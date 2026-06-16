ワークウェアからキャンプ、チーム着まで1着で完結！ユニフォームモールがつなぎの取り扱いを開始

SNS株式会社作業からキャンプまで！待望の「つなぎ」取り扱い開始！好きなデザインをプリントできます

オリジナル販促グッズやユニフォームの提案・製作を手がけるSNS株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中祐輔）は、運営する専門サイト「ユニフォームモール」にて、現場作業からアウトドア、チームウェアまで幅広く活用できるつなぎ（続服・サロペット）の取り扱いを開始しました。

前面ポケットの上部や袖、背面への名入れに対応しており、最小ロット20枚からオーダーメイドのチームウェアを製作できます。

オリジナルつなぎ

https://www.uniform-mall.com/type/tsunagi/(https://www.uniform-mall.com/type/tsunagi/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260616_campaign&utm_content=main)

導入の背景

従来、現場作業着の象徴であった「つなぎ」は、その高い機能性や動きやすさから、今やアウトドアやイベント、ダンスチームのユニフォームなど、活用シーンが劇的に広がっています。

こうした多様なニーズにお応えし、より自由なオリジナルのチームウェア作りを楽しんでいただくため、ユニフォームモールでは新たにつなぎのラインナップを追加しました。

人気商品の紹介

新たに追加されたつなぎのラインナップの中から、注目の人気商品を紹介します。いずれも企業ロゴやチーム名のプリント・刺繍などのオリジナル加工に対応しています。

つなぎ（続服）

ハードな現場作業からカジュアルなイベントウェアまで、オールマイティに活躍するベーシックなつなぎです。豊富なカラーバリエーションとサイズ展開で、チーム全員でお揃いのウェアを製作するのに最適です。

https://www.uniform-mall.com/product/detail.php?id=3232(https://www.uniform-mall.com/product/detail.php?id=3232&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260616_campaign&utm_content=9000)

続服 T/C ストレッチリップストップ

引き裂きに強いリップストップ生地に、動きやすいストレッチ性をプラスした高機能なつなぎです。ポリエステルと綿の混紡素材により、耐久性と着心地の良さを両立。アクティブに動く現場作業やアウトドアシーンにぴったりです。

https://www.uniform-mall.com/product/detail.php?id=3229(https://www.uniform-mall.com/product/detail.php?id=3229&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260616_campaign&utm_content=SD8300)

サロペット T/C ストレッチリップストップ

上記商品と同素材の高機能生地を使用した、カジュアルに着こなせるサロペットタイプです。インナーとの組み合わせ次第で、様々なコーディネートが楽しめます。カフェのスタッフウェアや、DIY用としても人気です。

https://www.uniform-mall.com/product/detail.php?id=3231(https://www.uniform-mall.com/product/detail.php?id=3231&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260616_campaign&utm_content=SD8320)

おすすめの利用シーン

ユニフォームモールのつなぎは、以下のようなシーンでのオリジナルウェア製作におすすめです。

- 現場作業・工場・自動車整備の作業着- アウトドア・キャンプ・DIYのアクティブウェア- カフェ・農園などのスタッフユニフォーム- 学園祭・イベント・ダンスのチームウェア

まとめ

SNS株式会社は、14の専門サイトの運営を通じて、お客様の課題や目的に応じた最適なグッズ・ウェアのオリジナル製作をサポートしています。

作業現場からレジャー、イベントまで、あらゆるシーンで活躍するオリジナルチームウェアの制作を通じて皆様の活動を応援するべく、今後もユニフォームモールのラインナップ拡充に積極的に取り組んでいきます。

オリジナルつなぎの詳細はこちら :https://www.uniform-mall.com/type/tsunagi/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260616_campaign&utm_content=main

ユニフォームモール

「ユニフォームモール」は、企業や団体様向けにオリジナルユニフォームやアパレルウェアの製作・販売を行う専門通販サイトです。Tシャツやブルゾンなど、幅広いビジネスシーンやイベントで活躍するアイテムを取りそろえ、プリントや刺繍による名入れ製作を承ります。

お見積りの無料対応はもちろん、大量ロットやリピート製作時の特別割引をご用意し、格安価格でのご提供を実現。専属スタッフのサポート体制のもと、最少20枚からのオーダーや特急便による短納期にも柔軟に対応します。



ユニフォームモール 公式サイト

https://www.uniform-mall.com/

会社概要

会社名 SNS株式会社

所在地 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町２丁目９ コンフォール安田ビル 9階

代表者 代表取締役社長 田中祐輔

設立 2008年3月

事業内容 店舗・イベント装飾アイテム、販促グッズの販売業務

URL https://www.sns-sp.co.jp/

電話 03-6262-9591