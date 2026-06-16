ECの売上を“下取り”からつくるSaaS「doop」、タイガー魔法瓶に導入開始

株式会社SLONE

株式会社SLONE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石 泰成）は、EC事業者向け下取りサービス

「doop（ドープ）」を、タイガー魔法瓶株式会社（本社：大阪府門真市、代表取締役 兼 CEO ：菊池 嘉聡）が運営する「タイガーオンラインストア」に導入したことをお知らせします。

本導入により、商品購入時に不要品を下取りに出せる仕組みが実装されます。

下取りの対象製品はタイガー製品に限らず、他社製品を含む家電全般に対応しています。

使わなくなった製品を廃棄で終わらせず、必要な人へ届けることで、買い替えを自然に促す新たな購買導線を実現します。

■導入の背景・決め手

doopは、「今ある不自然を解消し、商習慣を再定義する」をミッションに、EC上に“下取り”という新たな購買導線を実装するサービスです。

家電製品は長期間使用されることが多く、使われなくなった後も家庭内に残り続けてしまうケースが少なくありません。

また、「まだ使えるものを捨てることへの抵抗感」や「処分の手間」が、結果として買い替えの障壁となることもあります。

doopでは、こうした課題に対し、不要品を“廃棄”ではなく“次の価値”へつなぐことで、消費者がより自然に買い替えできる購買体験の実現を目指しています。

タイガーがdoopの導入を決めた背景には、以下の3点があります。

- お客様へ「不要なものを次の価値にする」という新しい購買体験を提供できる点- EC上で購入と下取りを同時に完結できる仕組み- 実店舗とは異なる、オンラインストア独自の価値創出

導入検討にあたっては、PR・物流・品質保証・CS・サステナビリティなど様々な観点から議論が行われ、「どうすれば前に進められるか」という前向きなコミュニケーションの中で導入が進められました。

タイガーが掲げる「世界中に幸せな団らんを広める。」というビジョンと、doopが目指す「ものを次につなげる循環体験」が重なったことで、今回の導入が実現しました。

■doopとは

doopは、EC上に「下取り」という購買導線を実装するサービスです。

商品の購入時に、手持ちの不要品をその場で下取りに出せる仕組みと、回収・査定・買取までを担うオペレーションを一体で提供しています。

消費者は不要品を次の購買の原資に変えることで、出費を抑えながら新しい商品を購入でき、EC事業者は新たな購買導線を実装することで売上向上につなげることができます。

これにより、消費者と事業者の双方にメリットのある、EC上での新しい購買体験を実現します。

ECサイトにタグを設置するだけで即日導入でき、運用はすべてdoopが担います。

doopサービスサイト：https://lp.d00p.jp/

■スキーム

下取り対象製品：10製品

ジャー炊飯器／電気圧力鍋／グリル鍋／ホットプレート／オーブントースター／コーヒーメーカー／ミキサー／フードプロセッサー／電気ケトル／電気ポット

タイガー製品に限らず、他社製品を含む製造5年以内の家電全般が下取り対象となります。

下取りは購入商品と同一カテゴリの製品である必要はなく、例えば炊飯器の購入時にコーヒーメーカーを下取りに出すといった使い方も可能です。

■タイガー魔法瓶 コメント

タイガー魔法瓶株式会社

デジタルC＆Sグループ／西 一仁 様

タイガーでは資源循環を推進する中 、オンライン上で購入と下取りを完結できる「doop」に、メーカー公式ECならではの新しい体験価値を見出し導入を決めました。

店頭では一般的な「下取り」をECでも当たり前にし 、次につなげるための自然な行為として定着させる狙いがあります。

今後は、顧客価値の最大化を意識し、ユーザーの行動変化を捉えながら 、「ものを大切にして次につなげる」循環が日常の購買体験となることを期待しています 。

■SLONE 代表取締役コメント

株式会社SLONE

代表取締役／石 泰成

“新しいものを取り入れたい”という気持ちは、多くの消費者の中にあります。

一方で、家電は長く使われる製品であるがゆえに、買い替えのタイミングが見えづらく、使われなくなった製品が手元に残り続けてしまうことも少なくありません。

doopが目指しているのは、こうした眠っている価値ある製品を、次の使い手へつなぐことです。

ECの購入体験の中に下取りを組み込むことで、消費者は手放しやすくなり、事業者は新たな購買導線を実装することができます。

使われなくなったモノが再び市場に戻る。

そんな循環を当たり前にすることが、私たちの役割です。

今回、タイガー魔法瓶様とご一緒する中で、「ものを大切にして次につなげる」という価値観そのものを、購買体験の中に実装していく重要性を改めて実感しました。

今回の導入を通じて、家電領域における新しい購買体験の可能性をさらに広げていきたいと考えています。

■タイガー魔法瓶株式会社 概要

会社名：タイガー魔法瓶株式会社

代表者：代表取締役 兼 CEO 菊池 嘉聡

所在地：大阪府門真市速見町3番1号

事業内容：真空断熱ボトル、ジャー炊飯器、電気ケトル、電気ポット、電気調理器具、アウトドア用品など生活用品の総合メーカー

タイガー魔法瓶公式サイト：https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/

■doop導入0円キャンペーンのお知らせ

doopでは現在、EC事業者様向けに、下取り機能をより導入いただきやすいよう、導入費用0円キャンペーンを実施しています。ご興味のある事業者様はお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先：https://lp.d00p.jp/pages/doop_contact

doopサービスサイト：https://lp.d00p.jp/