するサステナブルな宿泊体験を実現します。

導入アメニティについて

シティエクスプレス by マリオットが客室にご用意するアメニティは、環境への負担を減らすための工夫が施されています。歯ブラシやヘアコームには100％リサイクル素材を使用し、綿棒の持ち手部分には紙素材を採用。さらに、各アイテムを包むパッケージにはFSC認証紙を用いることで、使い捨てプラスチックの大幅な削減を叶えました。

サステナブルな設計でありながら、シティエクスプレス by マリオットならではのシンプルで快適な滞在体験を損なわない仕様となっています。なお、歯ブラシについては竹素材の選択肢もある中で、あえてリサイクルプラスチック製を採用。スマートなホテルのコンセプトに寄り添うスタイリッシュなデザインで、都市型ホテルにふさわしい快適なエコスタイルをご提供します。

写真はイメージです。アメニティバーの様子シティエクスプレス by マリオットについて

「シティエクスプレス by マリオット」は、利便性と快適さを兼ね備えた宿泊体験を提供するブランドです。ビジネス・レジャーの両方の旅行者に対応し、便利な立地で効率的かつスムーズな滞在を提供します。品質とシンプルさに重点を置き、お客さまは単に宿泊するだけでなく、心身をリチャージし、次の目的に向けて万全の状態を整えることができます。現在、6か国で約150軒のホテルを展開しており、フラッグシップブランドである「シティエクスプレス by マリオット」をはじめ、「シティエクスプレス プラス byマリオット」、「シティエクスプレス スイーツ by マリオット」、「シティエクスプレス ジュニア by マリオット」、「シティ セントロ by マリオット」など、異なる旅行者層のニーズに応える多様なブランドを展開しています。また、「シティエクスプレス by マリオット」は、マリオット・インターナショナルのグローバル旅行プログラム「Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。本プログラムでは、世界中の多彩なブランドポートフォリオに加え、「Marriott Bonvoy Moments(https://moments.marriottbonvoy.com/en-us)」での限定体験や、無料宿泊、エリートステータス認定などの特典をご用意しています。

Marriott Bonvoyについての詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi をご覧ください。Marriott Bonvoy アプリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jp にアクセスしてください。

両ホテルを運営するパシフィカホテルズ合同会社について

パシフィカホテルズ合同会社は、東京を拠点にホテル開発とアセットマネジメントを積極的に展開している株式会社パシフィカ・キャピタル（1995年創立）のグループ会社として、同社が開発し、外資系ブランドとのフランチャイズ契約に基づき各運営会社が運営するにあたり、総支配人その他の基幹スタッフの派遣や開業支援、運営指導を行っています。

シティエクスプレス by マリオット大阪難波南シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮

▼シティエクスプレス by マリオット大阪難波南 概要

住所：大阪府大阪市西成区花園北2-15-21

客室数：143室

▼シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮 概要

住所：大阪府大阪市西成区萩之茶屋1-2-7

客室数：100室

MiYO ORGANICについて

環境に配慮したライフスタイルを実現する日本発のサステイナブルブランド”MiYO ORGANIC（ミヨオーガニック）”。自社開発したオーガニックな竹製歯ブラシを中心に、竹綿棒、竹ヘアコームなどの地球に優しいホテルアメニティを展開しています。ラグジュアリーとサステイナビリティを両立させられるような心地よい使い心地を追求し、2022年にグッドデザイン賞を受賞。使い捨てではなくお客様のギフトになるようなアメニティを展開しています。これまでに250万本以上を販売し、25t以上のプラスチックを削減してきました。また、お客さまに捨てられたアメニティは付加価値のあるものに生まれ変わらせるアップサイクルの取り組みにも挑戦しています。ゴミを出さない仕組みを作り、消費の仕方を考えるきっかけ、「美しい地球を、次の世代へ」残していける社会を目指しています。2025 年には、社会や環境に配慮した事業活動において一定の基準を満たした企業のみに与えられる 国際的な認証制度である B Corp認証を取得しました。

https://miyo-organic.com/

会社概要

会社名 ：株式会社ミヨオーガニック

所在地 ：〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号STATION Ai内

MiYO ORGANIC：https://miyo-organic.com/(https://miyo-organic.com/)

Trash to Treasure公式サイト：https://www.trash2treasure-upcycle.com/

問い合わせ先：https://x.gd/FdVLu