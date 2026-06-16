【Camp Snapをもっと自由に】“今その瞬間を楽しむ” スクリーンレスデジタルカメラ Camp Snapからカメラアクセサリーが新発売

株式会社シナジートレーディング

株式会社シナジートレーディング（代表取締役：原中 俊広、所在地：大阪市中央区）は、

スクリーンレス デジタルカメラ Camp Snap Cameraのカメラアクセサリーを

2026年6月23日（火）にローンチします。

アメリカ・カナダでは既に大ヒットしておりSNSフォロワー29万人超えの注目商品です。

（本国Instagram：https://www.instagram.com/campsnapcamera/）

商品は、全国の家電量販店・小売店・ECサイトで販売を開始します。

購入はCamp Snap 日本公式HP（https://www.campsnap.jp/）からも可能です。

ウォータープルーフケース

Camp Snapを、もっと自由に。

Waterproof Caseがあれば、

水辺の冒険でも思い出を思いきり撮影できます。

水中での撮影にも対応した耐久性の高いケースがカメラをしっかり保護。

Camp Snap Waterproof Case

泳いだりシュノーケリングをしたり、水遊びを楽しむシーンでも安心して使用できます。

ぴったりフィットする設計で、操作性を損なうことなく快適に撮影可能。

雨の日も、水の中でも。

スクリーンに縛られないクリエイティブな体験を楽しもう。

【製品特徴】

・防水保護 -水深約5mまで対応。水中での撮影はもちろん、雨や雪の中でも安心。

・高い耐久性 - 過酷な冒険シーンにも対応する頑丈設計。

・ぴったりフィット - ケース内でもしっかり固定され操作も簡単。

・スクリーンレスの楽しさ - 水上でも水中でも、創造的な写真撮影を実現。

・スマホや今までのデジカメでは利用できないシーンでも瞬間を切り取れます。

商品詳細

商品名：Camp Snap Waterproof Case

参考価格：約5千円

サイズ ： 幅137(mm)奥行100(mm)高さ37(mm)量138(ｇ)

素材 ：ポリカーボネート

カラー ：クリア

※Camp Snap V-105専用

※Camp Snap Pro/Camp Snap8非対応

※カメラ本体は付属していません。

CS-V105WCCamera Bag (Fits Camp Snap & CS-Pro)Camp Snap 専用カメラバッグ

Camp Snapカメラを安全に持ち運べる、

専用設計のカメラバッグ。

アクティブなシーンでも使いやすい様に、

耐久性のある素材を採用し ベルトループと

長さ調整可能なショルダーストラップの

2WAY仕様に仕上げました。

キャンプやハイキング、旅行など、どんな冒険にもぴったり。

【製品特徴】

細部までこだわった、高品質な仕様を採用しています。

・面ファスナーではなく、素早くしっかり閉じられる

金属製マグネットクロージャー

・耐久性に優れた金属製ベルトクリップ

・Camp Snapを傷や衝撃から守る、

やわらかなクッションライニング

※カメラ本体は付属していません。

キャンプやハイキング、日常使いまで想定して設計されており、

どんな冒険シーンでもCamp Snapをしっかり保護します。

大切なカメラをしっかり保護しながら、スクリーンに縛られない“その瞬間”の撮影を楽しめます。

デザイン性と保護性能を兼ね備えた、こだわりのカメラバッグです。

CS-BAGBK商品詳細

商品名 ：Camera Bag (Fits Camp Snap & CS-Pro)

参考価格：約4千円

サイズ ： 幅150(mm)奥行105(mm)高さ56(mm)重量115(ｇ)

素材 ：ポリエステル

カラー ：ブラック

※Camp Snap V-105/Camp Snap Pro専用

※Camp Snap8非対応

Type Cケーブルストラップ

カメラ用リストストラップとUSB-Cデータケーブルをひとつにした、便利な2-in-1アクセサリー。

耐久性のある調整可能なリストストラップとして使用できるだけでなく、高速データ転送や充電に対応したUSB-Cケーブルとしても活躍します。

Dual-Function Camera Wrist Strap & USB-C Data Cable

Camp Snap以外のデバイスにも使用可能。

外出先でもカメラをしっかり持ち運べるため、撮影中の安心感も抜群。

必要なときにはすぐにデータ転送や充電ができ、

フォトグラファーやクリエイターの移動をスマートに

サポートします。

高品質な素材を使用し、耐久性とデザイン性を両立。

スタイルと実用性のどちらも大切にしたい方にぴったりの

アイテムです。

※カメラ本体は付属していません。CS-SLYRDBK商品詳細

商品名 ：Dual-Function Camera

Wrist Strap & USB-C Data Cable

参考価格：約2千円

サイズ ： 幅15(mm)奥行190(mm)高さ13(mm)重量17(ｇ)

素材 ：ナイロン

カラー ：ブラック

日常の持ち運びにはもちろん、アウトドアにも大活躍のアクセサリー！

Camp Snapとアクセサリーを使って、この夏 “最高の瞬間“ を思い出にしよう！

Camp Snap Lineup

Camp Snap V-105Camp Snap ProCamp Snap 8

スマートフォンで “撮ってすぐ確認する” ことが当たり前になった今。

Camp Snapは、あえてスクリーンを無くし “その瞬間を楽しむ体験” を提案します。

株式会社シナジートレーディング 会社概要

会社名

Synergy Trading Corporation 株式会社シナジートレーディング

設立

2000年9月25日

資本金

70,000,000 円

代表者代表取締役

原中俊広

本社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-3-11淀屋橋フレックスタワー4F

Tel: 06-6233-3066 ／Fax: 06-6233-3068

関連会社

Synergy Trading Korea

事業内容

-海外メーカー商品の日本輸入元事業（KitchenAid, CORAVIN, drinkmate, Mr. Beams 等）

-家庭用品及び家庭用電化製品などの企画開発及びその製造販売

-ライセンス商品の企画開発及び製造販売

-世界各国から、家庭用品、住居関連商品、日用消耗品、日用雑貨、食品の輸入販売

-ベビー用品の輸入販売及び企画製造

-欧米からのファッショングッズの輸入販売

お問い合わせ先

株式会社シナジートレーディング

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-3-11

淀屋橋フレックスタワー4F

TEL: 06-6233-3066

http://www.synergytrading.co.jp/