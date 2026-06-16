XENCE、施工特化の新部門「XENCE Engineering」を発足

株式会社XENCE

株式会社XENCE（本社：愛知県名古屋市、代表：小澤巧太郎）は、2026年5月20日、 施工請負を担う新部門「XENCE Engineering（ゼンス エンジニアリング）」を発足しました。木造住宅の新築・改修、テナント・オフィス改修、非住宅建築の新築・改修・解体など、東海地域を中心に設計事務所・施主から施工請負を承ります。

XENCE Engineering (ゼンス エンジニアリング)ロゴ

XENCEはこれまで、 3Dプリンターやロボット加工などを用いたデジタルファブリケーションや、流通規格に乗らない未利用材を用いたモジュール建築の開発・施工など、一般的な施工フローでは難しい複雑な建物の構築に取り組んできました。その過程で蓄積してきた新しい技術に対する施工の知見とこれまでの建築技術を活かし、「建築をつくり方からデザインする」新しい工務店として始動します。

建築を、つくり方からデザインする。

私たちは、建築の可能性は「デザイン」だけでなく、「どうつくるか」によって大きく変わると考えています。設計と施工が両輪としてつながり、「どうつくるか」が建築の選択肢を押し広げていく新しい工務店を担う部門としてXENCE Engineering を発足しました。

XENCEはこれまで、サーキュラーエコノミーを建築領域で実践することをテーマに新しい建築のあり方に挑戦してきました。受注請負施工においても、コストの透明性を高め、素材・職人・地域・設計者など多様なステークホルダが関わる循環型の建築生産を目指します。

XENCE Engineering 概要

XENCEによるオフィス内装XENCEによるオフィス内装XENCEによる木造建築XENCEによる木造建築XENCEによる3Dプリンター活用建築XENCEによる既存建築リノベーション

XENCE Engineering（ゼンス エンジニアリング）は、設計事務所・施主のパートナーとして住宅の新築・改修・非住宅工事を担うとともに、設計者が描いた建築を現場で確かに立ち上げる施工チームとして活動していきます。 施工のご相談・お見積もりのご依頼は、随時受け付けております。

■ 対応領域

東海地域中心に日本全国対応可能（拠点：愛知県名古屋市、岐阜県郡上市）

- 木造住宅の新築・改修- テナント／オフィス改修- 非住宅建築の新築・改修・解体■ 特徴- 一般的な施工管理に加え、非規格材の加工や３Dプリンター、デジタルファブリケーション技術等を扱ってきた知見を要望に応じて一般建築に適用- 素材・職人・地域コミュニティなど、多様な主体が関わる循環(サーキュラー)型の建築生産の経験- コストの透明性を重視した施工管理■ お問い合わせ

株式会社XENCE

E-mail：info@xencegroup.com

問い合わせフォーム：https://xencegroup.com/contact

XENCE Engineering インスタグラム：https://www.instagram.com/xence.engineering

会社概要

会社名：株式会社XENCE

代表者：代表取締役 CEO 小澤巧太郎

所在地：愛知県名古屋市 (本社)、岐阜県郡上市 (ラボ)

設立：2022年2月

事業内容：

建築の設計施工、パラメトリックな自動設計、デジタル加工技術、プログラミング、AI等を活用し、建築の素材・デザイン・生産プロセスを拡張することで、建設業におけるサーキュラーエコノミーの実装を目指す。未利用木材の活用、木造建築モジュールの開発、3Dプリント技術を用いた接合部開発、設計施工プロセスのデジタル化・最適化等を推進。

公式Webサイト：https://xencegroup.com