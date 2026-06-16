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AI時代に想像力を取り戻す没入型イベント「都市洞窟エソラゴト ver.1」の空間デザインを博展が手掛けました。
〜日比谷に“先史時代の洞窟と原始の星空”を現出〜
株式会社博展（本社：東京都中央区）は、ステーショナリー4ブランド（プラス ステーショナリー、ぺんてる、セーラー万年筆、日本ノート）による「人類にエソラゴトを」プロジェクトの一環として、2026年6月19日（金）より日比谷OKUROJIにて開催されるイマーシブ体験イベント「都市洞窟エソラゴト ver.1」の空間デザインおよび施工を担当いたしました。
「机上の空論は、からっぽじゃない。エソラゴトには、夢がある。」というメッセージを掲げるTVCMとも連動し、ブランドの思想を全身で体感できる空間づくりを通じて、同プロジェクトのメッセージ発信に貢献しています。
■ プロジェクトおよび本イベントの背景（主催：チームエソラゴト）
「人類にエソラゴトを」は、プラス ステーショナリー、ぺんてる（※2026年4月に社名をアストラム株式会社に変更）、セーラー万年筆、日本ノートの4ブランド合同プロジェクトとして始動しました。AI技術が浸透し合理化が進む現代において、「存在しないものを描き出す力＝エソラゴト」こそが人間固有の創造性であり、人類を前進させる種であると再定義。文房具を「人が自由にエソラゴトを描く力そのものを支える道具」として位置づけています。
本イベントは、そのコンセプトを象徴的に体験する場です。約1,000名が来場し大きな反響を呼んだ1月の「ver.0」を経て、今回は「ver.1」として一般公開へとアップデート。プラネタリウムクリエーターの大平貴之氏監修による原始の星空と、先史時代の洞窟壁画をモチーフにした空間が日比谷に出現します。
■ 株式会社博展の空間デザイン・施工のポイント
当社は、4ブランドからなる「チームエソラゴト」が描く壮大なビジョンに共鳴し、空間全体の体験設計を行いました。「都市の洞窟」を具現化するため、入口には100%紙製のRe-board®を用いた有機的な洞窟造作をデザインしました。ステーショナリーとともに歩んできた「紙」という素材を積層・加工することで、原始的な力強さと現代的な精密さを併せ持つ形状を実現しています。日比谷OKUROJIの独特な煉瓦アーチ構造を最大限に活かし、高性能プラネタリウム「MEGASTAR」による圧倒的な星空投影の没入空間を作り上げました。情報にあふれた日常から離れ、来場者の「五感がひらく」没入空間を設計しました。
【Credit】
空間デザイン： 高橋 匠（博展）
プロダクトマネジメント： 曽我部友紀 / 熊崎 耕平（博展）
プロデュース： 河西柊 / 塩畑 沙央里（博展）
監修：大平 貴之（プラネタリウムクリエーター・有限会社大平技研 代表取締役）
学術協力：五十嵐 ジャンヌ（先史学博士・東京藝術大学 非常勤講師）
音楽：Eric Aron（作曲家・ピアニスト・即興演奏家）
写真： 荒井 彰
■ 開催概要
◎イベント名：都市洞窟エソラゴト ver.1
◎開催期間：2026年6月19日（金）〜7月13日（月）
◎開催時間：10:00〜18:30（最終入場枠 17:50〜／1日に11回実施。各回所要時間40分）
◎開催場所：日比谷OKUROJI（東京都千代田区内幸町１丁目７−１）
・アクセス：https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/access/
・日比谷駅・銀座駅・内幸町駅・有楽町駅・新橋駅の各駅から徒歩6分）
◎当日受付・集合場所：日比谷OKUROJI H05区画
◎主催：チームエソラゴト（プラス株式会社ステーショナリーカンパニー、 アストラム株式会社、セーラー万年筆株式会社、日本ノート株式会社）
◎参加費：500円（事前予約制・先着順）
◎予約方法：Peatix特設サイトよりお申し込み
https://esoragoto2026v1.peatix.com
※イベントの詳細は、プラス（株）ステーショナリーカンパニーのニュースリリースも併せてご覧ください。 （https://www.plus.co.jp/news/202605/m28vqfj8cb/）
＜株式会社博展＞
代表者：代表取締役 会長執行役員／田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 CEO／原田 淳
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F
設立：1970年3月
事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。
WEB：https://www.hakuten.co.jp/
本件の実績紹介（WORKS）：https://www.hakuten.co.jp/works/astrum_urban-cave-esoragoto
＜公式SNS＞
Instagram：@hakuten__（https://www.instagram.com/hakuten__）
X：@HakutenCorp （https://x.com/HakutenCorp）
