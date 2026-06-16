新たな和を再考するコンピレーションアルバム第3弾『ワコンピVenue』始動。ゲームEDテーマタイアップも決定

合同会社ViREM

山葵音楽学校プロジェクト（合同会社ViREM運営）の音楽レーベルGrater Recordsは、VSingerおよびリアルアーティストが参加するコンピレーションアルバム企画「ワコンピ」シリーズ第3弾『ワコンピVenue』supported by Vack-ON!!（ワコンピベニュー／通称：ワコンピ3）を始動しました。

本作では、国内外に向けた音楽リリースに加え、2026年6月1日よりCAMPFIREでのクラウドファンディングを開始しました。また、都内でのリアルライブ開催に向け、ライブ制作協力としてVack-ON!!を迎えます。

このたび、オーディションにより選出された歌唱者・七原帝子、イラストレーター・えざき、さらにゲスト歌唱者として小見川千明の参加が決定しました。

また、2026年6月23日（火）19時より、ゲスト歌唱者を除く歌唱参加者7人による「ワコンピ歌枠リレー」を実施します。

さらに、『ワコンピVenue』収録楽曲について、2026年11月発売予定のコンシューマーゲーム（Switch 2、PS5、Xboxほか）エンディングテーマタイアップが決定しました。ゲームタイトルおよび楽曲詳細は、後日発表予定です。

“リリースするだけでは終わらない”プロジェクトとして展開

Grater Records（グレイターレコーズ）は、「新たな和」をコンセプトとしたコンピレーションアルバム第3弾『ワコンピVenue』を国内外に向けてリリースする予定です。

本プロジェクトは、アルバム作品の制作・配信にとどまらず、クラウドファンディング、参加アーティストの発表、リアルライブ、国内外へのプロモーションを連動させながら展開します。音源を届けるだけでなく、アーティスト、クリエイター、リスナー、支援者が共に集う“場（Venue）”を作ることを目指します。

■本リリースのポイント

・「新たな和」をコンセプトとしたコンピレーションアルバム第3弾『ワコンピVenue』が始動。

・VSingerとリアルアーティストが参加し、国内外での音楽リリースを予定。

・2026年6月1日より、CAMPFIREにてAll-or-Nothing方式のクラウドファンディングを開始。

・オーディションにより、歌唱者として七原帝子、イラストレーターとしてえざきの参加が決定。

・2026年6月23日（火）19時より、歌唱参加者7人による「ワコンピ歌枠リレー」を実施予定。

・2026年11月発売予定のコンシューマーゲーム（Switch 2、PS5、Xboxほか）エンディングテーマタイアップが決定。詳細は後日発表予定。

・ライブ制作協力としてVack-ON!!を迎え、都内でのリアルライブ開催を予定。

・過去シリーズではクラウドファンディング達成、京都・萬福寺でのステージ、VketRealでのライブ、カラオケDAMでの楽曲配信などを展開。

■『ワコンピVenue』について

『ワコンピVenue』は、「新たな和」をコンセプトに、VSingerとリアルアーティストが参加するコンピレーションアルバム企画「ワコンピ」シリーズの第3弾です。

第1弾、第2弾で培ってきた音楽制作、クラウドファンディング、ライブ、配信、プロモーションの経験をもとに、今回はアルバム制作とリアルライブを軸にした展開を行います。作品をリリースして終わるのではなく、楽曲、ライブ、支援者参加型の企画を通じて、プロジェクト全体を一つの体験として届けます。

■クラウドファンディングについて

2026年6月1日より、CAMPFIREにて『ワコンピVenue』のクラウドファンディングを開始しました。

本プロジェクトならではの特別なリターンを用意し、支援者の皆さまと共にアルバム制作、国内外でのリリース、プロモーション、リアルライブ開催を実現することを目指します。

本クラウドファンディングはAll-or-Nothing方式で実施します。目標金額に達した場合、アルバム制作、音楽リリース、プロモーション、都内リアルライブ開催に向けて本格的にプロジェクトを進行します。目標金額に達しなかった場合、プロジェクトは実施されません。

