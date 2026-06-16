DJ KOO（TRF）とギネス記録を持つDJ RINOKAが世代を超えて出演！“盆踊りをアップデートする”次世代型フェスを上野で開催！

株式会社Y’sホールディングス

株式会社Y’sホールディングス（本社：東京都、実行委員長：吉岡大輔）は、2026年6月26日（金）・27日（土）の2日間、上野恩賜公園 竹の台広場にて「TOKYO盆ダンス×STEAM FESTIVAL 2026」を開催いたします。

日本の夏を象徴する「盆踊り」を、今の時代に合わせて再編集する。

本イベントは、伝統文化である盆踊りに、サンバ、DJカルチャー、STEAM教育を掛け合わせた、新しい都市型カルチャーフェスティバルです。

6月26日（金）にはDJ KOO（TRF）をはじめ、DJ Oasis a.k.a. DJ Oasis the Funk P.（キングギドラ）、ZEN-LA-ROCK a.k.a. COMBINATE FUTURE、seaらが出演。音楽と盆踊りが交わる前夜祭として、上野の夜を熱く盛り上げます。

6月27日（土）には、DJ RINOKAの出演に加え、子どもたちがDJ体験、楽曲制作、VJ体験、うちわ制作に挑戦するSTEAM FESTIVALを開催。さらに、浅草サンバと盆踊りを融合した「サンバ盆踊り」も実施します。

6月27日（土）は、子どもたちが主役となる体験型フェスティバル

子どもたちが音楽・映像・アートに触れながら、自ら表現を生み出す「STEAM FESTIVAL」を中心に開催します。

会場では、DJ体験、楽曲制作体験、VJ体験、オリジナルうちわ制作など、子どもたちが実際に手を動かしながら学べる体験コンテンツを展開。完成した楽曲はステージ上で披露される予定で、子どもたちは“観客”ではなく“つくる側”としてイベントに参加します。

また、ギネス世界記録を持つ次世代DJ・DJ RINOKAが出演。子どもたちにとって、次世代アーティストの活躍を間近で体感できる貴重な機会となります。

さらに、浅草サンバと盆踊りを融合した「サンバ盆踊り」も実施。浅草の熱気と日本の夏の風物詩である盆踊りが交わり、子どもから大人、地域住民、観光客までが一緒に楽しめる参加型エンターテインメントを創出します。

学び、音楽、踊り、地域交流が一体となる、TOKYO盆ダンス×STEAM FESTIVALのメインデーです。

大人が踊り、子どもたちが音楽をつくる。

世代を超えて人が集い、学び、つながる。

TOKYO盆ダンス×STEAM FESTIVAL 2026は、上野から「新しい日本文化の形」を発信する挑戦です。

DJ KOO（TRF）と小学生DJ RINOKA。世代を超えた2組が出演！！

本イベントの大きな見どころは、日本の音楽シーンを長年盛り上げてきたDJ KOO（TRF）と、次世代を担う小学生DJ RINOKAという、世代を超えた2組の出演です。

DJ KOO（TRF）は、ダンス＆ボーカルグループTRFのDJ・リーダーとして長年にわたり日本の音楽シーンを牽引。近年はDJとして全国各地のイベントに出演し、世代を超えて音楽の楽しさを届けています。

6月26日（金）の前夜祭では、DJ KOO（TRF）をはじめ、DJ Oasis a.k.a. DJ Oasis the Funk P.（キングギドラ）、ZEN-LA-ROCK a.k.a. COMBINATE FUTURE、seaらが出演。盆踊りとDJカルチャーが融合する、TOKYO盆ダンスならではの音楽空間を創出します。

同じイベントの中で、親世代にも親しまれるアーティストと、未来を担う子ども世代のアーティストが登場することで、音楽が世代や立場を超えて人をつなぐ力を発信します。

ギネス世界記録を持つ次世代DJ RINOKA！

6月27日に出演するDJ RINOKAは、5歳でDJ機材に触れ、6歳でDJデビューを果たした次世代DJです。

SNS総フォロワー数は100万人を超え、動画総再生回数は3億回を突破。

さらに、「最年少クラブDJ（女性）」「音楽フェスティバルに出演した最年少DJ（女性）」として2つのギネス世界記録にも認定されています。

東京発の”TOKYO NEO TECHNO”を掲げ、国内外のフェスやイベントに出演。音楽活動だけでなく、モデルやブランドアンバサダーとしても活躍し、世界から注目を集める若きアーティストです。

