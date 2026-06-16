「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB」EXPO会場でトレランに最適なShokz（ショックス）イヤホンを体感しよう！

フォーカルポイント株式会社

Shokz（ショックス）は、2026年6月18日（木）から6月20日（土）の3日間、「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB」のEXPO会場にて、 Shokzのオープンイヤー型イヤホンの展示、試聴、ならびに販売を行います。また、購入者およびアンケート回答者には素敵なプレゼントをご用意しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36256/table/637_1_b75e1d11ee6394dded46f5aaffa1907f.jpg?v=202606161052 ]

オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える OpenRun Pro 2

OpenRun Pro 2は、先進的な低域アルゴリズムと低音専用に独立したドライバーを統合することで、前世代よりも飛躍的にアップグレードされています。いつでもどこでも、コンサートのような臨場感あふれるオーディオ体験が楽しめます。

画期的な音響革新デュアルドライバ性能の大幅な向上

Shokz DualPitchを搭載したOpenRun Pro 2は、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、Shokzのまったく新しいフラグシップイヤホンです。この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する⾻伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな比類ないリスニング体験を実現します。

音楽を聴きながら、周囲とつながる

Shokzブランドの特徴であるオープンイヤーデザインを採用したOpenRun Pro 2は、周囲に気を配りながらワークアウトに没頭できます。交通トラフィックからジョギング仲間の声、そして鳥のさえずり声まで、周囲の音を聞きながら、安全で豊かなリスニング体験を提供します。音量の範囲をスマートに最適化し、移動中やアウトドアでもクリアな音声で聴くことができます。

水中から陸上まで音楽は果てしなく続く。OpenSwim Pro

OpenSwim Proは防塵・防水規格IP68により、水中から陸上へのシームレスな移行が可能で、水中2メートルまで沈 めても、2時間もの間、シームレスに音楽を再生できます。イヤホンのボタンを押し、ShokzアプリでBluetoothモードとMP3 モードを切り替えることで、途切れることなく音楽を楽しむことができます。また、ノイズキャンセリング機能（ENC＋DNS）を備えた2つの高性能マイクが内蔵されており、騒がしい環境でもクリアな音声通話や音声コマンドの入力が可能です。 [1, 2]

あらゆるアドベンチャーに備えたIP68防塵防水等級

OpenSwim Proは水辺のアドベンチャーから険しい地でのアクティビティまで幅広く対応。統合されたテクノロジーとトリプルシールデザインが、確かな防水性を保証します。通気性を備えたメンブレンと革新的なレイヤーデザインが、激しい汗や水しぶきからマイクを守ります。強化された耐久性により、最大2mの水中でも2時間、使用することができます。

MP3で音楽をいつでも どこでも

アウトドアアクティビティ向けに最適化されたMP3モードで音楽を楽しむことができます。32GBのメモリを内蔵しており、最大8,000曲の保存が可能。つまり、スマートフォンや音楽プレーヤーがなくても、水泳、トレイルランニング、ハイキングなどの場面でプレイリストを楽しむことができます。

Shokzについて

オープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。

多くの方の手に届くリーズナブルな価格帯で、独自のオーディオ技術による高音質を実現。オープンイヤーならではの「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供しています。耳を塞がない安全性と最高の音質を約束に、これからもイヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けてまいります。



https://jp.shokz.com/

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

※弊社製品を使用したことによるコンピュータ本体、iPhone、iPad、その他周辺機器の破損、損傷、故障、紛失などに関しましては、弊社は一切責任を負いかねますことを予めご了承くださいますようお願いいたします。