【父の日限定】ほろ苦い大人の味わい「父の日ぴよりん」を期間限定発売！
ジェイアール東海フードサービス株式会社
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「ぴよりん」とは
ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）は、同社オリジナルスイーツ「ぴよりん」の季節限定商品「父の日ぴよりん」を、2026年6月19日（金）から6月21日（日）の期間限定で販売いたします。ほろ苦いカフェモカの味わいに“ありがとう”の気持ちを込めて。照れくさくてなかなか言えない感謝の言葉も、愛らしい「ぴよりん」がそっと届けます。
テイクアウト販売の2店舗に加え、2026年6月15日（月）にオープンした店内飲食店舗『ぴよりんvillage』にて初めて販売する期間限定ぴよりんです。
季節限定商品「父の日ぴよりん」
名古屋コーチン卵をたっぷり使ったプリンを、ほろ苦いカフェモカ風味のババロアで包み込みました。ネクタイ付きのシャツをモチーフにした「Thanks papa」のチョコレートを飾り、お父さんへの感謝の気持ちを表現しています。
【テイクアウト】
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【店内飲食】
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販売店舗について
ぴよりんshop
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ぴよりんshopアトリエ店
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ぴよりんvillage
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/197_5_abe80e6e39d6b612b3c3064507a00fec.jpg?v=202606161052 ]
「ぴよりん」とは
愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。
名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。
2026年７月１日に誕生15年を迎えます。
《15周年特設サイト》
https://piyorin.com/15th-anniversary/
「ぴよりん」公式 HP・SNS[表6: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/197_6_24c2c7581509ea5b69dfc84ca9861af6.jpg?v=202606161052 ]
※画像は全てイメージです。
※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。
また、急遽販売を終了する場合がございます。