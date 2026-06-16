コーディング代行の【CODING ARMY】がFigmaデザイン×Claude CodeによるWebサイト制作代行サービスの提供を開始

株式会社ジェー・ピー・シー

Webサイトのコーディング代行サービス「CODING ARMY（コーディングアーミー）」を運営する株式会社ジェー・ピー・シー（以下、JPC／本社：京都市下京区、代表取締役社長：山本修司）は、FigmaデザインとClaude Codeを連携したWebサイト制作代行サービスの提供を開始しました。

FigmaやClaude Codeを活用してデザイン制作からコーディングまでをワンストップで請け負うことで、制作工数を50%以上削減しながら、大規模サイト制作や内製化推進を支援する新たな選択肢として提供いたします。詳細はFigma×Claude CodeのWebサイト制作代行サービス(https://www.coding-army.jp/services/figmadesign-claudecode/)をご覧ください。

サービスURL：https://www.coding-army.jp/services/figmadesign-claudecode/

会社URL：https://www.jpc-ltd.co.jp/

■背景：Webサイト制作のリソース不足と内製化ニーズの高まり

近年、Webサイト制作の現場では、デザイナー・コーダーの人材不足や、大規模サイト・大量ページの更新が滞るといった課題が深刻化しております。

さらに、外注コストの増加を受けて、社内Web制作の内製化を進めたいと考える企業も増えています。

一方で、内製化を進めるためのノウハウやリソースが不足し、結果として外注を継続せざるを得ない状況も多く見られる状況です。

こうした業界課題に対し、FigmaとClaude Code（AI）を組み合わせたWebサイト制作は、デザイン制作とコーディングを大幅に効率化する新しい選択肢として注目を集めています。

■サービス概要：FigmaとClaude Codeを組み合わせたWebサイト制作とは

FigmaでのUI設計と、AIコーディングツールのClaude Codeを連携させて進めるWebサイト制作の手法です。

FigmaのデザインデータをFigma MCPサーバー経由でClaude CodeやCursorへ渡すことで、HTML・CSS・JavaScriptのコードが自動生成され、人手でゼロから組み上げるよりも大幅な時短を実現します。

さらにFigmaライブラリを起点に運用すれば、大量ページでも品質を均一に保ちながら、デザインからコーディングまで一気通貫で進められる、新しいWebサイト制作のアプローチです。

■本サービスの特徴

1. Figma×Claude Codeの組み合わせで、コーディング作業を50%以上効率化

Figma上で画面デザインを構築し、構造化されたデータをClaude CodeのAIへ連携することで、コード生成の精度を高めながらコーディング作業を進めることが可能です。

Figmaのレイヤー構造・コンポーネント情報がAIに正確に伝わるため、従来の手作業に比べて制作工数を50%以上削減いたします。

特にコーディング後の表示崩れや手戻りが減るため、修正工数を含めた全体のリードタイム短縮にも効果を発揮。

Figmaの正確なデザインデータとAIの自動生成を組み合わせることで、スピードと正確性を両立したWebサイト制作を実現いたします。

2. AIコーディング後はコーダーが品質チェックを行う安心の体制

AIによる自動生成は便利な一方、細部の調整や独自要件への対応では、人間のコーダーによる目視チェックが欠かせません。

CODING ARMYでは、Claude Codeによる自動生成後に必ず熟練コーダーが品質チェックを実施し、ブラウザ表示崩れ・アクセシビリティ対応・SEO要件まで丁寧に修正対応いたします。

納品前には複数ブラウザでの動作確認も行うため、表示の互換性についても安心してご利用いただけます。

AIと人間の役割を明確に分担することで、自動化のメリットを活かしながら、納品物のクオリティを高い水準で維持できる体制です。

3. Figmaライブラリ活用で、数百ページ規模の大規模サイトにも対応

定期的なご依頼や数百ページ規模の大規模サイトでは、Figmaライブラリを活用してデザイン要素をテンプレート化することで、一貫した品質を保ちながらデザイン・コーディングを自動化できます。

共通パーツをコンポーネント化しておけば、2ページ目以降の制作工数が大幅に圧縮され、ページ数が増えるほど削減効果が大きくなる仕組みです。

社内の制作リソースを補完するだけでなく、Figmaライブラリを整備することで、お客様側での内製運用にもスムーズに移行できます。

長期的なWeb運用コストの削減と、内製化推進を両立したい企業様にも最適なアプローチです。

■今後の展望

サービス詳細を見る :https://www.coding-army.jp/services/figmadesign-claudecode/

Webサイトのコーディング代行を手がけるCODING ARMY(https://www.coding-army.jp/)では、本サービスを通じて、制作リソース不足に悩む企業や、内製化を目指す事業会社・代理店への支援を強化してまいります。

Figmaライブラリの構築・納品により、お客様側での継続運用にもスムーズに移行できる体制を整え、Webサイト制作の効率化と内製化推進の両立を目指します。

CODING ARMYについて

お問い合わせはこちら :https://www.coding-army.jp/contact/

CODING ARMY(https://www.coding-army.jp/)（コーディングアーミー）は、株式会社ジェー・ピー・シー（JPC）(https://www.jpc-ltd.co.jp/)が運営するWebサイトのコーディング代行サービスです。

コーポレートサイト・採用サイト・LP・大規模サイトのコーディングから、WordPressをはじめとしたCMS構築まで、Webサイト制作全般を幅広く請け負っております。

社内のディレクター・デザイナー・コーダーで内製化体制を整えているため、フリーランスへの再委託は行わず、NDA締結や個人情報の取り扱いが厳しい案件にも安心してご依頼いただけます。

また、Figmaライブラリを起点としたデザインシステムの構築と、Claude CodeをはじめとするAIコーディングツールの活用を強みとし、大量ページの制作や継続的なサイト更新にも効率的に対応。

制作リソース不足にお悩みの事業会社様、クライアント案件の外注先をお探しの広告代理店様・制作会社様、Web運用の内製化を進めたい企業様まで、幅広いお客様の課題解決を支援してまいります。

CODING ARMY：https://www.coding-army.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社ジェー・ピー・シー（JPC）

本社：京都市下京区富小路通高辻下る恵美須屋町193番地

東京オフィス：東京都千代田区岩本町三丁目11番4号サトケイビル4階

代表取締役：山本修司

設立：1994年

URL：https://www.jpc-ltd.co.jp/

事業内容：Web制作／映像制作／カタログ制作／ディスプレイ制作／Web・SNS広告運用「Ad Market」／SEOコンサルティング「SEO ARMY」／CG制作「CG MAKERS」／AIモデル・AI広告制作「AI/AD MAKERS」／ワンストップスタジオ（東京・京都）ほか



CODING ARMY（コーディング代行サービス）：https://www.coding-army.jp/

コーポレートサイト：https://www.jpc-ltd.co.jp/