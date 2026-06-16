【’47（フォーティーセブン）】日本企画で開発した初のパックTシャツを6月より発売

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、日本企画として初となるパックTシャツを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)および’47長野・沖縄・福岡(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて6月より発売いたします。

本商品は、日本企画として日本人の体型に合わせて開発した、’47初のパックTシャツです。クラシックなアメリカのTシャツをイメージし、程よく硬めの素材感に仕上げています。

生地は、薄すぎず厚すぎないバランスに設計することで、インナーとしても一枚着としても着用しやすい厚さを実現しました。また、脇に縫い目のない丸胴仕様を採用し、自然な着用感と快適さに配慮しています。さらに、タグレス仕様により首まわりの肌当たりを軽減しています。

シルエットは、適度なゆとりを持たせた設計とし、一枚でも着用しやすいサイジングに仕上げました。アメリカンベーシックなTシャツの佇まいを取り入れながら、日常のスタイリングに取り入れやすい一着として提案します。

カラーはホワイト 2枚組、ブラック 2枚組を展開。ベーシックなカラーリングで、日常使いしやすいラインアップです。

【'47 2-Pack T-Shirts】各 5,940円

[White]

Front

[Black]

Front

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/pack-tee

【'47ブランドとは】

’47（フォーティーセブン）は、1947年に米国ボストンで創業したカジュアルライフスタイルブランドです。イタリア移民の双子兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、ボストン・レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パーク周辺でスポーツ記念品を販売したことから始まりました。現在はスポーツファンカルチャーを背景に、ヘッドウェアやアパレルを展開するライフスタイルブランドとして世界中で展開し、MLB、NFL、NBA、NHLのアメリカ4大プロスポーツリーグをはじめ、650校以上の大学とパートナーシップを結んでいます。

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)

X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)

TikTok 47japan(https://www.tiktok.com/@47japan)