▼CAMPFIRE『ワコンピVenue』クラウドファンディング

【URL】https://camp-fire.jp/projects/943383/view

■歌唱参加者

本作には、以下のアーティストが歌唱参加いたします。

※五十音順

茨むあん

【X】https://x.com/ibaramuan

【YouTube】https://www.youtube.com/@ibaramuan

CYBILL

【X】https://x.com/CYBI_ll

【YouTube】https://www.youtube.com/@CYBILL_ch

Sifar

【X】https://x.com/Sifar_VTuber

【YouTube】https://www.youtube.com/@sifarVtuber

shin

【X】https://x.com/shin_singing

【YouTube】https://www.youtube.com/@shingames7857

七原帝子

オーディション選出者

【X】https://x.com/teiko_elise_

【YouTube】https://www.youtube.com/@teikobonbonch3548

無々ひさぎ

【X】https://x.com/nanahisagi

【YouTube】https://www.youtube.com/@77_san

魔ノむえる

【X】https://x.com/Mano_muerU

【YouTube】https://www.youtube.com/@manomueru

■ゲスト歌唱者

小見川千明

ゲスト歌唱者として、小見川千明の参加が決定しました。

【X】https://x.com/omigawa_chiaki

【事務所プロフィール】https://www.crocodile-ltd.com/talent/omigawa-chiaki

■参加イラストレーター

えざき

オーディションにより選出されたイラストレーターとして、えざきの参加が決定しました。

【X】https://x.com/1jA_y

■「ワコンピ歌枠リレー」について

2026年6月23日（火）19時より、歌唱参加者7人による「ワコンピ歌枠リレー」を実施します。

本企画では、『ワコンピVenue』に参加する歌唱者が、それぞれの配信枠をつなぎながら歌唱配信を行います。参加アーティストの歌声や個性を、クラウドファンディング期間中により多くの方へ届ける企画として実施します。

※ゲスト歌唱者・小見川千明を除く、歌唱参加者7人による実施を予定しています。

※詳細なタイムテーブルおよび配信URLは、公式note、公式X、各参加者のSNS等で順次発表予定です。

■ゲームエンディングテーマタイアップについて

『ワコンピVenue』収録楽曲について、2026年11月発売予定のコンシューマーゲームのエンディングテーマタイアップが決定しました。

対象プラットフォームは、Switch 2、PS5、Xboxほかを予定しています。ゲームタイトル、参加楽曲、アーティスト情報などの詳細は、後日発表予定です。

今回のタイアップを通じて、『ワコンピVenue』の音楽をアルバム作品としてだけでなく、ゲーム作品の物語を彩る楽曲としても展開していきます。

■ライブ制作協力について

第3弾となる『ワコンピVenue』では、ライブ制作協力としてVack-ON!!を迎え、都内でのリアルライブ開催を予定しています。

アルバム制作とライブ展開を連動させることで、音源としての「ワコンピ」だけでなく、リアルな会場で体験できる「ワコンピ」としても展開します。

▼Vack-ON!!

https://x.com/vack_on

■ワコンピシリーズの歩み

山葵音楽学校プロジェクトは、音楽業界、映像業界、アニメ業界など、エンターテインメント領域に関わるメンバーにより、2019年に発足しました。バーチャルとリアルの融合を掲げ、その後、音楽分野に特化したレーベルとしてGrater Recordsを立ち上げました。

2020年、コロナ禍において「何かできることはないか」という想いからスタートしたのが、コンピレーションアルバム企画「ワコンピ」です。

第1弾のクラウドファンディングでは249％、約400万円を達成。2022年の第2弾『ワコンピ2』では235％、約500万円を達成しました。

これまで、国内外の音楽配信プラットフォームでのリリース、京都・萬福寺でのスペシャルステージ、秋葉原最大級のイベント「VketReal」でのライブ、カラオケDAMでの楽曲配信など、音源制作にとどまらない多面的な展開を行ってきました。

■今後の展開

『ワコンピVenue』では、クラウドファンディングの実施後、アルバム制作、国内外でのリリース、プロモーション、都内リアルライブ開催に向けて、順次情報を公開します。

また、2026年6月23日（火）19時より実施予定の「ワコンピ歌枠リレー」や、コンシューマーゲームのエンディングテーマタイアップに関する続報も、公式noteおよび公式X等で発信します。

最新情報は、ワコンピ公式noteでも随時発信します。

▼ワコンピ公式note（by アラン師匠）

https://note.com/master_alan

■本件に関するお問い合わせ

Grater Records／山葵音楽学校プロジェクト

担当：田村

メール：contact@grater-records.com

（関連URL）

Grater Records

https://grater-records.com/

https://x.com/GraterRecords

山葵音楽学校プロジェクト

https://wasabims.com/

https://x.com/wasabimspj

合同会社ViREM

https://virem.co.jp/