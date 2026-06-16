【コミックサイトBUNCOMI　PV1位の話題作】『シャーロック＋アカデミー』が6/16発売。『ひぐらしのなく頃に』竜騎士07氏から絶賛コメントが到着！「理想的漫画化」とSNSでも話題沸騰

株式会社文藝春秋

文藝春秋のコミックレーベルBUNCOMI FANTASYよりコミック『シャーロック＋アカデミー』１.（原作：紙城境介 漫画：飴茶屋 キャラクター原案：しらび）が本日6月16日に発売されます。

2023年に発売された同名ライトノベルの原作は『このライトノベルがすごい！2024』で総合新作部門10位にランクインするなど、高い評価を得ました。ファンの間でコミカライズが切望される中、2026年2月より文藝春秋のコミックサイトBUNCOMIにてコミカライズの連載が始まると、「ミステリーを絵に起こす際の工夫がある理想的漫画化」「キャラ、日常、推理、すべて画力高い」などの声がSNSで上り、同サイト内でPVランキング1位（2026年3月25日集計分）になるなど好評を博しました。

『シャーロック＋アカデミー 第1巻』（原作：紙城境介 漫画：飴茶屋 キャラクター原案：しらび）

コミックスの発売に際し、竜騎士07さんより、推薦コメントが寄せられました。

「推理と推理がぶつかり合う探偵バトル！ 悠然と推理バトルを鑑賞するもよし。読者の君が乱入するもよし！ セリフとコマを見逃すな！ 推理は可能だ。何なら、君がよりエレガントな解を披露したっていい！ 挑め！」

また、推理バトルという題材に挑戦した作品内容に関しては、ご自身の経歴に触れながら、その試みを評価されました。

「私も『うみねこのなく頃に』という作品で推理バトルを扱ったからこそ、とんでもないカロリーのいるジャンルであることは身に染みてわかっています。だからこそ、どれほど勇敢にこの題材に挑まれたかがよくわかります！

キャラクター描写も丁寧ですし、推理材料としての背景や資料などもとても丁寧で、久しぶりに見た本格派ストロングタイプの推理モノだと感じました。」

■内容

急増する凶悪犯罪に対抗するため、「探偵」が職業として重要になった世界。

日本の探偵養成学校「真理峰探偵学園」に入学した不実崎未咲は一人の美少女と出会う。

＜探偵王女＞の二つ名を持つ彼女、詩亜・E・ヘーゼルダインは不実崎とただならぬ因縁を持つ相手だった。

宿命に導かれるかのように二人はやがて、互いの魂を懸けて「真実」を競い合うことになる。

■キャラクター紹介

不実崎未咲

数々の劇場型犯罪を演出した末＜犯罪王＞と呼ばれた世紀の大犯罪者・不実崎未全の孫。祖父の組織の残党と交流があり、彼らから犯罪者の手口と心理を学んでいる。

詩亜・E・ヘーゼルダイン

＜探偵王＞スティーヴン・“ホームズ”・ヘーゼルダインの養女にして、S階梯探偵＜クイーン＞の弟子。いずれ探偵界の王位を継ぐもの――人呼んで＜探偵王女＞。

◼︎プロフィール

原作者 紙城境介（かみしろ きょうすけ）

2014年、『ウィッチハント・カーテンコール 超歴史的殺人事件』にて第1回集英社ライトノベル新人賞優秀賞を受賞し小説家デビュー。2018年、『継母の連れ子が元カノだった 昔の恋が終わってくれない』が第3回カクヨムWeb小説コンテストラブコメ部門大賞を受賞し、人気シリーズとなる。2023年に発売した『シャーロック＋アカデミー Logic.1 犯罪王の孫、名探偵を論破する』は『このライトノベルがすごい！2024』で総合新作部門10位となり、ライトノベルと本格ミステリが融合した作品として高い評価を得た。他の著作に『Tier1姉妹』シリーズ（角川スニーカー文庫）、『僕が答える君の謎解き』（星海社FICTIONS）などがある。

漫画 飴茶屋（あめちゃや）

漫画家、イラストレーター。過去作に『リベンジコール』『危険ないたずら』『死ねない少女と1万年』など。

竜騎士07（りゅうきしゼロナナ）

同人サークル『07th Expansion』代表。2002年に発売されたノベルゲーム『ひぐらしのなく頃に』が大ヒット。漫画、アニメ、実写など様々なメディアミックスにより、社会現象となる。

ゲームシナリオライター、小説家、漫画原作者など様々な分野で活躍し、2025年に発売されたゲーム『サイレントヒルf』ではシナリオを担当。同作は全世界で200万本以上の売り上げを記録する大ヒット作となった。

◼︎書誌情報

出版社：株式会社 文藝春秋

書 名：『シャーロック＋アカデミー』１.

原 作：紙城境介

漫 画：飴茶屋

判 型：B6判並製カバー装

発売日：2026年6月16日

定価・価格：紙版・836円（税込） 電子版・790円（税込）

ISBN：‎ ‎978-4-16-090246-6

書誌URL ：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784160902466

『シャーロック＋アカデミー』はコミックサイト「BUNCOMI」にて好評連載中です。

https://bunshun.jp/category/sherlock