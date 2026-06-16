【福岡発の鶏料理専門店「トリヤマルハチ」】大好評につき期間限定から“レギュラー化”決定！国産モツ使用の「博多 もつ鍋」が、おひとり様（税込1,290円）からいつでも注文可能に。

Miコーポレーション株式会社

福岡発の鶏料理専門店「トリヤマルハチ」（本社：Miコーポレーション株式会社）は、期間限定メニューとして大変ご好評をいただいた「博多 もつ鍋」を、2026年6月16日（火）よりグランドメニュー（常時販売）として追加することをお知らせいたします。

トリヤマルハチは、本当に美味しい鶏料理がお手軽に味わえる事をコンセプトとした居酒屋です。

この度、看板メニューの『焼鳥』『水炊き』『かしわ飯』に加え、福岡の名物である『もつ鍋』を「いつでも」「おひとり様から」気軽にお楽しみいただけるようになります。

■ 熱いご要望にお応えし、待望の「定番メニュー化」が実現！

期間限定メニューとして登場し、多くのリピーターを生んだ「博多 もつ鍋」ですが。販売終了後もお客様から「1人前から注文できてよかった」「いつでも食べたい」「定番化してほしい」という熱いご要望を多数いただき、この度満を持してレギュラーメニューへの採用が決定いたしました。

こだわりの国産モツを使用した、美味しいもつ鍋です。

■商品概要

【商品名】

国産モツ使用『博多 もつ鍋』

【価 格】

1人前 1,290円（税込） ※おひとり様からご注文いただけます。

・こだわりのスープと食感

旨味が引き立つ「しょうゆベース」のスープに、国産モツと新鮮な野菜の甘みが溶け込みます。国産モツならではのぷりぷりとした食感と、噛むほどに広がるジューシーな旨味が特徴です。

・「焼鳥×ビール×もつ鍋」の至高の組み合わせ

トリヤマルハチ自慢の焼き立ての焼鳥、冷えたビール、そして熱々の博多もつ鍋。福岡の居酒屋カルチャーを凝縮した贅沢なひとときを、お一人様でもグループでもご堪能いただけます。

■ 店舗・WEB予約情報

トリヤマルハチでは、お席のWEB予約を受け付けております。

週末や宴会シーズンは混雑が予想されますので、事前のご予約がおすすめです。

公式WEB予約ページ： https://www.toriya-08.com/yoyaku/

【トリヤマルハチ 次郎丸店】

〒814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸2-30-3(https://www.google.com/maps/place/%E9%B6%8F%E6%96%99%E7%90%86%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97+%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%81+%E6%AC%A1%E9%83%8E%E4%B8%B8%E5%BA%97/@33.5533147,130.32752,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x354195bdc7358a97:0xea5311fb7bab1ad8!8m2!3d33.5533147!4d130.32752!16s%2Fg%2F11pz2_17c9?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

営業時間:11:30～15:00(L.O14:30)、17:00～23:00(L.O22:30)※金,土のみ～24:00(L.O23:30)

【トリヤマルハチ 徳力店】

〒802-0971 北九州市小倉南区守恒本町 2丁目6-18(https://www.google.com/maps/place/%E9%B6%8F%E6%96%99%E7%90%86%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97+%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%81+%E5%BE%B3%E5%8A%9B%E5%BA%97/@33.8354793,130.8695499,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3543c783a7ebc779:0x69789abbbca7f68c!8m2!3d33.8354749!4d130.8721302!16s%2Fg%2F11tjpshtf4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

営業時間:11:30～15:00(L.O14:30)、17:00～23:00(L.O22:30)※金,土のみ～24:00(L.O23:30)

【トリヤマルハチ 佐賀本庄店】

〒840-0027 佐賀県佐賀市本庄町本庄959-9(https://www.google.com/maps/place/%E9%B6%8F%E6%96%99%E7%90%86%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97+%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%81+%E4%BD%90%E8%B3%80%E6%9C%AC%E5%BA%84%E5%BA%97/@33.2402933,130.2807683,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3541cbf525690ddb:0x71c6c73e8f7a92ec!8m2!3d33.2402888!4d130.2833486!16s%2Fg%2F11s3p9bwkw?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

営業時間:17:00～23:00(L.O22:30)※金,土のみ～24:00(L.O23:30)

■会社概要

商号 ： Miコーポレーション株式会社

設立 ： 1970年3月

代表者 ： 代表取締役社長 松石崇志

所在地 ： 福岡県福岡市博多区山王1丁目1番34号

事業内容： お好み焼き専門店「どんどん亭」の経営

ファーストフード店「ドンドン・どんどんまるや」の経営

焼き鳥・水炊き・かしわ飯が楽しめる店「トリヤマルハチ」の経営