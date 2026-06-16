【新商品のお知らせ】業務用使い捨て手袋「TSCプラスチック（PVC）グローブ」
株式会社TSC（本社：神奈川県厚木市、代表取締役：佐藤慎也）は、耐薬品性・耐水性に優れた塩化ビニル（PVC）素材を採用した業務用使い捨て手袋「TSCプラスチック（PVC）グローブ」を、2026年6月下旬より販売開始し、順次出荷いたします。
本製品は、パウダーフリー・左右兼用タイプの使い捨て手袋です。
指にフィットし、素手に近い感覚で作業しやすいため、清掃、介護補助、工場作業、精密機器の取り扱い、家事・園芸など、幅広い現場でお使いいただけます。
■ 製品の特長
・耐薬品性・耐水性：塩化ビニル（PVC）素材を使用し、水を扱う作業や清掃など、幅広い現場でお使いいただけます。
・指にフィットする使い心地：手にフィットしやすく、素手に近い感覚で作業できます。
・大容量仕様：1箱200枚入りのため、手袋を頻繁に交換する業務現場にも適しています。
・パウダーフリー：手袋の内側に粉を使用していない、パウダーフリータイプです。
・左右兼用：左右の区別なく装着でき、必要なときにすぐ取り出して使用できます。
※本製品は医療機器ではありません。
■ 商品概要
・販売開始予定：2026年6月下旬
・導入相談：受付中
・販売価格：8,980円（税込・送料当社負担／一部地域を除く）
・入数：2,000枚（200枚入×10箱）／ケース
・材質：塩化ビニル（PVC）
・カラー：クリア
・サイズ：S／M／L
・仕様：使い捨てタイプ、パウダーフリー、左右兼用
・主な用途：清掃、介護補助、工場作業、精密機器の取り扱い、家事、園芸など
・原産国：中国
・送料：ケース単位のご注文は、送料当社負担にてお届けいたします。
※北海道（札幌市内を除く）・特殊条件運賃先は別途送料が発生します。沖縄・離島地域には発送できません。
【法人・施設向けの導入相談受付中】
販売開始にあわせて、法人・施設のお客様からの導入相談を受け付けております。
現在使用している手袋の在庫不足や調達コスト、使い勝手などでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
【販売について】
本製品は、2026年6月下旬からの販売開始を予定しております。
販売開始後、衛生ラボ楽天市場店にて商品情報をご確認いただけます。
【衛生ラボ 楽天市場店】
https://www.rakuten.co.jp/eiseirabo/
販売開始前の導入相談・お見積りについては、下記窓口までお問い合わせください。
＜法人向け・卸売に関するお問い合わせ＞
株式会社TSC
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-33-5 本多ビル7F
TEL：0467-54-6715（TSC受注センター）
MAIL：shop@tsc-clean.com
公式サイト：https://tsc-clean.com
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※本製品は法人・施設向けの業務用商品です。
個人のお客様もご購入いただけます。