造形から仕上げまでを一貫支援、工具ブランド「HOTO Tools」の取り扱いを順次開始【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市／代表取締役社長：朴秀明）は、工具ブランド「HOTO Tools」の取り扱いを開始いたしました。



本取り扱いにより、3Dプリンターによる造形に加え、加工・仕上げ工程までを含めた一貫したものづくり環境の提供を強化してまいります。

■ 取り扱い開始の背景

近年、3Dプリンターの普及に伴い、造形後の加工や仕上げといった後工程の重要性が高まっています。

特に、精度や外観品質が求められる用途においては、バリ取りや研磨、組み立てといった工程が最終品質を左右する重要な要素となっています。

一方で、これらの工程に適した工具が十分に揃っていない、あるいは用途に応じた選定が難しいといった課題も存在しています。

このような背景を踏まえ、当社では3Dプリンター製品の提供にとどまらず、加工・仕上げ工程まで含めたトータルなものづくり支援を実現するため、新たに「HOTO Tools」の取り扱いを開始いたしました。

■ 「HOTO Tools」について

HOTO Toolsは、デザイン性と機能性を兼ね備えた電動工具ブランドです。

電動ドライバーや精密工具、研磨ツールなどを展開しており、直感的に扱いやすい設計とミニマルなデザインを特長としています。

従来の工具のイメージにとらわれない製品設計により、初心者からプロフェッショナルまで幅広いユーザーに支持されています。

■ 取り扱い製品と活用シーン

今回取り扱いを開始する主な製品は以下の通りです。

25in1 電動ドライバーセット ADV

複数のビットを備えた電動精密ドライバーです。

3Dプリンター本体のメンテナンスや各部の調整作業など、日常的な保守用途に対応します。

4WAY小型エアクリーナー

吹き飛ばし・吸引などに対応した多機能クリーナーです。

造形後の粉塵や削りカスの除去に加え、3Dプリンター本体のメンテナンスなど、作業環境の清掃に活用できます。

ロータリーツールキット

研磨・切削・バリ取りなどに対応する多機能電動ツールです。

3Dプリント後の仕上げ工程において、表面処理や細部加工を効率的に行うことができます。

これらの製品は、3Dプリント後のバリ取りや表面仕上げ、パーツの組み立て、作業後の清掃などの工程において高い親和性を持ち、造形物の品質向上および作業効率の改善に寄与します。



また、順次オンラインストアにて販売を予定しております。

■ 今後の展開

当社は今後も、3Dプリンターを中心とした製品提供に加え、設計・造形・加工・仕上げまでを一貫して支援するソリューションの拡充を進めてまいります。

これにより、お客様のものづくりにおける生産性向上および品質向上に貢献してまいります。

会社情報APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp