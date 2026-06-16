建設・測量DXの実践事例を現場企業が解説。CSPI-EXPO 2026 DJIブースでセミナーを開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンの導入・運用支援を行う株式会社セキド（本社: 東京都港区、代表取締役: 大下貴之）は、2026年6月17日（水）～20日（土）に幕張メッセで開催される「第8回 国際 建設・測量展 CSPI-EXPO 2026」にて、セキドが企画に協力するDJIブースセミナーの開催をお知らせします。

本セミナーは、6月17日（水）～19日（金）にDJIブース［27-20 / 展示ホール8］内で開催されます。建設・測量現場でのドローン活用をテーマに、各分野の企業が実務に基づく事例を紹介します。

DJIブースでは、産業用ドローン、ドローンドック、ペイロード、ソフトウェアなど、建設・測量現場向けのDJI Enterprise製品が展示されます。測量向けLiDARセンサー「Zenmuse L3」をはじめ、現場のワークフローに応じた機材構成を会場で確認できます。セキドはDJIブースでの製品説明や導入相談に対応し、来場者の業務課題に応じた機材選定や運用体制の検討をサポートします。

建設・測量業務でドローン導入を検討している方、既存業務への活用方法を確認したい方、導入済み機材の活用範囲を広げたい方は、ぜひDJIブース内セミナーへご参加ください。

建設・測量現場のドローン活用事例を紹介するブースセミナー

本セミナーでは、ドローン測量、森林管理、建設現場での自動運用、ICT施工、DJI Dock 3の実装、Zenmuse L3を活用した測量、スプレー缶噴射装置SABOTの活用、地方建設業での複数ドック運用など、現場での導入判断に役立つテーマを取り上げます。

各講演では、実際にドローンや関連ソリューションを業務で活用する企業が、導入背景、運用上の課題、現場での活用方法を紹介します。カタログや製品ページだけでは把握しにくい導入後の運用イメージを確認でき、導入前の情報収集や既存運用の見直しにも活用いただけます。

全7講演を3日間にわたり開催します。関心のある業務課題に合わせて、会期中にDJIブースへお立ち寄りください。

第8回 国際 建設・測量展 CSPI-EXPO 2026 DJIブース概要

開催日 ：2026年6月17日（水）～20日（土）



時間 ：10時00分～17時00分（※最終日20日（土）のみ16時00分まで）



会場 ：幕張メッセ

〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1



ブース ：DJIブース［27-20 / 展示ホール8］



チケット ：無料（来場事前登録制）

https://cspi-expo.com/entry/



公式サイト：https://cspi-expo.com/

セキド特設ページ：https://sekido-rc.com/?mode=f138

展示・講演ハイライト

・測量向けLiDARセンサー「Zenmuse L3」をDJIブースで展示

・Matrice 400、Matrice 4シリーズ、DJI Dock 3など、建設・測量向けDJI Enterprise製品を展示

・セキドが企画に協力するDJIブースセミナーで、導入事例や実務での活用方法を紹介

・建設・測量分野におけるドローン活用の実践事例を紹介

・セキドスタッフがDJIブースで製品説明、導入相談、運用相談に対応

こんな方におすすめ

・建設、測量、土木、インフラ点検でドローン活用を検討している方

・Zenmuse L3やMatrice 400など、最新機材の実務活用を確認したい方

・DJI Dock 3を活用した自動運用、遠隔運用を検討している方

・森林管理、河川管理、再エネ開発、ICT施工でのドローン活用事例を知りたい方

・導入前に機材選定、運用方法、解析ワークフローを相談したい方

DJIブースセミナー情報

建設・測量、森林管理、自動運用、ICT施工、獣害対策など、現場でのドローン活用をテーマにしたブースセミナーを3日間開催します。講演ごとにテーマが異なるため、関心のある業務課題に合わせて参加できます。

注目講演

6月17日（水）15時00分

実は、誰でも一番簡単にできるドローンによる ICT施工の起工・出来形測量

登壇：ルーチェサーチ株式会社 渡邉 豊 氏

最新DJIドローンを活用したICT施工の起工・出来形測量の事例と、ドローン導入によって効率化と省人化が実現される建設現場のリアルな姿を紹介します。

6月18日（木）15時00分

MATRICE 400 × ZENMUSE L3で革新する「ICT土木」と「再エネ開発」の実現場

登壇：ITH合同会社 高見 雅之 氏

Matrice 400とZenmuse L3を組み合わせた、ICT土木と再エネ開発での活用を紹介します。最新LiDAR機材の実務導入や、広域計測を検討している方におすすめです。

6月19日（金）16時00分

Hello World ～地方中小建設業がDock 3の3台同時運用！？～

登壇：北沢建設株式会社 北沢 千登志 氏

地方の中小建設業がDJI Dock 3を複数台運用する実践事例を紹介します。ドローンドックの複数拠点運用や現場管理への活用を確認できます。

講演一覧[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1231_1_7f06b032807504af5ccb5395bcb67886.jpg?v=202606161051 ]

※登壇時間、講演テーマ、講演内容は変更となる場合があります。

DJIブース 主な展示予定製品

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1231_2_1b68fb375f36bb54df8fcc4a233ffb0c.jpg?v=202606161051 ]※展示製品は変更となる場合があります。

●セキド特設ページ

CSPI-EXPO 2026での対応内容、講演情報、関連製品情報は、セキド特設ページにて順次更新予定です。

https://sekido-rc.com/?mode=f138

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

これまでに1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいております。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：月～金 10時00分～17時30分



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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