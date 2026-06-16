【日本最大級】13種のサウナと7種の水風呂を巡る“瀬戸内のサウナフェス”開催決定！『瀬戸内国際サウナ祭2026～カイロー 熱ッパワーフェスティバル～』

讃岐煉瓦株式会社

讃岐煉瓦株式会社が運営する、香川県観音寺市の天然温泉施設『琴弾廻廊』は、2026年9月12日（土）に、サウナフェス『瀬戸内国際サウナ祭2026～カイロー 熱ッパワーフェスティバル～』を開催いたします。

本イベントでは、琴弾廻廊が誇る多彩なサウナ・水風呂に加え、イベント限定のサウナコンテンツも登場。合計で13種のサウナと7種の水風呂を楽しめるほか、大型プール、SAUNA FOOD & BAR、DJブース、ゲスト熱波師によるアウフグースなど、サウナ好きはもちろん、夏のレジャーイベントとしても楽しめる内容です。

瀬戸内海を一望できる、"絶景のサウナキングダム"での1日限りのサウナ祭りをぜひお楽しみください。

『瀬戸内国際サウナ祭2026』3つのポイント！

１.豪華ゲスト熱波師が集結！話題の熱波師が牽引する『熱ッパワーフェスティバル』ゲスト熱波師『岩城滉太（こうた）』

今回の主役は、なんといっても豪華な熱波師陣。ABEMA『ラブパワーキングダム2』参加で知られる人気ゲスト熱波師・岩城滉太（こうた）氏をはじめ、総勢10名程度の熱波師が会場各所でアウフグースを実施します。

37分連続クレイジー熱波 137分連続クレイジー熱波 2

名物の『37分連続クレイジー熱波』では、熱波師が休むことなく熱波を仰ぎ続け、会場のボルテージは最高潮に。『37種のアロマロウリュ』とともに、ここでしか味わえない"熱の王国"を体感いただけます。

２. 13種のサウナと7種の水風呂を楽しみ放題Ship Sauna

イベント当日は、琴弾廻廊の多彩なサウナに加え、イベント限定サウナも登場。

瀬戸内海を望むオーシャンビューサウナ、薪サウナ、テントサウナ、サウナカーなど、個性豊かなサウナを一度に楽しむことができます。

Setouchi Lemon Sauna

水風呂も、海水水風呂、温泉水を活用した水風呂、ソロ水風呂、巨大樽水風呂などのユニークなラインナップをご用意。

サウナと水風呂を巡りながら、瀬戸内海を眺める最高のととのいを！

３.【フェス感MAX】大型プール・DJブース・絶品サ飯を！

サウナ以外のコンテンツも大充実！サウナで極限まで温まった体を癒す大型プールが会場に登場し、水着のままリゾート感覚で楽しめます。

大型プール

さらに会場内には「DJブース」を設置。心地よい音楽に揺られながら、「SAUNA FOOD & BAR」で提供されるインパクト抜群のサ飯や冷たいドリンクを片手に、瀬戸内海の絶景を眺める極上のチルタイムをお過ごしいただけます。

DJブース・プール

豪華・サ飯

『瀬戸内国際サウナ祭2026 ～カイロー 熱ッパワーフェスティバル～』開催概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LKKjo8nlBKA ]

■ 開催日時：2026年9月12日（土曜日）

「10:00～14:00（第一部）」「15:00～19:00（第二部）」

■ 開催会場：〒768-0062 香川県観音寺市有明町6-6（天然温泉 琴弾廻廊）

■ 参加費 ：前売り券 3,700円／当日券 5,000円（税込み）

※『琴弾廻廊』入浴料込み。前売り券が完売した場合、会場での当日券の販売はございません。

※小学生以上のお客様は同一料金となります。未就学児は無料ですが、ロッカーは大人様と同一のものをご利用くださいませ。

※未成年のお客様のみでのご利用はできかねます。

■ 前売り券購入サイト：https://reserve.489ban.net/client/kotohiki-kairo/0/plan/daytrip#content

■ お持ち物 ：水着（水着の上からのTシャツ等の着用可）、サンダル、タオル、ポンチョ（推奨）、サングラス（推奨）

■ 注意事項1：タトゥーは、Tシャツなどで他のお客様から見えない状態としていただきます。タトゥーを見せた状態でのご入場はお断りいたします。また、チケット料金の返金も致しません。

