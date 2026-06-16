【島村楽器】インテリアブランド「リーン・ロゼ」とザウターがコラボレーション。「家具とピアノが調和する心地よい暮らし」を表現したインテリアコーディネートを一部店舗にて展示。

島村楽器株式会社

島村楽器株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：廣瀬 利明、以下 島村楽器）は、当社が正規日本代理店をつとめるピアノブランド「SAUTER（ザウター）」と、ドリームベッド株式会社（本社：広島県広島市西区、代表取締役社長：三宅弘人、以下 ドリームヘッド）がライセンス生産を行っているフランスのインテリアブランド「Ligne Roset（リーン・ロゼ）」とコラボレーションした特別企画「Furniture meets Sound」を、2026年6月16日（火）より大阪・福岡の2会場にて順次開催することをお知らせいたします。

本企画では、洗練された家具とピアノが調和した心地よい暮らしをコンセプトに、リーン・ロゼのプロダクトとザウターのピアノを組み合わせたインテリアコーディネートを展示。

「Ligne Roset Umeda」と「島村楽器 グランフロント大阪店」にて6月16日（火）～7月20日（月・祝）、「Ligne Roset Fukuoka」と「島村楽器 岩田屋福岡店」にて9月2日（水）～9月27日（日）の日程で開催いたします。

コラボレーションの背景

今回のコラボレーションは、両ブランドと縁を持つヨーロッパのデザイナー、ペーター・マリー（Peter Maly）氏の存在がきっかけとなり実現しました。

マリー氏は、リーン・ロゼのベストセラー「ロゼペーター・ マリーベッド」のデザインを手がけており、このプロダクトは彼がデザイナーとしての名を世界に広めるきっかけとなった代表作です。

また、ザウターにおいても「DESIGN EDITION（デザイン・エディション）」シリーズのデザインを担当。現代のライフスタイルに自然に溶け込むスタイリッシュなピアノを世に送り出しています。

こうした共通点を起点とし、洗練されたインテリア空間で音楽を楽しむ素晴らしさや、ピアノのある暮らしがもたらす充足感、そして互いのプロダクトの魅力をより多くの方へ伝えたいという想いから、「Furniture meets Sound」をテーマに掲げ、本企画を開催する運びとなりました。

「Furniture meets Sound」概要

ペーター・マリー氏

リーン・ロゼと島村楽器の一部店舗にて「Furniture meets Sound」をテーマに、互いのプロダクトを組み合わせたインテリアコーディネートを展示いたします。

ピアノを奏でるひとときは、日々の暮らしに安らぎをもたらしてくれます。そして、その空間をこだわりのインテリアで彩ることで、より心地よく、豊かな時間が生まれます。

本展示では、リーン・ロゼの洗練された家具とザウターのピアノを融合し、ピアノのある心地よい居住環境を表現しました。

リーン・ロゼの会場ではマリー氏が手がけたザウターの「DESIGN EDITION（デザイン・エディション）」を店内の商品とともに展示。

島村楽器の会場ではザウターとともにリーン・ロゼの人気ソファ「ROSETPrado（ロゼプラド）」や、マリー氏がデザインした「ROSETBendchair（ロゼベンドチェア） 」などが並びます。

趣のある家具と歴史あるピアノが調和した上質な空間を、ぜひ会場でご体感ください。

DESIGN EDITIONROSETPrado

＜大阪＞

場所：Ligne Roset Umeda

期間：6月16日（火）～7月20日（月・祝）

営業時間：11:00～19:00

https://www.ligne-roset.jp/umeda/



場所：島村楽器 グランフロント大阪店（店内 ピアノショールーム）

期間：6月16日（火）～7月20日（月・祝）

営業時間：11:00～21:00

https://www.shimamura.co.jp/shop/osaka-classic/

＜福岡＞

場所：Ligne Roset Fukuoka

期間：9月2日（水）～9月27日（日）

営業時間：10:00～19:00

https://www.ligne-roset.jp/fukuoka/

場所：島村楽器 岩田屋福岡店（店内 ピアノショールーム）

期間：9月2日（水）～9月27日（日）

営業時間：10:00～20:00

https://www.shimamura.co.jp/shop/fukuoka/

イベントの詳細については以下をご確認ください。

https://info.shimamura.co.jp/instrumental-blogs/piano/piano-0510/

※追加情報につきましては、上記ページにて随時お知らせいたします。

※展示内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

リーン・ロゼについて

リーン・ロゼは、1860年にフランス リヨン郊外のブリオードで創業したロゼ社が展開するインテリアブランドです。

従業員30名程度の小さな木工所からスタートし、その後、デザイナーとのコラボレーションによる本格的なコンテンポラリー家具の製造を開始するなど、時代とともに発展を続けています。日本では、ドリームベッド株式会社が国内販売およびライセンス生産を手掛けています。

https://www.ligne-roset.jp/

ザウターについて

ザウター（SAUTER）は、1819年創業のドイツ南部シュパイヒンゲンに拠点を置く、現存する世界最古のピアノメーカーです。

創業者のヨハン・グリムは音楽の都ウィーンで、ベートーヴェンにピアノを提供していたシュトライヒャーの工房で修行した後、故郷であるドイツ南部シュパイヒンゲンの町に自らの工房を設立しました。それ以来「100% Made in Germany」の伝統を 200 年以上にわたり守り続けています。

https://www.sauter-pianos.jp/

島村楽器株式会社について

島村楽器は「音楽の楽しさを提供し、音楽を楽しむ人を一人でも多く創る」という経営理念のもと、全国40都道府県に182の店舗（楽器販売店舗・音楽教室、ならびに補聴器販売店舗と屋内型テーマパーク各1店舗を含む）を展開する、国内最大の総合楽器店(※)です。※引用元：The Music Trades誌「Top Global Dealers Report」

事業領域として「楽器プレイヤーのトータルサポート」を掲げ、楽器販売と音楽教室の2事業を主軸としながら、長く演奏していると必要になる楽器修理、体験や演奏発表の場としてのイベント・コンサートの企画・実施、気兼ねなく練習できるスタジオ運営も行っています。

会社概要

社名 ： 島村楽器株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 廣瀬 利明

設立 ： 昭和44年3月（創業：昭和37年1月）

売上高 ： 503億円（2026年2月）

従業員数： 2,427名（2026年2月）

URL ： https://www.shimamura.co.jp