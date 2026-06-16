【TAC情報処理講座】ダブルライセンス取得を応援！”資格保有者限定”キャンペーン実施中！

TAC株式会社

情報処理技術者試験、公認会計士、公務員、日商簿記検定、CompTIAなどの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、他資格合格者を対象とした「他資格合格者応援キャンペーン」を実施中です。人気のITパスポート「本科生」、情報セキュリティマネジメント「本科生」、基本情報技術者「本科生プラス」「本科生」を大幅割引でお申し込みできます。割引キャンペーンは2026年8月31日（月）までの期間限定です。

▼他資格合格者応援キャンペーン＆U30応援キャンペーン＆の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_joho/joho_u30campaign.html

キャンペーン概要（他資格合格者応援キャンペーン）

●キャンペーン対象者：

以下のいずれかの資格試験に合格された方

簿記検定／宅地建物取引士／FP（ファイナンシャルプランナー）／中小企業診断士／行政書士／マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）／弁理士

※お申込み時に上記資格の『合格証書』または『登録証』（コピー可）が必要です

※簿記検定の場合、合格証書のコピーの他、デジタル合格証を出力したもの、スコアレポートのコピーが該当します

※マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）の合格書類は、試験結果レポート、合格認定証、デジタル認定証が該当します

●キャンペーン対象コース：

対象コース

＜ITパスポート＞

・本科生

＜情報セキュリティマネジメント＞

・本科生

＜基本情報技術者＞

・本科生プラス

・本科生

●キャンペーン内容：

通常受講料から最大10,000円OFF！

●キャンペーン期間：

～2026年8月31日（月）締切

ITパスポート

情報処理技術者試験の入門に位置するITパスポート対策のスタンダードコースです。TACの基本スタイルである「効率よく合格レベルへ」をテーマにした、IT資格ビギナーを対象にしたTACオリジナルコースです。WebテストつきコースはCBT試験対応！インプットとアウトプットをバランスよく取り入れ、無理なく学習できるカリキュラムを採用しています。

▼本科生の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_joho/joho_crs_oc_ip_hon.html

情報セキュリティマネジメント

重点分野と関連分野でメリハリをつけた、全11回というコンパクトなカリキュラムを実現。オリジナルテキストとTAC自慢の講義、総合実力テスト、Web模試をパックにした「本科生」で情報セキュリティマネジメント試験合格を目指します。

▼本科生の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_joho/joho_crs_oc_sg_hon.html

基本情報技術者

基本情報技術者「本科生プラス」には、初めて基本情報技術者にチャレンジする方に向けて、学習において前提となる基礎知識を身につけるための『入門講義』が付いています。「本科生プラス」と「本科生」の違いは、『入門講義』が含まれているかそうでないかとなりますので学習状況にあわせてご選択ください。

▼本科生プラスの詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_joho/joho_crs_oc_fe_honplus.html

▼本科生の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_joho/joho_crs_oc_fe_hon.html

《資格の学校TAC情報処理講座 公式SNS情報》

■X(Twitter) URL： https://x.com/TAC_joho

■YouTube URL： https://www.youtube.com/channel/UCl__5X278BN-LkDovUB5PhA

TAC株式会社概要

会社名:TAC株式会社

会社サイト:https://www.tac-school.co.jp/

代表者:代表取締役社長 多田敏男

所在地:東京都千代田区神田三崎町三丁目２番18号