【JAF群馬】クルマ作りを現場で体感！「スバル工場見学イベント」をJAF会員向けとして7/20（月・祝）に初開催！

一般社団法人 日本自動車連盟スバルビジターセンター 展示エリア

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）群馬支部（支部長・星崎功明）は、「JAFデーinスバルビジターセンター矢島工場」を7月20日（月・祝）にJAF会員向けに初開催します。このイベントでは、株式会社SUBARU群馬製作所矢島工場を見学し、車が完成するまでの過程を子どもから大人まで楽しく学べます。本イベントを通じて、車への興味や関心を持つきっかけを提供します。

株式会社SUBARU 群馬製作所 矢島工場とは

イベントの詳細はこちら :https://jaf.link/subaru-factory-event2026

SUBARU車を生産している工場で、車が完成するまでの過程を見学することができます。

また併設するスバルビジターセンターは、歴代の車をはじめ、SUBARUの技術や安全への取り組みなどを専任スタッフの案内とともに見学ができる施設です。

本イベントでは、通常の工場見学では見られない完成検査ラインを特別にご案内します。

【工場見学コース】

●スバルビジターセンター

工場説明ビデオ鑑賞と展示ホールを見学します。

●生産工場見学

最終組立工程を見学します。

●VR工場見学

プレス工程、ボディ溶接組立工程、最終組立工程、塗装工程、完成検査工程をVR（仮想現実）を使用して見学します。

※VR工場見学注意事項

12歳以下7歳以上のお子様に関しては、VRの使用を保護者に同意いただいた上で実施いたします。

VR使用に保護者の同意がない場合や、7歳未満のお子様はタブレットやスクリーンでのVR映像視聴となります。

●その他

特別に完成検査ラインをご案内します。

※事情により、見学コースが変更になる場合があります。

イベントの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/7164_1_0e26fd697fd7563de7c026db8d576e1e.jpg?v=202606161052 ]イベントの詳細はこちら :https://jaf.link/subaru-factory-event2026