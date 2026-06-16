医療機関・薬局向け「顔認証付きカードリーダー Caora」 後継製品を2026年10月に提供開始予定

































































4. 音声での案内、操作音でお知らせ



「Caora 2」は、音声での案内、画面読み上げ機能で、目の不自由な方の操作を補助します。また、操作音や、カード取り忘れを音で知らせる機能もあります。 4. 音声での案内、操作音でお知らせ「Caora 2」は、音声での案内、画面読み上げ機能で、目の不自由な方の操作を補助します。また、操作音や、カード取り忘れを音で知らせる機能もあります。

























5. 現行Caoraと「Caora 2」の混在接続が可能（最大4台）、追加ライセンス不要



1台の資格確認端末に、現行Caora・「Caora 2」を混在して4台まで接続することができます。現行Caoraをお使いのお客様はこれまでと同様の操作で導入・交換ができ、機種の違いを意識する必要はありません。管理するソフトウェアは共通のため、カードリーダーの導入時期が異なる場合に順次入れ替えるなど、柔軟な設置、導入が可能です。



なお、複数台接続を行う際の追加ライセンスは不要となります。 5. 現行Caoraと「Caora 2」の混在接続が可能（最大4台）、追加ライセンス不要1台の資格確認端末に、現行Caora・「Caora 2」を混在して4台まで接続することができます。現行Caoraをお使いのお客様はこれまでと同様の操作で導入・交換ができ、機種の違いを意識する必要はありません。管理するソフトウェアは共通のため、カードリーダーの導入時期が異なる場合に順次入れ替えるなど、柔軟な設置、導入が可能です。なお、複数台接続を行う際の追加ライセンスは不要となります。

2. 「より小さい」設置面積「Caora 2」は幅130mm、奥行185mmで、A5サイズ用紙より小さいコンパクト設計です。設置面積は現行Caora比で約37％削減し省スペースを実現しています（現行Caoraは幅167mm、奥行230mm）。また背面のくぼみにケーブル端子が収まる構造で壁に沿わせて設置することもできるため、より小さな受付に設置いただけます。加えて“低重心でぐらつかない” というCaoraならではの特長は踏襲しており、小さい設置面積でも安心してお使いいただけます。3. 「より楽な」カード挿入、「かざしやすい」スマートフォンの読み取り現行Caoraはカードを奥まで挿入する必要がありましたが、「Caora 2」はマイナンバーカードをスッと置くだけで読み取り可能、カードの取り出しもしやすくどなたにも自然に操作いただけます。スマートフォン読み取り部は最下部に広く配置、スマートフォンの機種を問わずかざしやすくなっています。スマートフォン読み取りの操作で操作画面に誤って触れる等の誤動作も防止します。https://digitalpr.jp/table_img/2674/136419/136419_web_1.png