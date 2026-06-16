年間約2.9トンの紙資材 削減へ。箱の最適化で環境負荷低減と物流効率向上を実現【敏感肌ブランド ディセンシア】

株式会社DECENCIA

ポーラ・オルビスグループの株式会社DECENCIA（本社：東京都品川区、代表取締役：西野英美）は、「ディセンシア トライアルセット O／L×S／C」において、箱のサイズおよび包装仕様の見直しを実施し、環境負荷低減と物流効率の向上を実現しました。本取り組みにより、年間約2.9トンの紙資材削減を見込んでいます。

同社は「肌の不公平をなくしたい」という想いのもと、敏感肌に寄り添う商品開発はもちろん、お客さまに商品をお届けするプロセスにおいても、環境に配慮した責任あるものづくりを進めています。



今回の取り組みでは、品質や使いやすさを維持しながら箱の小型化・効率化を図り、限りある資源の有効活用と物流全体の最適化を実現しました。

■取り組み内容と効果

本取り組みにより、以下の効果が見込まれます。

・箱および包装仕様の見直しにより、紙資材使用量を削減（年間約2.9トン）

（トライアルセット1配送あたり約33.7g削減、A4コピー用紙約7枚分相当）

・配送用段ボールサイズの最適化による梱包効率の向上

・倉庫保管スペースの削減

・輸送時におけるパレット積載効率の向上（1パレットあたり約240個増）

これらの取り組みにより、資材使用量の削減とあわせて物流全体の効率化を推進しています。

■環境へのインパクト

今回削減される年間約2.9トンの紙資材は、資源使用量の低減に加え、製造および輸送工程におけるCO2排出削減にもつながります。

また、配送効率の向上により、より少ない輸送で商品をお届けできるようになり、環境負荷の低減が期待されます。

■今後の展望

ディセンシアは今後も、商品品質とお客さま体験を維持・向上させながら、パッケージ設計や物流プロセスの見直しを通じて環境負荷低減に取り組んでまいります。

敏感肌ブランドとして、人にも環境にもやさしいものづくりを追求し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■商品概要

シワ改善美容液と高保湿美容液で10日間体験出来るトライアルセット

商品名：ディセンシア トライアルセット O／L×S／C



内容：

ディセンシア ローション（20mL）

ディセンシア リンクルO／L コンセントレート ／医薬部外品（8mL）

ディセンシア モイストS／C コンセントレート ／医薬部外品（8mL）

ディセンシア クリーム（8g）

【購入特典】特別サンプル 2包



価格：\1,480（税込）

※ お一人さま一度のみご購入いただける商品です。

※ こちらの商品は、定期会員特典クーポンの対象外です。

詳細はこちらから :https://www.decencia.co.jp/k878/

■ 販売チャネル

・ DECENCIA 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ @cosme STORE（一部店舗）・FLAGSHIP

取扱い店舗リスト：https://www.decencia.co.jp/store/

・ 一部総合通販サイト

■ 株式会社DECENCIAについて

ディセンシアは、ポーラ・オルビスグループの敏感肌向けスキンケアブランドです。ポーラ化成工業 研究所の品質基準と独自の敏感肌知見に基づき、本質を追求した商品開発をしています。「肌の不公平をなくしたい」という想いから、敏感肌に悩む方々の心と肌を解放するスキンケアを提供しています。

・ ディセンシア 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ ディセンシア コーポレートサイト：https://www.decencia.co.jp/company/

・ ディセンシア お客さまセンター TEL：0120‐714‐115