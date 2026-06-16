【ホテル日航大分 オアシスタワー】イラストレーター 瀧上翔子さんとコラボレーションした『南国フルーツときめくサマースイーツフェア』を7月1日より開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航大分 オアシスタワー（住所：大分県大分市高砂町2-48 総支配人：津秦 幸生）のオールデイダイニング セリーナでは、2026年7月1日（水）～8月31日（月）の期間に、イラストレーター 瀧上翔子さんとコラボレーションした『南国フルーツときめくサマースイーツフェア』をランチタイムに開催します。期間中は、瀧上翔子さんがデザインしたランチョンマットのご用意に加え、キャラクターをモチーフにしたコラボレーションメニュー2品が登場し、瀧上さんの世界観を食とともにお楽しみいただけます。

瀧上翔子さん制作のランチョンマットイメージ

本コラボレーションでは、大分を拠点に活動するイラストレーター 瀧上翔子さんの世界観を食と店内の演出に取り入れます。水彩画ならではのやわらかな色彩や温かみのある表現を通して、夏のスイーツフェアに彩りを添えます。期間中は、オリジナルデザインのランチョンマットの使用や書き下ろしポスターの展示に加え、キャラクターをモチーフにした限定メニュー2品として、「ブン太くんの南国ごちそうパンケーキ」「ぷりかけちゃんのプリプリえびとマンゴーのマリネ」を提供します。両メニューに付属するオリジナルフードピックは記念にお持ち帰りいただけます。

『南国フルーツときめくサマースイーツフェア』について

マンゴーやパイナップルなど南国を感じるフルーツを使用したスイーツや「焼きたてフレンチトースト」に加え、「スパイスを利かせたバターマサラカレー」「生ハムとパインのピンチョス」など、約30品のスイーツと料理をブッフェ形式でご用意します。土・日・祝日には、限定メニューとして「牛肉のカットステーキの鉄板焼き」もお楽しみいただけます。

瀧上翔子さんとのコラボレーション企画『南国フルーツときめくサマースイーツフェア』開催概要

【開催期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）※8月8日（土）～16日（日）を除く

【開催時間】平日 11:30～14:00／土・日・祝日 11:30～14:30

【会場】ホテル日航大分 オアシスタワー 2階 オールデイダイニング セリーナ

【料金】

平日： 大人 2,900円／小学生 1,450円／幼児 800円／3歳以下 無料

土・日・祝日： 大人 3,400円／小学生 1,700円／幼児 800円／3歳以下 無料

＜One Harmony会員＞

平日： 大人 2,610円／小学生 1,305円／幼児 720円／3歳以下 無料

土・日・祝日： 大人 3,060円／小学生 1,530円／幼児 720円／3歳以下 無料

※One Harmony会員と同行のお子様には、割引料金が適用されます。

※表記料金は消費税とサービス料が含まれております。

【メニュー内容】

＜デザート＞

・ブン太くんの南国ごちそうパンケーキ

・焼きたてフレンチトースト

・マンゴープリン

・マンゴーとライチのムースケーキ

・ショコラとマンゴーのケーキ

・ココナッツブランマンジェ ほか

＜料理＞

・ぷりかけちゃんのプリプリえびとマンゴーのマリネ

・牛肉のカットステーキの鉄板焼き（土・日・祝日限定）

・夏野菜の冷製ラタトゥイユ バゲット添え

・生ハムとパインのピンチョス

・スパイシータンドリーチキン

・スパイスを利かせたバターマサラカレー ほか

※仕入れ状況によりメニューを変更する可能性もございます。

【ご予約・お問い合わせ】

WEB予約：https://www.tablecheck.com/ja/oasistower-serena/reserve/landing

電話予約：オールデイダイニング セリーナ TEL. 097-533-5427

【公式サイト】https://www.nikko-oita.oasistower.co.jp/event_news/2614

※写真はイメージです。

オリジナルグッズ販売概要

【販売日】2026年7月19日（日）、20日（月・祝）、8月1日（土）、8月2日（日）

【時間】11:00～14:30

【会場】ホテル日航大分 オアシスタワー 2階 回廊

【お問い合わせ】ホテル日航大分 オアシスタワー 営業部 企画広報グループ

TEL. 097-533-6035（月～金 9:00～17:30／祝日を除く）

イラストレーター 瀧上翔子さんについて

水彩を使い、“優しさ、懐かしさ、におい”を届けるイラストレーター。見た人の記憶や感情に寄り添う絵を描きます。

公式サイト：https://cocoa110151.wixsite.com/takishoco

ホテル日航大分 オアシスタワー

【ホテル日航大分 オアシスタワーについて】

-出会うたびに優しい 出会うたびに新しい-

複合商業施設「オアシスひろば 21」内に位置し、地上101mと大分市内で最も高い建物です。その高層階からは大分市街地、別府湾、国東半島、由布岳の大パノラマを一望することができ、ランドマークとして大分の迎賓館の役割を担ってきました。ホテルの特徴である眺望を活かし、ニッコー・ホテルズ・インターナショナルならではの明るくフレンドリーながらも、上質で洗練されたおもてなしをご提供する、大分での活動と地域のイベントの拠点となるホテルを目指して参ります。