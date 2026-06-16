ごはんが進む夏のごちそう、塩にんにく香るからあげと豚しゃぶで。「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」からやまで販売開始！

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、エバーアクション株式会社（本社：東京都千代田区/代表：渡部 貴）は、2026年6月19日(金)より国内のからやまにて「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」を期間限定で販売開始いたします。

からやま公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/karayama/

シンプルだから旨い。塩とにんにくの黄金コンビからあげ。豚しゃぶにはネギ・生姜・にんにくなどの薬味を合わせ、香酢ベースのたれでさっぱりと。

塩ベースの漬込みだれがにんにくの旨みを引き出したからあげと、

しっとりと仕上げた冷製豚バラ肉に、ネギ・生姜・にんにく等の薬味を香酢ベースのたれで合わせ、

ラー油の辛みがきりりと全体を引き締める、さっぱりしながらも奥深い旨みが後を引く一品です。

じめじめした暑さが続く６月の初夏に食べたくなる、爽快感と満足感を備えた商品となっております。

テイクアウトにも

期間限定メニュー「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」「塩にんにくからあげ合盛り定食」「塩にんにくからあげ」は、お弁当としてテイクアウトも可能です。ご自宅でのお食事や職場でのランチなど、シーンに合わせて専門店の味を楽しめます。

商品概要

※一部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できます。

＜店内＞

■塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食

(塩にんにくからあげ3個/豚しゃぶ/ご飯・みそ汁)

通常店舗：980円(税込1,078円)/券売機店舗：税込1,080円

■塩にんにくからあげ合盛り定食

（塩にんにくからあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ付き/ご飯・みそ汁）

通常店舗：820円(税込902円)/券売機店舗：税込910円

■塩にんにくからあげ1個

通常店舗：160円(税込176円)/券売機店舗：税込180円

＜テイクアウト＞

■塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り弁当

(塩にんにくからあげ3個/豚しゃぶ/ご飯)

通常店舗：980円(税込1,058円)/券売機店舗：税込1,080円

■塩にんにくからあげ合盛り弁当

(塩にんにくからあげ2個/カリッともも2個/ご飯)

通常店舗：820円(税込885円)/券売機店舗：税込910円

■塩にんにくからあげ1個

通常店舗：160円(税込172円)/券売機店舗：税込180円

■からやま その他メニュー

販売概要

販売開始 2026年6月19日(金)

※食材がなくなり次第、販売終了いたします。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

販売店舗 国内の「からやま」※一部店舗を除く

販売時間 各店舗の営業時間

店舗情報(からやま) https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=04

※店舗情報にて各店舗の販売価格や取扱メニューを確認できます。

からあげ定食専門店「からやま」について

定食を注文すると無料で提供され、ご飯に合うと評判の「いかの塩辛」は唯一無二！

「からやま」は、2010年5月に浅草総本店をオープンした伝説のからあげ「からあげ縁-YUKARI-」のニンニクや生姜を使用せず鶏の旨味を引き出す、限られた人しか製法を知らない「秘伝の特製漬け込みダレ」で仕上げた「カリッともも」を、ご飯のおかずとして揚げたてを食べられたらお客様に喜ばれるのではと考え、とんかつ専門店「かつや」とコラボレーションし、2014年12月に「からあげ定食専門店」として1号店を相模原市に開店しました。

2024年7月、新たなご飯のおかずの選択肢として、しょうがのきいた特製濃厚ダレを絡め高温の鉄板で焼き上げた「しょうが焼き定食」が仲間入り。

これからも「からやま」は、からあげ専門店としてお客様にご満足いただける商品やサービスの提供に努めてまいります。

【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://x.com/karayama_fan/

●Instagram

https://www.instagram.com/karayama_fan/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/karayama/

会社概要

エバーアクション株式会社

代表者 代表取締役社長 渡部貴

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2015年9月1日

業務内容 からやま、からあげ縁を運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group4

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号 アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者 代表取締役社長 坂本守孝

所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業 1993年3月2日

事業内容 外食事業

資本金 1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/