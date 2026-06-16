GO TODAY SHAiRE SALON × Maison Perrier ── 1,200人のビューティシャンとお客様へ、一対一の空間から生まれる滞在時間の新しい価値を。

株式会社GO TODAY SHAiRE SALON

株式会社GO TODAY SHAiRE SALON（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大庭邦彦）は、2026年6月1日より、Maison Perrier（輸入元：日仏貿易株式会社）とのコラボレーションのもと、東京都内19店舗にてスパークリングドリンクのサンプリング施策を実施しています。

ビューティシャンが一対一でお客様と向き合うシェアサロンならではの滞在時間に、Maison Perrierのスパークリングドリンクを通じた新しい体験価値を加える、GO TODAY SHAiRE SALONとして初めての試みです。

■ 開催概要

実施期間：2026年6月1日～6月30日

対象店舗：原宿・表参道・銀座・新宿・渋谷エリア

提供商品：Maison Perrier コレクション ラズベリーローズ 330ml／ライムジンジャー 330ml

協力：日仏貿易株式会社

■ ビューティシャンの「自然なおもてなし」を、仕組みにする

一対一の施術スタイルが、自然なおもてなしを生み出している

GO TODAY SHAiRE SALONに所属するビューティシャンは、一般サロンとは異なる働き方をしています。完全個室または半個室の空間でマンツーマン施術を行うスタイルをとっており、カラーやパーマの放置時間、ヘッドスパ後のドライ時間など、お客様がゆったりと過ごす時間が自然に生まれる構造を持っています。

サロン滞在中にドリンクやお菓子を提供することは、美容室においては一般的なサービスです。GO TODAY SHAiRE SALONでも当初から共用の備品として用意してきました。

ただ、ここで印象的だったのは、その備品があるにも関わらず、自分の世界観や空間づくり、お客様への価値観に合わせて、自らドリンクやお菓子を選んで提供しているビューティシャンが数多くいたことです。

一人一人が独立した空間を持つシェアサロンならではの光景として、それぞれのおもてなしの形が色とりどりに並んでおり、そこにはビューティシャン一人一人のプロ意識と、お客様への真摯な姿勢がありました。

そのおもてなしの精神を、GO TODAY SHAiRE SALONというプラットフォームとして何かサポートできないかというところから始まった今回の施策は、そうした個人の工夫をプラットフォームとして仕組み化する試みです。

■ Maison Perrierについて──「出会いの瞬間」をつくる場所として

今回提供するのは、プレミアムスパークリングドリンクブランド「Maison Perrier」のコレクションシリーズ2種です。

Maison Perrierは、2024年にペリエが「自由な創造性を刺激する」をコンセプトに生み出した、フランスらしさを表現した新しいブランドです。世界中で愛飲される炭酸入りナチュラルミネラルウォーター「ペリエ」の姉妹ブランドとして、独自のノウハウを活かして開発されたプレミアムスパークリングドリンクシリーズです。

ラズベリーローズ 330ml

ライムジンジャー 330ml

日々の生活の中で、ビューティシャンもお客様も、市場にあるすべての商品と出会えるわけではありません。GO TODAY SHAiRE SALONは、シェアサロンという空間を通じて、そうした新しい商品との「出会いの瞬間」を生み出す場としての役割も担いたいと考えています。

サロン滞在中はもちろん、退店後も髪を切ったこと、イメチェンしたことを友人に話すように、サロンでの体験は日常会話に自然と登場します。

そこに私たちが届けた体験のひとつが加わり、会話を通じて広がっていく。それはお客様だけではなく、ビューティシャン自身にとっても同じです。

GO TODAY SHAiRE SALONの直接のお客様はビューティシャンですが、私たちはその先にいるお客様（エンドユーザー）までを見据えた体験を届けたいと考えています。

サロンの滞在が、空間の外でも会話のきっかけになり、ともに思い出してもらえる場所になっていく。そんな連鎖を、このコラボレーションから始めたいと思っています。

Maison Perrier（日仏貿易株式会社）担当者よりコメント■「すべての瞬間を豊かにする」をサロンへ

Maison Perrierはペリエの姉妹ブランドとして、2024年に誕生したブランドです。

ブランドコンセプトに「すべての瞬間を豊かにする」という想いを掲げています。

今回のお取り組みを通じて、サロンでお過ごしになるお客様のひとときが、Maison Perrierをお楽しみいただくことで少しでも心地よく、豊かな時間となれば大変嬉しく思います。

■一人のビューティシャンの工夫を、1,200人分の仕組みに変えたかった

マネージャーとして現場を見てきた時代から、ずっと気になっていたことがありました。お客様との滞在時間をより良いものにしようと、自腹でお菓子や飲み物を用意しているビューティシャンの方々が、本当にたくさんいたんです。

その姿がずっと頭にあり、その工夫はとても素晴らしいことですが、やはり、一人でできることには限界があります。

そこにGO TODAY SHAiRE SALONというプラットフォームを通じれば、その「おもてなし」を仕組みとして届けられるんじゃないかと以前より構想していました。

今回Maison Perrierとご一緒できたことで、その第一歩を踏み出せました。接客中だけでなく、バックルームでもビューティシャン同士の会話につながったり、お客様とビューティシャンの会話のハブになるようなサポートができたと思っています。

シェアサロンという空間が持つ可能性を、こういった企業コラボを通じてもっと広げていきたいと思っています。

■ 関連リンク

GO TODAY SHAiRE SALON 広報・マーケティング 西山佳佑

Maison Perrier 公式ショップ：https://shop.nbkk.co.jp/collections/maison_perrier

メゾンペリエ日本公式アカウント : https://www.instagram.com/maisonperrier_japan/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社GO TODAY SHAiRE SALON 広報・マーケティング担当：西山佳佑 お問い合わせフォーム：https://www.shairesalon-go.today/contact/

【GO TODAY SHAiRE SALON について】

シェアサロンのパイオニアとして、国内最大手のフリーランス向けシェアサロンプラットフォームを提供。全国60店舗以上に展開し、フリーランスビューティシャン1,200名以上が登録。

最適化された個室空間や充実した設備を整え、美容師・ネイリスト・アイリストの自由な働き方を支援しています。

公式サイト：https://www.shairesalon-go.today/ (https://www.shairesalon-go.today/)

【会社概要】

社名：株式会社GO TODAY SHAiRE SALON

本社所在地：東京都渋谷区神南1丁目9番2号 大畠ビル9F

代表取締役：大庭邦彦 設立：2016年10月13日

事業内容：シェアサロンに関わることのすべて