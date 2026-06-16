本好きが集まるカフェ「サロンクリスティ」、7月1日（水）よりイブニングティーセットの新メニュー『シャーロック・ホームズ第2弾』を提供開始

株式会社ハヤカワ写真は１名様分です。※座席の指定は出来ません。

予約は食べログより https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13283679/

サロンクリスティは、7月1日（水）から8月31日（月）まで【イブニングティーセット】の新メニュー『シャーロック・ホームズ第2弾』を提供します。

今回もホームズ研究の第一人者で『シャーロック・ホームズ・バイブル』の著者・日暮雅通氏の監修により、ホームズ作品の世界観を表現したメニューになっています。加えて第2弾では日暮雅通氏にホームズ検定も作成して頂きました。全問正解された方には当店限定のノベルティもご用意しております。

セイボリー3品

・ローストポーク

・緋色チョップドサラダ

・「ボール箱」風オムレツ

スイーツ、セイボリー5品

・オレンジピールとナッツのスコーン

（自家製クロテッドクリーム添え）

・冷たい肉のサンドイッチ

・イングリッシュマドレーヌ

・マカロン221B

・バイオリン型チョコレート

スペシャルドリンク「緑柱石の宝冠」

・緑柱石の宝冠（ノンアルコール）

マンゴーソーダにブルーキュラソーシロップを混ぜると・・・

スペシャルドリンク「ピンク色の研究」

・ピンク色の研究 ～注射器付き～（ノンアルコール）

爽やかなピンクレモネードソーダ

スペシャルドリンク「メスシリンダービール」

・メスシリンダービール（アルコール）

花婿ジョンに乾杯！！

スペシャルドリンクは他にも「ローズエルダーフラワースパークリング（ノンアルコール）」などもご用意しています。

〈監修者 日暮雅通〉

監修者近影

プロフィール

日暮雅通（ひぐらし・まさみち）

1954年生まれ。青山学院大学卒業。翻訳家、ホームズ研究家。著書『シャーロック・ホームズ・バイブル』（早川書房）で第76回日本推理作家協会賞「評論・研究部門」を受賞。「新訳シャーロック・ホームズ全集」（全９巻、光文社）でホームズ物語の４つの長篇、56の短篇すべての新訳を手掛ける。他の訳書にスティーヴ・トライブ著『シャーロック・クロニクル』、ジェイムズ・ラヴグローヴ著『シャーロック・ホームズとシャドウェルの影』（以上早川書房）などがある。

日暮雅通氏からのメッセージ

今年もホームズ物語に登場する料理や飲み物にちなんだメニューを、「サロンクリスティ」のスタッフの方々に考案していただきました。ホームズが活躍した当時のイギリスにおける定番食材を使ったものもあります。もうお馴染みとなった（私も大好きな）「メスシリンダービール」を含め、原作と映画両方の内容を思い出しつつ、楽しんでいただければ幸いです。

〈概要〉

提供期間：2026年7月1日（木）～8月31日（月）※土日祝日除く

コース名：イブニングティーセット『シャーロック・ホームズ第2弾』

提供時間：16：00・17：00～2時間制 ※お席へのご案内は10分前から

料 金：5,500円（税込）/1名様

予 約：ご利用の3日前までに、食べログからお願いいたします。

※完全予約制、座席の指定はお受け出来ません。

https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13283679/

場 所：サロンクリスティ

東京都千代田区神田多町2-2 早川書房本社ビル1Ｆ

（JR「神田駅」北口より徒歩3分/東京メトロ銀座線「神田駅」4番出口より徒歩3分）

〈当店からのメッセージ〉

これからも、多くのお客様にご満足いただける様な企画やアイデアを考えてまいります。イブニングティーセットをご案内するお席には、専用のアンケート用紙を備えておりますので、ご意見、ご要望は遠慮なく頂けますと幸いです。

〈当店のご紹介〉

全面ガラスで開放的な入口落ち着いた雰囲気の店内豪華列車の客室を彷彿とさせるアーチ型の半個室が象徴的

株式会社ハヤカワが運営する【サロンクリスティ】は早川書房のグループ会社で、「本好きが集まる場所」をコンセプトに、2023年2月にリニューアルオープンしたカフェです。お店の名前もミステリの女王『アガサ・クリスティー』に因んでいます。

店内では早川書房の編集者が作家さんや翻訳者さんとの打ち合わせにも利用しており、運が良ければその場面に遭遇出来るかもしれません。

出版社のグループ会社という強みを活かして、書籍や作家とのコラボメニューも提供しています。また、読書会などのイベントも定期的に開催されており、本が中心にある本好きにはたまらないお店づくりを心掛けております。

そんなお店で、小説の世界観を堪能しながら料理をお楽しみ頂けます。アルコールもご用意しておりますので、ご仕事の帰りに本を片手にお立ち寄り頂くのも良いかもしれません。

サロンクリスティ

〒101-0046

東京都千代田区神田多町2-2 No3ハヤカワビル1F

TEL03-3258-3800

営業時間

11:00～14:30（ラストオーダー14:00）

16:00～21:00（ラストオーダー20:00）

定休日 土日祝日

SNSで最新の情報を発信中

https://x.com/salon_christie

https://www.instagram.com/salon_christie/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ハヤカワ 担当：金子

Email:kaneko@hayakawa-agency.co.jp