facebook：@hakutencorp（https://www.facebook.com/hakutencorp）
本件に関するお問合わせ先
株式会社博展 広報・PR担当
E-mail : pr@hakuten.co.jp
関連リンク
イベント予約サイト
https://esoragoto2026v1.peatix.com
イベント動画
https://youtu.be/Mpx8x-9Sgg8?si=sbOsn5Xu83en9oc6
株式会社博展（本社：東京都中央区）は、ステーショナリー4ブランド（プラス ステーショナリー、ぺんてる、セーラー万年筆、日本ノート）による「人類にエソラゴトを」プロジェクトの一環として、2026年6月19日（金）より日比谷OKUROJIにて開催されるイマーシブ体験イベント「都市洞窟エソラゴト ver.1」の空間デザインおよび施工を担当いたしました。
■ プロジェクトおよび本イベントの背景（主催：チームエソラゴト）
「人類にエソラゴトを」は、プラス ステーショナリー、ぺんてる（※2026年4月に社名をアストラム株式会社に変更）、セーラー万年筆、日本ノートの4ブランド合同プロジェクトとして始動しました。AI技術が浸透し合理化が進む現代において、「存在しないものを描き出す力＝エソラゴト」こそが人間固有の創造性であり、人類を前進させる種であると再定義。文房具を「人が自由にエソラゴトを描く力そのものを支える道具」として位置づけています。
本イベントは、そのコンセプトを象徴的に体験する場です。約1,000名が来場し大きな反響を呼んだ1月の「ver.0」を経て、今回は「ver.1」として一般公開へとアップデート。プラネタリウムクリエーターの大平貴之氏監修による原始の星空と、先史時代の洞窟壁画をモチーフにした空間が日比谷に出現します。
■ 株式会社博展の空間デザイン・施工のポイント
当社は、4ブランドからなる「チームエソラゴト」が描く壮大なビジョンに共鳴し、空間全体の体験設計を行いました。「都市の洞窟」を具現化するため、入口には100%紙製のRe-board®を用いた有機的な洞窟造作をデザインしました。ステーショナリーとともに歩んできた「紙」という素材を積層・加工することで、原始的な力強さと現代的な精密さを併せ持つ形状を実現しています。日比谷OKUROJIの独特な煉瓦アーチ構造を最大限に活かし、高性能プラネタリウム「MEGASTAR」による圧倒的な星空投影の没入空間を作り上げました。情報にあふれた日常から離れ、来場者の「五感がひらく」没入空間を設計しました。
【Credit】
空間デザイン： 高橋 匠（博展）
プロダクトマネジメント： 曽我部友紀 / 熊崎 耕平（博展）
プロデュース： 河西柊 / 塩畑 沙央里（博展）
監修：大平 貴之（プラネタリウムクリエーター・有限会社大平技研 代表取締役）
学術協力：五十嵐 ジャンヌ（先史学博士・東京藝術大学 非常勤講師）
音楽：Eric Aron（作曲家・ピアニスト・即興演奏家）
写真： 荒井 彰
■ 開催概要
◎イベント名：都市洞窟エソラゴト ver.1
◎開催期間：2026年6月19日（金）〜7月13日（月）
◎開催時間：10:00〜18:30（最終入場枠 17:50〜／1日に11回実施。各回所要時間40分）
◎開催場所：日比谷OKUROJI（東京都千代田区内幸町１丁目７−１）
・アクセス：https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/access/
・日比谷駅・銀座駅・内幸町駅・有楽町駅・新橋駅の各駅から徒歩6分）
◎当日受付・集合場所：日比谷OKUROJI H05区画
◎主催：チームエソラゴト（プラス株式会社ステーショナリーカンパニー、 アストラム株式会社、セーラー万年筆株式会社、日本ノート株式会社）
◎参加費：500円（事前予約制・先着順）
◎予約方法：Peatix特設サイトよりお申し込み
https://esoragoto2026v1.peatix.com
※イベントの詳細は、プラス（株）ステーショナリーカンパニーのニュースリリースも併せてご覧ください。 （https://www.plus.co.jp/news/202605/m28vqfj8cb/）
＜株式会社博展＞
代表者：代表取締役 会長執行役員／田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 CEO／原田 淳
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F
設立：1970年3月
事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。
WEB：https://www.hakuten.co.jp/
本件の実績紹介（WORKS）：https://www.hakuten.co.jp/works/astrum_urban-cave-esoragoto
＜公式SNS＞
Instagram：@hakuten__（https://www.instagram.com/hakuten__）
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本件に関するお問合わせ先
株式会社博展 広報・PR担当
E-mail : pr@hakuten.co.jp
関連リンク
イベント予約サイト
https://esoragoto2026v1.peatix.com
イベント動画
https://youtu.be/Mpx8x-9Sgg8?si=sbOsn5Xu83en9oc6