“木崎湖”を日常にも。長野県大町市のキャンプ場 THE KIZAKI CAMP & LAKE RESORT の新ブランド「ZAKI PORT」が登場。

株式会社五感

THE KIZAKI CAMP & LAKE RESORTにある

湖畔と人、感覚が行き交う小さな港 ―――「ZAKI PORT」

木崎湖で拾った空気、音、匂い、景色。

その断片を、アパレルやプロダクトに落とし込み、

日常へ持ち帰るためのアイテムとして展開します。

▼新ECサイト “ZAKI PORT ”

https://www.zaki-port.com/

「ちょうどいい」ポップが彩る、日常と非日常。

ZAKI PORTでは、TEEシャツやハットなどのウェアアイテムや、タオルやステッカーなどの

アクセサリーアイテムをが主に展開しています。

木崎湖の自然、お使いのキャンプグッズとも相性の良い、カラー・デザインを大切に。

遊び心のあるデザイン・ポイント使いしやすいポップなカラー展開により、

普段の生活の中にも馴染みやすく、使いやすいラインナップとなっています。

木崎湖の“自然”の断片を、日常でも感じてほしい ――。

それが、ZAKI PORTの考えるプロダクトです。

ZAKI PORTのプロダクト

木崎湖でも映える、日常でも魅せられる ――。

キャンプ場の非日常も、いつも通りの日常も “最高” にしてくれるアパレルグッズをご提案。

【AFTERS コラボTEE】 TOBIDASHI MASK TEE

顔を隠して、感覚むき出し。

THE KIZAKIに現れたTOBIDASHI MASKは、

自然から受け取る、言語化できない「なんか

良い」を教えてくれる粋なBOY & GIRL。

見た目は派手だけど、物静か。

ふざけているようで、ちょっぴり本気。

五感で楽しむTHE KIZAKIらしさをまとった、

長野生まれの人気アパレルブランド

AFTERSとのコラボTEE！

【フェイスタオル】 LAKE TOWEL / DAY WIND

DAY WINDは、昼の湖畔を吹き抜ける風を

イメージしたグラフィック。

軽やかなカラーと流れるようなパターンで、

湖遊びやキャンプ、

温泉帰りにも使いやすい一枚。

汗を拭く、首に巻く、バッグに入れておく。

外遊びにも日常にも、気軽に持ち歩ける

フェイスタオルです。

※裏は白地になります。

【スマホストラップ】 LAKE PHONE STRAP

スマホを、ちょっと持ちやすく。

手首に通して持てるので、外遊びやキャンプ、

湖畔での撮影、日常使いにも便利です。

THE KIZAKIらしい配色の編み込みコードに、

ZAKI PORTのタグをプラス。

カラーは3色展開。

ポーチや鍵などに付けても使えます。

持ち物に少しだけ

色を足せる、気軽に使えるストラップです。

新作も続々登場！

現在販売中のアイテムに加え、これから新作も少しずつ追加していく予定です。

木崎湖を訪れたことがある方も、まだ訪れたことがない方も。

ぜひ一度、覗いてみてください。

販売場所・ECサイト 詳細

■ZAKI PORT（店舗）

木崎湖キャンプ場「THE KIZAKI CAMP & LAKE RESORT」

住所：長野県大町市平森9707-1

■ECサイト

ZAKI PORT

販売URL ：https://www.zaki-port.com/

＊配送料 ：全国一律 660円（1回のご注文金額が7,500円以上で配送料無料）

＊お支払方法：クレジットカード決済

（Visa / Mastercard / American Express / Discover / JCB）

Apple Pay / Google Pay

＊注意事項 ：https://www.zaki-port.com/s/transaction-policy

ZAKI PORTを見る :https://www.zaki-port.com/

THE KIZAKI CAMP & LAKE RESORT

夏の木崎湖、あなたならどう過ごす？

湖を眺めながら深呼吸して 子どもの笑い声を聞いて 好きな人と並んで座って。

焚き火の火を見つめながら 今日のことを話す。

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木崎湖の静かな湖畔で、水の音や風の香りを感じながら過ごす時間は、

あなたの感性を優しく呼び覚ましてくれます。

「17桟橋」からのダイブで童心に帰るもよし、

ペットと共に穏やかなレイクビューに癒やされるもよし。

アクセスの良さと快適なジオドームを兼ね備えた「THE KIZAKI CAMP＆LAKE RESORT」で、

心に刻まれる最高のレイクサイドキャンプを体験してみませんか。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

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株式会社 五感

長野県大町市 木崎湖の湖畔に位置するキャンプ場「THE KIZAKI CAMP&LAKE RESORT」の運営をはじめ、自然体験事業アウトドア製品やアパレル製品の開発・製造・販売を行う会社です。



▼THE KIZAKI CAMP&LAKE RESORT

https://thekizaki.com/



▼THE KIZAKI CAMP&LAKE RESORT インスタグラム

https://www.instagram.com/the.kizaki/



▼ZAKI PORT （アパレル＆グッズ）

https://www.zaki-port.com/



▼お問い合わせ窓口

info@thekizaki.com