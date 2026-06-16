【小野建株式会社】ライジングゼファーフクオカの會田圭佑選手が当社福岡支店に来社
小野建株式会社
シーズン最終戦の個人表彰プレゼンターとして登場した当社代表取締役社長小野剛（中央）
パネルを手に笑顔を見せる會田圭佑選手（パネル右）
會田圭佑選手と当社福岡支店のスタッフで撮影
2025-26シーズンのオフィシャルパートナーとして支援
当社は「クニづくり・マチづくり・モノづくりに貢献する」存在意義のもと、社会インフラや整備や建設需要に対して全国で鉄鋼流通・建設事業を手掛けております。加えて、地域に根差したスポーツチームへのスポンサー活動、アカデミーチームへの協賛などを通して地域活性に貢献しております。
Bリーグ2025-26シーズンにおいて、当社はライジングゼファーフクオカのオフィシャルパートナーとしてアリーナのコートサイドパネルやユースチームユニフォームの背番号下にロゴを掲出しております。また、4月26日のシーズン最終戦では、当社代表取締役社長小野剛が個人表彰プレゼンターとして登場いたしました。この度、シーズン終了の活動報告として、會田圭佑選手が当社福岡支店に訪れ、社員と交流いたしました。
シーズン最終戦の個人表彰プレゼンターとして登場した当社代表取締役社長小野剛（中央）
パネルを手に笑顔を見せる會田圭佑選手（パネル右）
福岡支店概要
所在地：〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭4-12-11
ＴＥＬ：092-642-2022
支店長：相良 謙太
會田圭佑選手と当社福岡支店のスタッフで撮影
当社概要
会社名：小野建株式会社
所在地：〒803-8558 福岡県北九州市小倉北区西港町12-1
設 立：1949年8月
営業拠点一覧
本支店：小倉、福岡、大分、熊本、広島、長崎、大阪、東京、仙台
営業所：南福岡、佐賀、山口、宮崎、鹿児島、佐世保、福山、岡山、名古屋、岐阜、美濃、三重、北陸、京都、奈良、滋賀、南大阪、北摂、姫路、神戸、四国、新居浜、丸亀、八戸、北海道
ＴＥＬ：093-561-0036
Ｈ Ｐ：https://www.onoken.co.jp/jp/