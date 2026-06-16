AI時代に想像力を取り戻す没入型イベント「都市洞窟エソラゴト ver.1」の空間デザインを博展が手掛けました。

AI時代に想像力を取り戻す没入型イベント「都市洞窟エソラゴト ver.1」の空間デザインを博展が手掛けました。