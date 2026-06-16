【銀座コージーコーナー】ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の人気キャラクターをデザインしたスイーツが6月26日から登場！

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年6月26日（金）から全国の店舗でプチケーキアソート「＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）」「＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ」（※1）と、焼菓子ギフト「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」（※2）を販売します。

※1 北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

※2 福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はありません。

スイーツで『トイ・ストーリー』の世界観を満喫！

世代を超えて楽しめる映画「トイ・ストーリー」シリーズ最新作の人気キャラクターをデザインした9種のプチケーキアソートが、映画の公開に先駆けて6月26日から登場します。

新キャラクター「リリーパッド」は、タブレット本体の緑色をメロン風味スポンジのケーキで、「ウッディ」はシャツの色をバナナホイップクリームのタルトで表現。ひと目でキャラクターをイメージでき、思わず笑顔になるようなケーキのビジュアルにもご注目ください。

また、プリンゼリーやフルーツをカラフルに飾り、ワクワク感あふれるおもちゃ箱のように仕立てたケーキや、焼菓子ギフトもご用意。

おもちゃたちの奮闘を連想させるスイーツを囲んで、楽しいひとときをお過ごしください。

ご予約について

＜店頭予約＞

ご予約受付中（※終了日は店舗により異なります。）

＜ネット予約＞

対象商品は、＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）のみです。

予約受付期間：6月21日（日）10:00～7月25日（土）

お渡し期間：6月26日（金）～7月30日（木） ※5日前までのご予約限定（受取日含まず）

※ネットで予約して店舗で受け取れるサービスです。詳しくはネット予約サイトでご確認ください。 http://www.cozycorner.jp/(http://www.cozycorner.jp/)

※ネット予約は一部の店舗のみで実施しております。

【商品概要】

商品について詳しくは、銀座コージーコーナー公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/disneydisney/87890.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/disneydisney/87890.html)

＜トイ・ストーリー＞コレクション（9個入）

専用ボックス

価格：3,300円（税込3,564円）

販売：6月26日（金）～7月30日（木）頃

特長：「トイ・ストーリー」シリーズ最新作のシーンをデザインした、にぎやかで楽しいプチケーキアソート。「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」など人気キャラクターをはじめ、最新作に登場するキャラクター「リリーパッド」もお目見え。BOXには物語をイメージしたイラストが描かれ、おいしく食べたあとも『トイ・ストーリー』の世界観をお楽しみいただけます。

詰め合わせ内容

１.ジェシー：チーズ風味＆オレンジムースのケーキ

２.エイリアン：抹茶ホイップクリーム＆スポンジのロールケーキ

３.ダッキー＆バニー：ミント風味＆レモン風味＆チョコクリームのタルト

４.ボー・ピープ：いちご風味スポンジとラムネ風味クリームのケーキ

５.ウッディ：バナナホイップクリームのココアタルト

６.バズ・ライトイヤー：チーズムースのケーキ

７.リリーパッド：メロン風味スポンジとミルクホイップクリームのケーキ

８.フォーキー：レモンカスタード＆ムースのタルト

９.ブルズアイ：コーヒースポンジとキャラメルホイップクリームのケーキ

＜トイ・ストーリー＞プリンフルーツケーキ

価格：590円（税込637円）

販売：6月26日（金）～7月30日（木）頃

特長：『トイ・ストーリー』の世界観を表現したポップなケーキが登場！苺クリームと苺ムースを重ねた苺風味のスポンジの上には、プリンゼリーにフルーツ、生クリーム入りホイップクリームをのせて、作品に登場する「ピクサー・ボール」をデザインしたチョコをトッピング♪ワクワク感あふれるおもちゃ箱のよう。フィルムには「トイ・ストーリー」シリーズ最新作のキャラクターをデザインしました。

オンラインショップでも販売！

「＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）」は、当社オンラインショップでもお買い求めいただけます。

販売：6月26日（金）10:00～

https://lotte-shop.jp/shop/g/gthb6/(https://lotte-shop.jp/shop/g/gthb6/)

＜トイ・ストーリー＞ハピネスバッグ（9個入）

価格：680円（税込734円）

販売：6月26日（金） ～9月中旬頃

内容：バターマドレーヌ 3個、いちごマドレーヌ 2個、クッキー（ブルズアイ）1個、クッキー（ジェシー）1個、クッキー（ウッディ）1個、クッキー（バズ・ライトイヤー）1個

特長：「トイ・ストーリー」シリーズ最新作のシーンをデザインしたバッグに、「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」など人気のキャラクターをプリントしたクッキーと風味豊かな2種のマドレーヌをアソートしました。バッグの表面と裏面には異なるイラストが描かれ、2つの世界観を楽しめるのもポイント♪自分用にはもちろん、ご家族やお友達などへのプチギフトとしてもおすすめです。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。