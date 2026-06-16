本場台湾を上野で楽しもう!!【台湾發祭 2026】上野恩賜公園・竹の台広場（噴水広場）にて開催!!
台湾發祭実行委員会は、2026年8月28日（金）・29日（土）・30日（日）の3日間
上野恩賜公園・竹の台広場（噴水広場）にて『台湾發祭 2026（Taiwan Faasai）』を開催いたします。
台湾夜市をイメージした本イベントでは、本場の小籠包や魯肉飯、大鶏排などの台湾フード、
獅子舞パフォーマンスも予定されており、上野で台湾文化を体験できる貴重な3日間です。
高雄の人気店「北平包包楊 Bao Bao Yang』出店決定!!
芒果冰・豆花・白糖粿などの本場スイーツをお楽しみください。
高雄の人気店・北平包包楊 Bao Bao Yang
■ 台湾發祭
台湾の『發財（ファーツァイ）』をイベントの祭とかけました。
新年の挨拶などで使われる『お金持ちになりますように』という意味で
金運・幸運や繁栄を願う縁起の良い言葉です。
この台湾發祭は訪れたすべての人々に幸運や繁栄を願います!!
台湾發祭 2026
台湾發祭 2026
■ 台湾發祭 2026 上野 実行委員長 張本 仁一
去年、大盛況となった「台湾發祭」が、今年も上野に帰ってきます。
本場台湾のリアルな食文化と、活気あふれる夜市の賑わいを、そのまま上野でお楽しみいただけます。
ぜひお腹を空かせてお越しください！
皆さんのご来場を心よりお待ちしております！
台湾發祭 2026 上野 実行委員長 張本 仁一
横濱中華學院校友會
横濱中華學院校友會
横濱中華學院校友會
台湾發祭 2025
台湾發祭 2025
台灣啤酒
芒果冰
豆花
大鶏排
■ オフィシャル インスタグラム
https://www.instagram.com/taiwanfaasai(https://www.instagram.com/taiwanfaasai/)
＠taiwanfaasai
■ 開催概要
名称:「台湾發祭 2026 上野」
日程：2026年8月28日（金）・29日（土）・30日（日）
時間：11:00 - 20:00
会場：上野恩賜公園・竹の台広場（噴水広場）
主催：福来物産有限会社・台湾發祭実行委員会・台日文化交流基金
後援：台東区（申請中）
制作：株式会社 MATAHARI・360WORLD 合同会社
■ お問い合わせ
株式会社 MATAHARI / https://matahari.works
E-MAIL: info.taiwanfaasai@matahari.works
電話番号：080-1270-8958
担当：森田・高山