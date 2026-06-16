シン・インフラ ファンド by TOHO GAS、デジタルIDプラットフォームを提供するxID株式会社へ出資

イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社

イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田代友樹、以下「IGPVP」）は、東邦ガス株式会社（本社：愛知県名古屋市熱田区、代表取締役社長：山碕 聡志、以下「東邦ガス」）と共同で運営するシン・インフラ ファンド by TOHO GAS（以下、「本ファンド」）を通じて、xID株式会社（以下「xID」）に出資しました。

xIDは、マイナンバーカードと連携して発行される共通ID※1を基盤に、デジタルIDアプリ「xID（クロスアイディ）」とデジタル郵便プラットフォーム「SmartPOST（スマートポスト）」※2を提供しています。

「xID」は、マイナンバーカードと連携することで、本人確認・認証・電子署名を手軽に行えるアプリで、オンラインでの行政手続きや口座開設など、官民の各種サービスへの組み込みが進んでいます。「SmartPOST」は、マイナンバーカードで書面の郵送に代わる安全なデジタル通知を可能とするサービスで、自治体の通知業務などで導入が進んでいます。

本ファンドは、今回の出資を機に、xIDが有する技術やサービスと東邦ガスの事業基盤を掛け合わせ、エネルギー事業における料金関連業務のデジタル化の推進に取り組むとともに、自治体が直面するさまざまな課題解決に向けた新規事業の創出が期待できると評価し、今回の出資を決定しました。

※1 「xID」の初回登録時にマイナンバーカードの署名用電子証明書をスマートフォンのNFC(近距離無線通信技術)で読み取り、本人確認を実施することで生成されるID。

※2 自治体や企業の郵送コストや通知業務負担の課題を解決するデジタル郵便サービス。自治体や企業は、既存業務を大きく変えることなく、紙とデジタルの送り分けや通知業務のデジタル化が可能。

代表取締役社長 日下 光氏 コメント

今回の資本提携を通じて、公共料金領域における通知・請求・決済のあり方を、より安全で便利な体験へと進化させていきたいと考えています。

xIDはこれまで、自治体領域を中心に、本人確認を基盤としたデジタル通知の仕組みづくりを進めてきました。今後は、公共・民間を横断するデジタル郵便インフラの社会実装をさらに推進してまいります。

xID について

会社名 ：xID（クロスアイディ）株式会社

所在地 ：東京都千代田区内幸町2丁目1-6 日比谷パークフロント19F

代表者 ：代表取締役社長 日下 光

設立日 ：2012年5月

URL ： https://xid.inc/

シン・インフラ ファンド by TOHO GAS について

ファンド名：東邦ガスシン・インフラ投資事業有限責任組合

設立日 ：2024年12月

運用期間：10 年

運営規模：50 億円

運営者 ：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

ファンド URL：https://shin-infrafund.tohogas.co.jp/

投資に関するお問い合わせ：shin-infrafund@tohogas.co.jp

東邦ガス について

東邦ガスグループは、1922年の創立以来100年以上にわたり、東海地方に根差したエネルギー事業者として、都市ガス、LPG、電気の供給などを通じて地域とともに成長・発展を遂げてきました。

「シン・インフラ」という名称には、「ガス・電気がくらしに欠かせないように、未来の生活に欠かせない商品・サービスを共創していく」という思いを込めています。東邦ガスは本ファンドの運用を通じて、国内スタートアップ企業との連携を推進し、「シン・インフラ」となる商品・サービスを共創することで、今後も地域社会の発展に貢献していきます。

会社名 ：東邦ガス株式会社

所在地 ：名古屋市熱田区桜田町19番18号

代表者 ：代表取締役社長 山碕 聡志

URL ：https://www.tohogas.co.jp/

IGPVPについて

イグニション・ポイントグループの投資事業体として2021年に設立。

これからの時代に起こる"あらゆる革新の中心に"なることを目指すべく「CENTER OF SYNERGY」というブランドステイトメントを掲げています。私たちは、LP投資家やスタートアップの皆さまと共に次世代型の社会を創り出すためのコミュニティを形成し、各ファンドの運用を通じて「既存産業と新産業の融合」と「N対Nの共創」を推進していきます。

▼運用中のファンド

○J.フロント リテイリング株式会社とのCVC（JFR MIRAI CREATORS Fund）

○イオンモール株式会社とのCVC（Life Design Fund）

○大和ハウスベンチャーズ株式会社とのCVC（Daiwa House Group GROWTH FUND）

○東邦ガス株式会社とのCVC（シン・インフラ ファンド by TOHO GAS）

○事業承継ファンド（Pride Fund）

会社名 ：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

所在地 ：東京都渋谷区東一丁目32番12号 渋谷プロパティータワー8 F

代表者 ：代表取締役 田代友樹

URL ：https://www.vp.ignitionpoint-inc.com/