今回のTOKYO盆ダンスでは、未来を担う次世代アーティストの象徴として出演し、STEAM教育や文化継承という本イベントのテーマを体現します。

子どもたちにとっては「自分も挑戦していいんだ」と感じられる機会に。

大人たちにとっては、未来を担う子どもたちの可能性を体感する時間になります。

盆踊りは、もっと自由で、もっと面白くなる

近年、地域のお祭りや盆踊りは、担い手不足や参加者の高齢化などにより、継続が難しくなっている地域も少なくありません。

一方で、盆踊りには、年齢、国籍、立場を超えて、誰もが同じ輪の中でつながることができる力があります。

TOKYO盆ダンスでは、その力を現代的にアップデートします。

日本の盆踊りに、浅草を象徴するサンバ、DJによる音楽演出、子どもたちの創造性を育むSTEAM教育を融合。

「昔ながらの行事」ではなく、次世代が参加したくなる文化体験として、盆踊りの新しい可能性を提案します。

子どもたちが“観客”ではなく“つくる側”になるSTEAM体験

6月27日（土）には、子どもたちを対象としたSTEAM FESTIVALを開催します。

DJ体験、楽曲制作体験、VJ体験、オリジナルうちわ制作など、音楽・映像・アートを通じて、子どもたちが自分の手で表現を生み出す体験を提供します。

完成した楽曲はステージ上で披露される予定です。

子どもたちはイベントをただ見るだけではなく、自分たちの感性で音をつくり、会場を動かすクリエイターとして参加します。

この体験を通じて、創造力、表現力、挑戦する力を育みます。

浅草サンバと盆踊りが融合する「サンバ盆踊り」

6月27日（土）のメインプログラムでは、盆踊りと浅草サンバを融合した「サンバ盆踊り」を実施します。

浅草の熱気と、日本の夏の風物詩である盆踊り。

台東区を代表する2つの文化が交わることで、国内外の来場者が一緒に楽しめる新しい参加型エンターテインメントを創出します。

会場全体がひとつの輪となり、踊り、音楽、地域、人がつながる時間をつくります。

上野から、日本文化の新しい未来を発信

舞台となる上野恩賜公園は、文化・芸術・観光が集まる東京を代表する場所です。

その上野から、伝統文化を守るだけではなく、次世代へ受け継がれる形へ進化させる。

TOKYO盆ダンス×STEAM FESTIVAL 2026は、地域住民、親子、観光客、企業、関係団体が交わり、これからの地域コミュニティの新しい形をつくることを目指します。

会場には23台のキッチンカーも出店予定。音楽、踊り、学び、食を一日中楽しめる入場無料の地域フェスティバルです。

◯開催概要◯

【イベント名】

TOKYO盆ダンス×STEAM FESTIVAL 2026

【日時】

2026年6月26日（金）

11:00～21:00（DJは16:00スタート）

2026年6月27日（土）

11:00～19:30

【会場】

上野恩賜公園 竹の台広場

【入場料】

無料

【主な内容】

DJステージ

サンバ盆踊り

STEAM体験

DJ体験

楽曲制作体験

VJ体験

オリジナルうちわ制作

キッチンカーエリア など

【出演】

DJ KOO（TRF）

DJ RINOKA

DJ Oasis a.k.a. DJ Oasis the Funk P.（キングギドラ）

ZEN-LA-ROCK a.k.a. COMBINATE FUTURE

sea

浅草ジェニック

その他出演者多数

【主催】

株式会社Y’sホールディングス

TOKYO盆ダンス実行委員会

【協力】

台東区

台東区教育委員会

一般社団法人上野観光連盟

東京商工会議所台東支部

アメ横商店街連合会

上野六丁目商店街連合会

ほか

代表コメント

株式会社Y’sホールディングス

TOKYO盆ダンス実行委員長 吉岡 大輔

「盆踊りは、日本人が世代を超えて自然につながれる素晴らしい文化です。

しかし、今の子どもたちにとって、盆踊りや地域のお祭りが身近な存在ではなくなりつつあることも事実です。

だからこそ、私たちは盆踊りを“昔ながらの行事”として残すだけではなく、子どもたちが本気で面白いと思える形に進化させたいと考えました。

DJ KOO（TRF）さんの音楽、DJ RINOKAさんの挑戦、サンバ盆踊り、そして子どもたちが音楽をつくるSTEAM体験。

このすべてが、世代を超えて文化がつながる象徴です。

上野から、次世代へつながる新しい日本文化を発信していきます。」

【公式情報】

TOKYO盆ダンス公式サイト

TOKYO盆ダンス公式HP :https://www.tokyobondance.com/

TOKYO盆ダンス公式Instagram

TOKYO盆ダンスInstagram :https://www.instagram.com/tokyobondance?igsh=MW95Yjd4a3BrZ3loMw%3D%3D&utm_source=qr

株式会社Y’sホールディングス

会社HP :https://www.ys-hd.jp/

お問い合わせ

TOKYO盆ダンス×STEAM FESTIVAL 2026 実行委員会

E-mail：tokyobondance@ys-hd.jp