【父の日限定】ほろ苦い大人の味わい「父の日ぴよりん」を期間限定発売！

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）は、同社オリジナルスイーツ「ぴよりん」の季節限定商品「父の日ぴよりん」を、2026年6月19日（金）から6月21日（日）の期間限定で販売いたします。ほろ苦いカフェモカの味わいに“ありがとう”の気持ちを込めて。照れくさくてなかなか言えない感謝の言葉も、愛らしい「ぴよりん」がそっと届けます。

テイクアウト販売の2店舗に加え、2026年6月15日（月）にオープンした店内飲食店舗『ぴよりんvillage』にて初めて販売する期間限定ぴよりんです。

季節限定商品「父の日ぴよりん」

名古屋コーチン卵をたっぷり使ったプリンを、ほろ苦いカフェモカ風味のババロアで包み込みました。ネクタイ付きのシャツをモチーフにした「Thanks papa」のチョコレートを飾り、お父さんへの感謝の気持ちを表現しています。

【テイクアウト】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/197_1_86d8bd24c67ca185c6d9ea5a2e0f2741.jpg?v=202606161052 ]

【店内飲食】

販売店舗について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/197_2_82ddf3188890d1677ee6670e599ed8b2.jpg?v=202606161052 ]

ぴよりんshop

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/197_3_d62022421ead07f706eef81ef459a7ab.jpg?v=202606161052 ]

ぴよりんshopアトリエ店

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/197_4_8a6f56e646f895a7cb123c30d1ef4e06.jpg?v=202606161052 ]

ぴよりんvillage

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/197_5_abe80e6e39d6b612b3c3064507a00fec.jpg?v=202606161052 ]

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

「ぴよりん」公式 HP・SNS

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/197_6_24c2c7581509ea5b69dfc84ca9861af6.jpg?v=202606161052 ]

※画像は全てイメージです。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。