本場台湾を上野で楽しもう!!【台湾發祭 2026】上野恩賜公園・竹の台広場（噴水広場）にて開催!!

360WORLD 合同会社

台湾發祭実行委員会は、2026年8月28日（金）・29日（土）・30日（日）の3日間

上野恩賜公園・竹の台広場（噴水広場）にて『台湾發祭 2026（Taiwan Faasai）』を開催いたします。

台湾夜市をイメージした本イベントでは、本場の小籠包や魯肉飯、大鶏排などの台湾フード、

獅子舞パフォーマンスも予定されており、上野で台湾文化を体験できる貴重な3日間です。

高雄の人気店「北平包包楊 Bao Bao Yang』出店決定!!

芒果冰・豆花・白糖粿などの本場スイーツをお楽しみください。

■ 台湾發祭

高雄の人気店・北平包包楊 Bao Bao Yang

台湾の『發財（ファーツァイ）』をイベントの祭とかけました。

新年の挨拶などで使われる『お金持ちになりますように』という意味で

金運・幸運や繁栄を願う縁起の良い言葉です。

この台湾發祭は訪れたすべての人々に幸運や繁栄を願います!!

■ 台湾發祭 2026 上野 実行委員長 張本 仁一

台湾發祭 2026台湾發祭 2026

去年、大盛況となった「台湾發祭」が、今年も上野に帰ってきます。

本場台湾のリアルな食文化と、活気あふれる夜市の賑わいを、そのまま上野でお楽しみいただけます。

ぜひお腹を空かせてお越しください！

皆さんのご来場を心よりお待ちしております！

■ オフィシャル インスタグラム

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https://www.instagram.com/taiwanfaasai(https://www.instagram.com/taiwanfaasai/)

■ 開催概要

＠taiwanfaasai

名称:「台湾發祭 2026 上野」

日程：2026年8月28日（金）・29日（土）・30日（日）

時間：11:00 - 20:00

会場：上野恩賜公園・竹の台広場（噴水広場）

主催：福来物産有限会社・台湾發祭実行委員会・台日文化交流基金

後援：台東区（申請中）

制作：株式会社 MATAHARI・360WORLD 合同会社

■ お問い合わせ

株式会社 MATAHARI / https://matahari.works

E-MAIL: info.taiwanfaasai@matahari.works

電話番号：080-1270-8958

担当：森田・高山