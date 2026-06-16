引き出しのデッドスペース解消。シリーズ累計販売数190万個突破の「伸縮整理トレー」に仕切り付きの新仕様が登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下、ニトリ）は、2026年6月上旬より、全国のニトリ店舗およびニトリネットにて、「仕切り付き伸縮整理トレー」を新たに発売いたしました。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200026412/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200026412/)

近年、住宅が狭小化する傾向にあるなか、「限られたスペースを有効活用したい」というニーズが高まっています。引き出しの収納もそのひとつ。「整理用品と引き出しのサイズが合わずデッドスペースができてしまう」「カトラリーや小物の数が多くて整理しづらい」など使い勝手に悩む声も少なくありません。

こうした日常のストレスを軽減すべく開発された「伸縮整理トレー」は、引き出しのサイズにフィットして、限られたスペースを無駄なく活用できる点が支持され、シリーズ累計販売数190万個を突破したニトリの人気商品です。そこに今回、仕切り付きタイプが登場しました。

今回の新仕様では仕切り構造を見直すことで 、カトラリーをより細かく分類できるようにしました。スプーン・フォーク・箸・調理小物などを用途ごとに整理しやすく、収納の“取り出しやすさ”と“見つけやすさ”を向上させます。

サイズは、幅が約17cm～32cmまで伸縮できるため、引き出しに合わせて調整可能。さまざまなサイズの引き出しに対応しやすく、無駄なすき間を減らしてぴったり収納できます。

カラーはクリアとホワイトの2色展開。クリアは引き出し内をすっきりと見せたい時におすすめ。圧迫感を抑えて引き出し内がより広く感じられます。ホワイトは仕切りがはっきりわかるため区分けしやすく、整った印象を保つことができます。

「伸縮整理トレー」で、デッドスペースをなくしてすっきり収納しませんか。

ニトリでは、今後も暮らしを便利に快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】キッチンツールも入る伸縮整理トレー Nブラン

【価格】999円

【カラー】ホワイト・クリア

【サイズ（約）】幅17～32×奥行35.5×高さ4.5cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200026412/