写真の中の“大切な存在”を、触れられる木の作品へ。AIとレーザー彫刻でペットの思い出をカタチに残す「LASER SKETCH（レーザースケッチ）」販売開始

株式会社ヤマカワ

株式会社ヤマカワ（所在地：愛知県岡崎市暮戸町字北川畔1-1、代表取締役：山川敦）は、ペットの写真をもとに、AIによるイラスト化とレーザー彫刻を組み合わせて制作するオーダーメイド木製プレート「LASER SKETCH（レーザースケッチ）（レーザースケッチ）」の販売を開始いたしました。「LASER SKETCH（レーザースケッチ）」は、スマートフォンや写真フォルダの中に残っている大切なペットの姿を、木のぬくもりを感じられるインテリア作品として残すサービスです。

写真は、いつでも見返すことができます。

しかし、画面の中の思い出は、手で触れることができません。

「大切なあの子との時間を、もっと身近に感じられる形にできないか」

そんな想いから生まれたのが、LASER SKETCH（レーザースケッチ）です。



本サービスは、2026年6月2日付の日刊工業新聞にも掲載され、自動車メーカー向けのゲージ製作・治具製作で培ってきた技術を活用した新たな取り組みとして紹介されました。ペットのメモリアルアイテムに加え、企業の記念盾や家族の記念品など、レーザー木製彫刻の活用領域を広げるサービスとして注目されています。

購入サイト：

https://yamakawashop.official.ec/categories/7304448

公式サイト：

https://yamakawakigata.co.jp/ls/





写真を“眺める”から、“触れられる思い出”へ

LASER SKETCH（レーザースケッチ）では、お客様からお預かりしたペットの写真をもとに、AIが繊細なイラストデータを生成します。そのデータを、株式会社ヤマカワが培ってきたレーザー加工技術によって木製プレートへ彫刻します。毛並みの細かな陰影、瞳のやさしい表情、ふとした仕草の雰囲気まで、写真とは異なる立体感と温かみを持つ作品として仕上げます。印刷ではなく、木に刻む。

飾るだけでなく、そっと手で触れられる。LASER SKETCH（レーザースケッチ）は、ペットの姿を単なる記録ではなく、暮らしの中に寄り添う“記念のかたち”として残すオーダーメイド作品です。



ペットの誕生日、うちの子記念日、メモリアルギフトに

本商品は、ご自宅用のインテリアとしてだけでなく、ペットの誕生日、うちの子記念日、虹の橋を渡った大切な子のメモリアル、ペット好きの方への贈り物としてもご利用いただけます。木製プレートは、丸形のやわらかな佇まいで、リビングや玄関、寝室など、暮らしの中のさまざまな場所に自然になじみます。

ふと目に入ったとき。

手に取ったとき。

そっと撫でたとき。

そのたびに、大切な存在との時間を静かに思い出せる作品を目指しています。







商品ラインナップ



LASER SKETCH（レーザースケッチ）は、想いに合わせて選べる3種類の素材を用意しています。

MDFボード（山吹色）

木の細かい繊維を接着剤で固めてつくられた板材を使用。

やわらかな色味と、レーザー彫刻による表現の相性がよい素材です。

価格：9,800円（税込）

ヒノキとMDFの2層板

表面に天然ヒノキを使用した2層構造。

ヒノキならではの香りと温もりを感じられる素材です。

価格：11,800円（税込）

天然木メープル

上質な艶と均一な木肌が美しい素材。

白材の中でも高級感があり、記念品としての特別感を演出します。

価格：14,800円（税込）

いずれも、直径200mmの丸形プレートで、専用スタンドが付属します。

被写体に加え、名前や生年月日などの彫刻にも対応しています。

ご注文の流れ

購入サイトより商品を選択・購入

ご購入後、BASEのメッセージ機能より注文ID・お名前・お写真1枚を送付

写真を確認後、制作に適した形へ調整

AIによるイラスト化とレーザー彫刻を行い、完成後に発送

購入サイト：

https://yamakawashop.official.ec/categories/7304448

ペットだけでなく、企業・家族の記念品にも対応



LASER SKETCH（レーザースケッチ）は、ペットのメモリアルアイテムとして生まれたサービスですが、レーザー彫刻によるオーダーメイド木製プレートとして、さまざまな記念用途にも展開できます。

たとえば、会社の周年記念盾、創立記念品、表彰記念、店舗オープン記念など、企業の節目を形に残すアイテムとしても活用可能です。

また、お子さまの誕生日、入園・入学、七五三、卒業記念、家族写真の記念プレートなど、家族の大切な日を残すオーダーメイドギフトとしても対応できます。

写真やロゴ、記念日、名前などを木のプレートに刻むことで、単なる記念品ではなく、見るたびにその日の想いがよみがえる“触れられる記録”としてお届けします。

業界紙にも掲載され、製造業の技術を活かした新事業として注目

LASER SKETCH（レーザースケッチ）は、2026年6月2日付の日刊工業新聞にて、株式会社ヤマカワの新たなレーザー木製彫刻事業として紹介されました。

株式会社ヤマカワは、これまで自動車向けのゲージ・治具製作など、製造業の現場で求められる精度と加工技術を培ってきました。その技術を活かし、写真や肖像画、ロゴなどを木製プレートへ彫刻することで、ペットメモリアルをはじめ、企業や家族の記念品づくりへと事業領域を広げています。

今後の展望

株式会社ヤマカワでは、ペット商材としてのアイテム拡大を視野に、現在も新商品の開発を進めています。

また、レーザー木製彫刻の技術を活かし、ペット産業に限らず、企業記念品、表彰盾、家族の記念品など、幅広い分野でのオーダー彫刻の受注生産を目指してまいります。

会社概要

会社名：株式会社ヤマカワ

所在地：愛知県岡崎市暮戸町字北川畔1-1

代表者：代表取締役 山川敦

事業内容：精密加工、レーザー加工、オーダーメイド製品の企画・製造・販売

公式サイト：https://yamakawakigata.co.jp/

LASER SKETCH（レーザースケッチ）公式サイト：https://yamakawakigata.co.jp/ls/

購入サイト：https://yamakawashop.official.ec/categories/7304448

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ヤマカワ

担当：小田

住所：愛知県岡崎市暮戸町字北川畔1-1

TEL：0564-31-7297

MAIL：oda@yamakawakigata.co.jp









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