身近な薬局で、もっと手軽に。6月より総合メディカル10店でコラントッテMAGサポーター販売開始

株式会社コラントッテ

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、総合メディカルグループ株式会社（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役社長：多田 荘一郎）と販売連携を開始し、6月より同グループ運営の総合薬局10店舗にて当社のMAGサポーターを販売いたします。健康意識の高まりを受け、医療と生活密着の場である薬局での販路拡大を図ることで、より多くの方に手に取ってお試しいただける環境を整えました。

総合メディカルグループは「よい医療を支え、よりよい社会づくりに貢献する」という理念のもと、医療と社会の持続的発展に取り組んでいます。コラントッテは「本気の笑顔」にあふれた社会の実現をミッションに、日々の健康を支える製品・サービスを提供してまいりました。両社の目指す方向性が一致したことから今回の提携が実現し、地域の皆さまが身近な薬局で気軽に製品を試せる機会を提供します。

今後もコラントッテは、多様な販路を通じて製品の利便性を高め、健康意識の高い方はもちろん、初めて手に取る方にも安心してご利用いただける取り組みを進めてまいります。

取り扱い商品

コラントッテ MAGサポーター ひざ

プロスポーツトレーナー監修のもと、ひざに効果的な磁気配置にこだわった磁気ひざサポーターです。

ひざ上の大腿四頭筋に沿うようにフェライト永久磁石160ミリテスラ×8個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。

コラントッテ MAGサポーター ひざ Wラップ

ひざ上の大腿四頭筋に沿うようにフェライト永久磁石160ミリテスラ8個（4個×2枚の磁石シート）をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。

メインラップとサイドラップのダブルラップ構造で、自在に加圧調整が可能。ムレやすいひざの裏部分に通気性に優れた３Dメッシュを採用しており1年中快適に使用できます。

コラントッテ MAGサポーター 腰

プロスポーツトレーナー監修のもと、腰の痛みの原因である筋肉に効果的な磁気配置にこだわった磁気腰サポーターです。

臀部の大臀筋・中臀筋にフェライト永久磁石20個（10個×2枚の磁石シート）をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。

コラントッテ MAGサポーター 腰 Xベルト

臀部の大臀筋・中臀筋にフェライト永久磁石160ミリテスラ20個（10個×2枚の磁石シート）をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。

腰を面で捉える可動式X（クロス）構造とスムーズな調整を促す滑車式ベルトでしっかりと腰をサポート。ズレを抑える滑り止め付き。

MAGサポーター

【ひざ 製品詳細ページ】https://www.colantotte.jp/product/abbgc

【ひざ Wラップ 製品詳細ページ】https://www.colantotte.jp/product/abbgd

【腰 製品詳細ページ】https://www.colantotte.jp/product/abbfe

【腰 Xベルト製品詳細ページ】https://www.colantotte.jp/product/abbff

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列

コラントッテの効果

N極S極交互配列を表すマーク

コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。管理医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。

管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

■株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスI医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売）

上場市場：東京証券取引所東証グロース市場 （証券コード:7792）

URL：https://colantotte.co.jp/

【本件に関するお問い合せ】

株式会社コラントッテ 広報担当

MAIL：press@colantotte.co.jp TEL：06-6258-7388 FAX：06-6258-7360