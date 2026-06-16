恋愛マッチングサービス「ワクワク」に次世代認証「パスキー」を導入

株式会社ワクワクコミュニケーションズ

株式会社ワクワクコミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 正広）が運営するマッチングアプリ・サービス「ワクワク（ワクワクメール）」は、次世代認証方式「パスキー」をWeb版・iOSアプリ・Androidアプリの全プラットフォームへ導入しました。

パスキーの導入により、顔認証・指紋認証による快適なログインと、不正ログインを防ぐ高いセキュリティを両立し、より安心・便利なサービス体験を提供してまいります。

◆ 「パスキー」とは

パスキーとは、パスワードを入力する代わりに、スマートフォンの生体認証（顔認証・指紋認証）や画面ロック解除の操作でログインできる最新の認証方式です。

パスキーは端末内に保存されるため、パスワードが外部へ漏れる仕組みがなく、フィッシング詐欺などによる不正ログインを防ぐことができます。世界標準規格（FIDO2 / WebAuthn）に準拠した、次世代の認証方式です。

▶ パスキーについて詳しくはこちら：https://550909.com/doc/passkey_about.html

◆ 「パスキー」のメリット

パスキーを登録すると、次のようなメリットがあります。





１. ログインがスムーズ

顔認証・指紋認証で、すぐにログインできます。パスワードを入力する手間がなく、素早く安全にワクワクへアクセスできます。

２. パスワード管理が不要



パスワードを覚える必要がなく、忘れる心配もありません。パスワード管理の手間から解放され、より快適にサービスをご利用いただけます。

パスワードより他人に推測されにくく、安心・安全にご利用いただけます。パスキーの仕組みがアカウントをしっかり守ります。





◆ 対応プラットフォーム

３. 不正ログイン対策になる

以下のプラットフォームにてご利用いただけます。

◆ より安全・快適にお使いいただくために

- Web版（スマートフォン・PCブラウザ）- iOSアプリ（iOS 16.0以上）- Androidアプリ（Android OS 9以上）

ワクワクでは、より安全で快適にサービスをご利用いただくため、「パスキー」を導入しました。

パスキーの導入により、不正ログインのリスクを低減しながら、顔認証・指紋認証でスムーズにログインできるようになりました。セキュリティと利便性を両立し、より快適なサービス体験をお届けいたします。

2001年のサービス開始から25年。

ワクワクはこれからも安心して利用できる環境を整えながら、新しい出会いの体験を提供してまいります。

◆ マッチングアプリ「ワクワク」について

【登録数1,300万人以上！国内最大級の恋愛マッチングアプリ】

・恋活・婚活のお相手探しはもちろん、つぶやいたり日記を書いたりSNSとしてもご利用いただけます

・安心してご利用いただけるように、年齢確認やセキュリティ体制の強化しております

価格：ダウンロード無料（従量課金制）

開発運営：株式会社ワクワクコミュニケーションズ（http://wakuwaku-communications.com(http://wakuwaku-communications.com/)）

公式サイト（WEB）：https://550909.com/

iPhone向けアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/id750823886

Android向けアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.wkapp

※iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。