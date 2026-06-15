データをもっと、人の言葉に近づけたい。デジタリフト、統合BIツール「LIFT Engine」の開発ストーリーを公開

株式会社デジタリフト

「なぜ、この数字になったのか」--答えられますか？



施策の背景、仮説、過去の判断。それらがデータと繋がっていれば、広告運用はもっと速く、もっと深くなる。LIFT Engineは、その「繋がり」をつくるために開発されました。



企業の事業と未来を動かす共挑型マーケティングパートナー、株式会社デジタリフト（本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：百本 正博、証券コード：9244）は、統合BIツール「LIFT Engine（リフトエンジン）」の詳細機能と開発背景を公開します。

■デジタルマーケティング施策の成果に向き合う方

- 数値レポートを見ても、「なぜこの結果になったのか」がわからない- 担当者が変わるたびに、施策の文脈がゼロリセットされる- 過去の成功・失敗が次の施策に活かされず、同じ試行錯誤を繰り返している- 過去施策の結果に基づく分析に留まっているため、新たな施策にトライしづらい

これらはすべて、「データはあるのに、文脈がない」ことから生まれる問題です。LIFT Engineは、この構造ごと変えます。

■ LIFT Engineでできること

１. 広告の"なぜ"が、ひと目でわかる

複数媒体・キャンペーン・クリエイティブの数値を一画面に集約。さらにAIが「なぜこの数値になったのか」を多角的に推察し、担当者が何時間もかけていた原因分析を、数分で引き出します。

２. 仮説と結果が、自動で紐づく

「このターゲットに、この訴求で当たるはず」--定例会で立てた仮説をLIFT Engineに記録するだけで、その後の実績と自動で照合。勘と経験に頼っていたPDCAが、データドリブンに変わります。

３. 過去の施策が、次の成功確率を上げる

LIFT Engineに蓄積された施策の経緯・仮説・結果は、チーム全体のナレッジとして機能します。「過去に似た状況でどうアプローチしたか」を参照しながら次の施策を設計できるため、根拠のある提案が可能に。担当者の勘ではなく、組織の実績に基づいた意思決定が、施策の成功確度を高め、同時に試行錯誤のリスクを大幅に軽減します。

４. 広告主自身が、データの主役になれる

LIFT Engineでは、必要な情報を必要な範囲で確認しながら、広告主が自社のマーケティングデータを自分の目で確認し、代理店と主体的に議論できる環境を整えることが可能です。

「方向性は合っているか」「投資対効果はどうか」--その問いを、タイミングを選ばず一緒に考えられる関係へ。それが、LIFT Engineが目指すパートナーシップのかたちです。

AIは、人間の判断を支える存在として



AIに作業を任せることが目的ではなく、AIを活用することで人間がより

本質的な判断に集中できる環境をつくる

--その思想がLIFT Engineの設計に貫かれています。

方向性から施策・運用・結果までの一連の流れをAIがサポートすることで、コンサルタントと

広告主が「次の一手」をより確信を持って踏み出せるようになります。



デジタリフトはLIFT Engineを起点に、AIを活用した新たなマーケティング支援の

あり方に継続的に挑戦していきます。

正解のない領域だからこそ、実験と学習を繰り返しながら、業界の常識を更新し続けます。

■ 開発者の想い

青野 紳三郎

LIFT Engine 開発責任者

デジタル上のデータは、誰でも集められる時代になりました。でも、人間が何を、なぜやったのかは、意外と残りません。



施策の裏にある意図、定例会での議論、失敗から学んだ気づき--こうした「人間の判断の文脈」は、ほとんどの場合、担当者の頭の中だけで完結して消えていきます。引き継ぎのたびに失われ、組織としての学習が積み上がらない。私はずっと、それをもったいないと感じていました。

AIが作業を肩代わりするほど、ヒトの価値は「手を動かすこと」から「判断すること」へ移ります。ならば、その判断をより確かなものにするために、過去の経験を組織の財産として蓄積できる仕組みが必要です。方向性→施策→運用→結果。この4つが一本の線でつながっていれば、次の一手を自信を持って設計できる。LIFT Engineはその「線」を引くためのツールです。

LIFT EngineはAIが起点ではなく、人間が起点であるという思想のもとで設計しました。AIは、人間の思考を代替するのではなく、人間の判断をより深く、より速くするために存在する。そう信じています。

過去の成功事例も失敗事例も、すべてが次の施策の礎になる。LIFT Engineを通じて、広告運用などのマーケティング施策における「試行錯誤のナレッジ」を組織全体で蓄積する環境をつくりたい。

それが私たちの目指す、「ヒューマンセントリックなAIドリブンエグゼキューション」の実現です。

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■会社概要

【社名】株式会社デジタリフト（東証グロース 証券コード：9244）

【代表取締役】百本 正博

【本社住所】東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル4階

【設立】2012年11月

【URL】https://digitalift.co.jp/

【事業内容】

＜マーケティンググロースデザイン＞

デジタル広告運用 / アフィリエイト運用 / SNSアカウント構築 / 運用代行 / インフルエンサーマーケティング / SEO・LLMO支援 / 業務効率化支援

＜コンテンツエクイティエンハンスメント＞

オウンドメディア構築支援 / サイト制作・運用 / 採用支援

＜データグロースアクセラレーション＞

ダッシュボード構築支援 / データドリブンマーケティング構築支援 / CRM戦略立案・実行 / AI活用型マーケティング支援

■当社について

デジタリフトは、「動かそう、事業も、その先も。」をミッションに掲げ、デジタルの技術で課題に深く入り込み、同じ熱量で成長を実現する「共挑型マーケティングパートナー」として、企業の挑戦を継続的に支える、デジタルマーケティングファームです。

■ 本件に関するお問い合わせ

電話番号：03-6434-9896

お問い合わせURL：https://digitalift.co.jp/contact/

担当：岡部（オカベ）



