【小野建株式会社】ライジングゼファーフクオカの會田圭佑選手が当社福岡支店に来社

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小野建株式会社


2025-26シーズンのオフィシャルパートナーとして支援


　当社は「クニづくり・マチづくり・モノづくりに貢献する」存在意義のもと、社会インフラや整備や建設需要に対して全国で鉄鋼流通・建設事業を手掛けております。加えて、地域に根差したスポーツチームへのスポンサー活動、アカデミーチームへの協賛などを通して地域活性に貢献しております。


　Bリーグ2025-26シーズンにおいて、当社はライジングゼファーフクオカのオフィシャルパートナーとしてアリーナのコートサイドパネルやユースチームユニフォームの背番号下にロゴを掲出しております。また、4月26日のシーズン最終戦では、当社代表取締役社長小野剛が個人表彰プレゼンターとして登場いたしました。この度、シーズン終了の活動報告として、會田圭佑選手が当社福岡支店に訪れ、社員と交流いたしました。



シーズン最終戦の個人表彰プレゼンターとして登場した当社代表取締役社長小野剛（中央）

パネルを手に笑顔を見せる會田圭佑選手（パネル右）

福岡支店概要


所在地：〒812-0051　福岡市東区箱崎ふ頭4-12-11


ＴＥＬ：092-642-2022


支店長：相良 謙太



會田圭佑選手と当社福岡支店のスタッフで撮影

当社概要


会社名：小野建株式会社


所在地：〒803-8558 　福岡県北九州市小倉北区西港町12-1 　


設 立：1949年8月


営業拠点一覧


本支店：小倉、福岡、大分、熊本、広島、長崎、大阪、東京、仙台


営業所：南福岡、佐賀、山口、宮崎、鹿児島、佐世保、福山、岡山、名古屋、岐阜、美濃、三重、北陸、京都、奈良、滋賀、南大阪、北摂、姫路、神戸、四国、新居浜、丸亀、八戸、北海道


ＴＥＬ：093-561-0036


Ｈ Ｐ：https://www.onoken.co.jp/jp/