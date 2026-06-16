mimi33│キャップのつばにつけるアクセサリー”キャップピアス”から第2弾がリリース。

株式会社サンポークリエイト

2026年4月29日に、アクセサリーブランドのmimi33から発売されたヘッドウェアにつけて楽しむアイテム”キャップピアス”から早くも第二弾のアイテムが発売される。

耳元にとどまらない装飾として、スタイリングの幅を広げてくれるキャップピアス。

第二弾は、ミニマルなデザインながらもヘッドウェアの上で存在感を光らせるラインナップになっている。

mimi33はピアスを “耳のための装飾” にとどめず、“耳を起点に頭部全体をデザインする要素” として再定義。顔まわりを装飾するアイテムとして生まれたキャップピアスは、日常的に取り入れられるようになったキャップのスタイリングに、変化を与えてくれる。

キャップピアスとは

挟むだけで装着できる仕様で、手持ちのキャップやハットに取り入れることが可能。

肌に直接触れないため、アレルギーなどの理由でピアスを楽しめなかった方にも提案でき、老若男女問わず取り入れやすい。

デザインは、ビジューや天然石をあしらったアクセントになるものから、チェーンモチーフのカジュアルなものまで幅広く展開。

複数使いによって、横顔により立体感のあるスタイリングが完成する。

仕様について

フープタイプとクリップタイプの2種を展開。

フープタイプは、ミニマルな形状に合わせたバネ式開閉パーツ（スプリング構造）を採用し、スムーズな着脱と安定した装着感を両立。

接地面には摩擦を高める突起を施し、落下しにくい設計としている。（第二弾は、全てフープタイプ）

フープタイプ｜スプリング構造

ラインナップ

DG270009S／\2,970(税込)DG270010S／\2,970(税込)DG270011S／\2,970(税込)

DG270012S／\2,970(税込)DG270013S／\2,970(税込)DG270014S／\3,300(税込)

販売詳細

■ 発売日

2026年6月17日（水）

※オンラインストアは同日午前10時発売

■ 展開内容

全6種

■ 商品情報

キャップピアス

素材：ニッケルフリー／焼き付けコーティング仕上げ

※焼き付けコーティング・・PCなどの電子機器の表面に使用される強度・耐久性に優れたコーティング。 Made in Japan

※実用新案申請中

特設ページはこちら :https://sanpo-online.jp/blogs/mimi33/cappierce-newera?srsltid=AfmBOoqY8voRwrugDmWAKpVoBjBSt7zdf6Ozig_qA-vNLm-KntnNf-rj

mimi33

” ときめき” に出会える瞬間こそが

“ 自分らしさ” の表現であり幸福感を感じられる瞬間だと考えます。



独自性は高いが親しみやすさを大切に、

いつもの日常にそっと寄り添うようなプロダクトを提案します。



ミニマムで洗練されたスペックは凛とした大人な印象に仕上げ、

肌に触れるアクセサリーだからこそ、

優しさと着け心地にこだわりを持ったイヤーアクセサリー専門ブランドです。

店舗一覧 :https://sanpo-online.jp/pages/mimi33_about#shopilistInstagram :https://www.instagram.com/mimi33_official/