【焼肉ライク】ネギ塩レモンで楽しむ夏限定焼肉。〆は冷たいレモン茶漬け。6月22日より発売

株式会社ダイニングイノベーション

株式会社焼肉ライク（本社：東京都港区、代表取締役：高橋尚也）が展開する「焼肉ライク」は、2026年6月22日(月)より、ネギ塩レモンで楽しむ夏限定焼肉セットを全店で販売いたします。

2026年も猛暑が予想される中、夏場は「食欲が落ちる」「こってりしたものは重く感じる」「さっぱりと食事を楽しみたい」といったニーズが高まる季節です。

そこで焼肉ライクでは、ネギ塩レモンの爽やかな味わいの焼肉と、冷たいレモン茶漬けを組み合わせた夏限定セットをご用意しました。

レモンの酸味とネギの風味が焼肉の旨みを引き立て、食後は冷たいレモン茶漬けでさっぱりと締めることができます。焼肉ならではの満足感を楽しみながらも、暑い日でも軽やかに味わえる、夏ならではの焼肉体験をご提案します。

ぜひその日の気分や暑さに合わせて、焼肉ライクならではの夏限定メニューをお楽しみください。

暑い日でもさらっと食べられる。

「ネギ塩レモンセット」は、ネギ塩レモンダレで味わう焼肉と、冷たい塩レモンスープで仕立てた「冷やしレモン茶漬け」を組み合わせた夏限定メニューです。

ラインアップは、大判牛タンと豚タンを盛り合わせた「ネギ塩レモンセット（タン盛り合わせ）」と、上ロースと鶏むねを組み合わせた「ネギ塩レモンセット（上ロース＆鶏むね）」の2種類をご用意しました。

ネギ塩レモンダレの爽やかな酸味と香味野菜の風味が焼肉の旨みを引き立て、暑い日でもさっぱりとお召し上がりいただけます。

セットの冷やしレモン茶漬けは、ごはんに冷たい塩レモンスープを合わせ、スライスレモン、きゅうり、チェリートマト、韓国のりをトッピング。だしの旨みにレモンの爽やかな酸味が重なり、涼やかな味わいをお楽しみいただけます。

焼肉を楽しんだ後は、ひんやりとした茶漬けでさっぱりと締めるのがおすすめ。ネギ塩レモンの爽やかな味わいから冷たいレモン茶漬けへと続く、夏ならではの焼肉体験をお楽しみください。

概要

【販売日】2026年6月22日(月）～8月31日(月）

【販売店舗】全店舗

【商品/価格】

・ネギ塩レモンセット（タン盛り合わせ）1,450円

・ネギ塩レモンセット（上ロース＆鶏むね） 並：1,490円 中：1,690円 大：2,090円

・冷やしレモン茶漬け キムチ、ミニチョレギサラダ 880円

※一部の店舗ではネギ塩レモンセットの内容が異なります。

・ネギ塩レモンセット（タン盛り合わせ）・ネギ塩レモンセット（上ロース＆鶏むね）・冷やしレモン茶漬け

※表示は税込価格です※画像はイメージです。

【実施店舗】

▶︎東京都：

新橋本店/浜松町店/田町芝浦店/渋谷宇田川町店/渋谷道玄坂店/新宿西口店/新宿南口店/高田馬場店/五反田西口店/北千住店/池袋東口店/南池袋店/秋葉原電気街店/秋葉原中央通り店/神田西口店/ 御茶ノ水店/錦糸町北口店/錦糸町南口店/武蔵小山店/飯田橋店/蒲田西口店/中野サンモール店/高円寺店/立川南口店/東久留米店/八王子店/国立店/両国店/浅草店//新宿歌舞伎町店

▶︎千葉県：新京成八柱駅店/船橋ららぽーと前店/柏東口店/千葉C-one店

▶︎神奈川県：横浜鶴屋町店/横浜関内店/川崎店/大船店/溝の口店/平塚四之宮店/海老名さがみ野店/平塚北口店/本厚木ミロードイースト店

▶︎埼玉県：大宮東口店/川越クレアモール店/川口駅東口店

▶︎茨城県：守谷サービスエリア上り店

▶︎北海道：札幌狸小路店/函館漁火通り店

▶︎大阪府：近鉄鶴橋駅店/大阪福島駅前店/天満橋店/あべの橋店/十三店/なんば御堂筋店/難波なんさん通り店

▶︎京都府：京都河原町蛸薬師店

▶︎奈良県：大和西大寺駅店

▶︎兵庫県：神戸三宮店

▶︎新潟県：新潟駅前店

▶︎静岡県：静岡呉服町店

▶︎石川県：金沢諸江店

▶︎愛知県：名古屋新幹線口店/名古屋上前津店/中部国際空港セントレア店

▶︎岡山県：さんすて岡山店/岡山下中野店

▶︎広島県：ekie広島店

▶︎福岡県：天神西通り店/小倉魚町店

▶︎熊本県：熊本下通店

▶︎鹿児島県：鹿児島天文館店

焼肉ライク

”1人1台の無煙ロースター”を導入し、お客様のペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店です。「1人でも色々な部位を注文できる」、「女性1人でもお店に入りやすい」、「提供3分以内だから時間に余裕がなくても行ける」「1,000円で焼肉が食べられる」といった焼肉の常識を覆す、まったく新しい焼肉の楽しみ方を提供しています。注文はタッチパネル、卓上にはセルフのウォーターサーバーを設置、お会計もセルフレジで全て自分のペースで焼肉を気軽に楽しめます。また、無煙ロースターの為、換気能力も高く、臭いを気にすることなくご利用できます。（※店舗によって形態は異なる。）

会社概要

株式会社焼肉ライク

本社 : 東京都港区新橋五丁目27番1号パークプレイス3F

設立 : 2019年4月

代表者 : 高橋 尚也

事業内容:飲食店の経営、フランチャイズチェーン加盟店の募集および加盟店の経営指導

店舗数：国内：72店舗 （2026年5月末時点）

東京都31店舗、埼玉県3店舗、千葉県4店舗、神奈川県9店舗、北海道 2店舗、新潟県1店舗、静岡県1店舗、愛知県3店舗、茨城県1店舗 、大阪府7店舗、京都府1店舗、奈良県１店舗、兵庫県1店舗、石川県1店舗、岡山県2店舗、広島県1店舗、福岡県2店舗、熊本県1店舗、鹿児島1店舗

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