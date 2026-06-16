【沖縄・古宇利島】One Suite THE GRAND 会員制度導入で直販比率52.3％を達成　One Suiteが取り組む顧客との継続的な関係構築

合同会社 One Suite

合同会社One Suite（本社：沖縄県今帰仁村／代表社員：貝塚志朗）が沖縄本島北部にある古宇利島にて運営するスモールラグジュアリーホテル「One Suite THE GRAND（ワンスイート ザ・グランド：今帰仁村古宇利）」は、2024年4月より公式会員プログラムを導入いたしました。

導入後、直販比率は継続的に上昇し、2026年度（2026年6月6日時点）には52.3％に達しました。あわせて公式予約比率も36.0％まで向上しており、お客様との継続的な関係構築が進んでいます。

One Suiteでは、単なる宿泊予約の獲得だけではなく、「また帰ってきたくなる滞在体験」の提供を重視しています。会員制度を通じて、お客様との接点を滞在後も継続し、長期的な関係構築を目指してまいりました。

今回、当ホテルでは自社予約データをもとに、会員制度導入前後の予約動向について分析を行いました。

One Suite会員プログラムについて :https://onesuite.thegrand.jp/membership/

■ 調査概要

調査対象：One Suite運営ホテルの予約データ

調査期間：2023年度～2026年度（2026年6月6日時点）

（※各年度は4月1日～翌年3月31日）

分析内容：公式サイト経由予約室数および公式予約比率の推移

■ 調査結果

直販比率は15.2％から52.3％へ上昇

One Suiteでは、公式サイト予約に加え、電話やメールなどによる直接予約も受け付けています。

なお、本項目における「直販予約」とは、OTA（オンライン旅行予約サイト）を経由せず、公式サイト・電話・メールなどを通じてホテルが直接受け付けた予約を指します。

その結果、予約全体に占める直販比率は継続的に上昇し、2026年度（2026年6月6日時点）の予約実績では過半数を占めるまでに拡大しています。

※2026年度は2026年6月6日時点での予約実績公式サイト予約比率は7.7％から36.0％へ上昇

公式会員プログラム導入前の2023年度における公式サイト予約比率は7.7％でした。

その後、会員制度の浸透とともに公式サイト利用は継続的に増加し、

・2024年度：19.8％

・2025年度：26.4％

・2026年度：36.0％（2026年6月6日時点）

となりました。

※2026年6月6日時点2026年度の予約実績では、予約全体の3件に1件以上が公式サイト経由となっており、会員制度導入以降も公式サイト利用は拡大を続けています。

■ 公式会員プログラムによる顧客体験向上

One Suite THE GRANDでは、滞在前から滞在後まで、より豊かな旅行体験を提供するため、公式会員プログラムを展開しています。

会員登録いただいたお客様には、登録時に3,000ポイントを進呈するほか、アーリーチェックイン・レイトチェックアウト、会員限定クーポン配信などの特典をご用意しています。

また、年間利用額に応じた会員ランク制度を導入しており、シルバー会員以上のお客様には会員限定宿泊プランやスパ優待をご提供。ゴールド・プラチナ会員には宿泊料金に応じたポイント還元に加え、レンタサイクルや特別ギフトなどの限定特典もご利用いただけます。

さらに、プラチナ会員のお客様には、レストランでの夕食時にソムリエ提案によるワインペアリング特典をご用意しており、One Suiteならではの食体験をお楽しみいただけます。

また、公式サイトからは最大12か月先までの先行予約が可能となっており、より計画的で快適な旅をサポートしています。

■ 会員登録者数は6,320名に

公式会員プログラムの登録者数は、2025年度末時点で6,320名となりました。

また、年間利用額に応じた会員ランク制度を導入しており、上位ランクであるプラチナ会員は232名となっています。

単なる予約サイトとしてではなく、お客様との継続的な関係性を築くコミュニティとして活用いただいています。

■ One Suiteが目指す“帰ってきたくなる滞在”

One Suiteでは、単なる宿泊予約ではなく、“また帰ってきたくなる滞在体験”を重視しています。

会員プログラムでは、宿泊料金の優待だけではなく、 古宇利島での滞在をより楽しむための情報配信 記念日や特別な滞在に合わせたご提案 人気レストランとの限定コラボレーション リピーター様向けの特別プラン など、滞在そのものの価値を高める取り組みを行っています。

「予約を増やすこと」だけではなく、お客様との継続的な関係性を築き、“旅の続き”を感じていただけるホテル運営を目指しています。

■ 今後について

今後は、会員データを活用したパーソナライズ配信や、地域事業者と連携した会員限定特典なども検討しており、古宇利島ならではの滞在価値向上に取り組んでまいります。

OTAによる新規顧客との出会いと、公式サイト・会員制度による継続的な関係構築の両立を図りながら、長期的な顧客基盤の強化を進めてまいります。

【One Suite THE GRAND（ワンスイート ザ・グランド）】

所在地：沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利2451

電話：0980-51-5770

メール：thegrand@onesuite.jp

公式サイト：https://onesuite.thegrand.jp/