■ 注意事項2：当日はカメラマンによる撮影がございます。撮影した写真は、今後の広報等に利用させていただきます。ご了承くださいませ。

■ 注意事項3：開催10日前以降の、チケットのキャンセルはできかねます。同期間以降のキャンセルの場合は、料金の返金も致しません。

■『琴弾廻廊』公式サイト：https://kotohiki-kairo.co.jp/

■『琴弾廻廊』公式Instagram：https://www.instagram.com/kotohikikairo_official/

※開催内容に関しましては、止むを得ず変更となる場合がございます。変更については、琴弾廻廊の公式Instagramで告知させていただきます。

当日お楽しみいただける『サウナ』（13種）

・Setouchi Lemon Sauna（ノルウェーの施設にインスピレーションを得た、瀬戸内レモンの香りが楽しめるサウナ）

・Kama Sauna（1,200年以上前より伝わる日本古来の蒸し風呂を再現した古代和風サウナ）

・Tuli Sauna（フィンランドの施設にインスピレーションを得た、火をモチーフにしたサウナ）

・Ship Sauna（ノルウェーの施設にインスピレーションを得た、船型のオーシャンビューサウナ）

・Ariake Sauna（『日本の夕陽百選』を一望できる、絶景のオーシャンビューサウナ）

・HIISI Sauna（フィンランド製の六角形が特徴的なテントサウナ）

・Ibuki Sauna（瀬戸内海に浮かぶ伊吹島を切り取ったような、景色が楽しめるバレルサウナ）

・MORZH MAX Sauna（大人数で楽しめる、広々としたスペースが特徴的なロシア製テントサウナ）

・MORZH Sauna（瀬戸内海を眺めながらの入浴が可能な、ロシア製テントサウナ）

・Dome Sauna（直径3mのドーム型サウナ）

・Sauna Car37 ～Electric～（電気式のサウナストーブを備えた国産のサウナカー）

・オーシャンビュー 薪サウナ Mini（イベント限定／薪式ストーブの本格薪サウナ）

・オーシャンビュー 薪サウナ Max（イベント限定／瀬戸内海を望む薪サウナ）

当日お楽しみいただける『水風呂』（7種）

・Setouchi 海水水風呂（瀬戸内海の海水を引き込んだ、海水掛け流し水風呂）

・Onsen 水風呂（源泉を冷却することにより生まれた、天然温泉水の水風呂）

・SSS 水風呂（お一人で楽しめる、信楽焼のソロ水風呂）

・Single 水風呂（3度まで冷却可能なチラーを備えた、シングル水風呂）

・日本酒樽 水風呂（酒蔵で利用されていた日本酒樽をリノベーションした水風呂）

・醤油樽 水風呂（直径240cmの巨大醤油樽をリノベーションした、バレル水風呂）

・Tetsu 水風呂（お一人で楽しめる、鉄桶のソロ水風呂）

岩城滉太さんが参加した「ラブパワーキングダム2」について

（C）AbemaTV, Inc.

ABEMA「ラブパワーキングダム2」

※1話～3話まで無料視聴可能

URL：https://abema.go.link/9wgdq

（C）AbemaTV, Inc.

『琴弾廻廊』について

『日本の夕陽百選』『日本の渚百選』に選ばれた有明浜に面する、天然温泉施設。全国でも有数の多彩なサウナと水風呂を備え、『ニフティサウナランキング2025』で全国1位を獲得しました。

■『琴弾廻廊』公式サイト：https://kotohiki-kairo.co.jp/

■『琴弾廻廊』公式サウナサイト：https://kotohiki-kairo.co.jp/sauna/

■『琴弾廻廊』公式Instagram：https://www.instagram.com/kotohikikairo_official/

■『瀬戸内国際サウナ祭』前売り券購入サイト：https://reserve.489ban.net/client/kotohiki-kairo/0/plan/daytrip#content

運営会社について

讃岐煉瓦株式会社は、地域に眠る自然、文化、風景、歴史を丁寧に読み解き、その土地ならではの体験価値として再編集することを大切にしています。

香川県観音寺市では、瀬戸内海を望む天然温泉施設『琴弾廻廊』、グランピング施設『GLAMPREMIER Setouchi』、ホテル『Hotel O. Setouchi』を一体的に運営。温泉、サウナ、宿泊、食を組み合わせながら、瀬戸内の魅力を滞在体験として届けています。

今後も、地域の風景や文化を活かした観光施設づくりを通じて、地域の価値を未来へつなぐ取り組みを進めてまいります。

運営会社：讃岐煉瓦株式会社

公式サイト：https://www.sanukirenga.com/

所在地：香川県観音寺市有明町6-6

代表者：代表取締役 会長 川崎隆三郎

事業内容：温浴施設、宿泊施設、観光施設等の企画・運営等