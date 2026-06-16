この夏はオーディオブックと出かけよう！　聴く読書の魅力を伝える、集英社「ナツオト」キャンペーンがスタート。10分で聴ける書き下ろしショートストーリーや、人気オーディオブックの30分無料配信を実施！

株式会社集英社

株式会社集英社は、“この夏はオーディオブックと出かけよう”をコンセプトに、自社初となるオーディオブックのキャンペーン「ナツオト」を実施いたします。2026年6月16日（火）から8月28日（金）までの期間限定で、“聴く読書”が体験できるコンテンツを無料で配信。日常のあらゆるタイミングが読書時間に変わります。

●10分で聴ける人気作家4名の書き下ろしショートストーリーを無料配信。朗読は声優の杉田智和氏！

●『鬼滅の刃 ノベライズ』や『地面師たち』など、集英社人気オーディオブックを30分無料お試し！

●この夏おすすめのオーディオブックを再生時間別に紹介！

これらのコンテンツは、集英社OTOコンテンツWEBサイト内にある「ナツオト」特設サイトからお楽しみいただけます。

集英社「ナツオト」特設サイト: https://oto.shueisha.co.jp/special/natsuoto2026/(https://oto.shueisha.co.jp/special/natsuoto2026/)

キャンペーン期間：2026年6月16日（火）～ 2026年8月28日（金）

「ナツオト」キャンペーン期間中に体験できる“聴く読書”はこちら

一穂ミチ氏・今村昌弘氏・島本理生氏・爪切男氏による「10分で〇〇が変わる」をテーマにした書き下ろしショートストーリー。声優・杉田智和氏が朗読！ 無料でお楽しみいただけます。

一穂ミチ『I know.』

【10分で結婚観が変わる】スマホをなくしたうえに彼女に会えない。ピンチの僕が見つけたのは……。

一穂ミチ（いちほ・みち）

大阪府生まれ。2007年「雪よ林檎の香のごとく」でデビュー。2022年『スモールワールズ』で吉川英治文学新人賞、2024年『光のとこにいてね』で島清恋愛文学賞、同年『ツミデミック』で直木賞を受賞。

今村昌弘『ドッペルゲンガー』

【10分でスケールが変わる】学校の帰り道に出会ったのは……。背筋がぞわっとする真夏の都市伝説。

今村昌弘（いまむら・まさひろ）

長崎県生まれ。2017年『屍人荘の殺人』で鮎川哲也賞を受賞しデビュー。同作は国内ミステリーランキング4冠を達成し、本屋大賞第3位に選ばれるなど、高い評価を得る。他の著作に『でぃすぺる』など。

島本理生『可愛いものは怖くないから』

【10分で世界が変わる】朝、目が覚めると、俺はナマケモノのぬいぐるみになっていた!？

島本理生（しまもと・りお）

東京都生まれ。2001年「シルエット」で群像新人文学賞優秀作、2003年『リトル・バイ・リトル』で野間文芸新人賞、2015年『Red』で島清恋愛文学賞、2018年『ファーストラヴ』で直木賞を受賞。

爪切男『緊急停車いたします』

【10分で運命が変わる】閉所が苦手で、30歳にもなって電車が怖い。そんな私の解決方法とは。

爪切男（つめ・きりお）

香川県生まれ。2018年『死にたい夜にかぎって』でデビュー。同作がドラマ化され話題を集める。他の著作にエッセイ『クラスメイトの女子、全員好きでした』『午前三時の化粧水』、小説『愛がぼろぼろ』など。

この4作品を朗読するのは、声優・杉田智和氏

杉田智和 （すぎた・ともかず）

埼玉県出身。ＡＧＲＳ所属。主なアニメ出演作品は『銀魂』坂田銀時役、『ジョジョの奇妙な冒険』ジョセフ・ジョースター役、『SAKAMOTO DAYS』坂本太郎役 など。 外画吹替え・ナレーションなどでも幅広く活動中。

このほか、多数の集英社人気オーディオブック作品を30分無料で試し聴き！

※作品により試聴時間は30分を前後する場合がございます。※作品名・五十音順

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11454/table/891_1_3e4db8dfd63bab7e04c5e81f5698a67a.jpg?v=202606161052 ]

「ナツオト」特設サイト(https://oto.shueisha.co.jp/special/natsuoto2026/)では、もっとオーディオブックを楽したい方向けに、この夏おすすめのオーディオブックを【3～5時間】【5時間～10時間】【10時間以上】の再生時間別に紹介しています。

「ナツオト」キャンペーンポスター、JR東京駅・山手線に一挙掲出！

「この夏はオーディオブックと出かけよう」をコンセプトに、前述の書き下ろしショートストーリーや、期間限定で30分無料お試し聴きできる人気作品を紹介する駅貼りポスターを、JR東京駅・山手線の外回りホームドアに掲出します。

【広告掲出概要】

設置場所：JR東京駅 改札内山手線外回りホーム

掲出期間：2026年6月16日（火）～ 2026年7月1日（水）

※ 駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※ 広告をご覧になる際は、安全に配慮し、周囲の通行の妨げにならないようご注意ください。

※ 駅構内は公共スペースのため周囲へのご配慮並びに携帯電話のご利用マナーにご協力をお願いいたします。

「小説すばる」7月号（6月17日発売）でも、「ナツオト」特集を掲載！

「ナツオト」特設サイトの紹介のほか、前述の人気作家4名による書き下ろしショートストーリーのテキストを掲載しています。「ナツオト」とともにこちらをお読みいただくことで、耳でも目でも読書をお楽しみいただけます。

媒体名：「小説すばる」7月号

発売日：2026年6月17日（水）

定価：1,100円（10%税込）

集英社刊

詳細はこちら：https://syousetsu-subaru.shueisha.co.jp/

集英社では、誰もが本にアクセスできる社会を目指し、読書選択肢を広げる取り組みを行っております。ひとりでも多くの方が「本」と出合う機会を増やしたい――。そんな想いから、紙の書籍、電子版に加え、耳で楽しめる「オーディオブック」にも力を入れています。集英社作品のオーディオブックを一覧・検索できるWEBサイト「集英社OTO(オト)コンテンツ」(https://oto.shueisha.co.jp/)にもご注目ください。気になるジャンルや、その日の気分に合わせて“聴きたい本”が見つかります。

「集英社OTOコンテンツ」について

“KOTOBA（言葉）を紡いでOTO（音）と届ける”をコンセプトに、本を目で読むだけでなく、耳でも楽しむ読書をご提案。

よりアクセシブルなかたちで、“本との出合い”を広げるための活動に取り組んでまいります。

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