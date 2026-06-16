仙台市と協働で取り組む事業を提案してみませんか？

仙台市

仙台市では、地域課題の解決に向けて、市民の皆さんからの提案をもとに、市と協働で事業に取り組む「仙台市市民協働事業提案制度」において、事業提案を募集しています

市民活動団体、町内会、企業などの専門性やネットワークを生かした協働の提案をお待ちしています！

詳細は市ホームページ(https://www.city.sendai.jp/kyodosuishin/kurashi/manabu/npo/shimin/oshirase/r9teianbosyu.html)よりご確認ください。

1 募集期間

7月22日（水）まで

2 対象団体

次を満たす団体

- 仙台市内に事務所及び活動場所を有すること- 5名以上で構成される組織であること- 1年以上継続して活動していること など

※詳しくは、募集要項の応募資格をご確認ください。

3 対象事業

次のすべてを満たすもの

4 募集テーマ

- 公益的、社会貢献的な事業であり、地域の課題解決に資するもの- 本市と提案団体が協働で行うことにより、具体的な効果・成果が期待できるもの- 協働の役割分担が明確かつ妥当で、相乗効果が期待できるもの- 先進性、先駆性、独自性がある取り組みであるもの- 事業計画及び予算の見積りが適正であるもの

自由提案型（テーマや分野は問いません）

5 交付額

1事業あたり最大300万円

※団体においても、事業費の負担あり

※予算の範囲内で採択予定

6 手続き方法

（1）事前相談 ※必須

事業提案の内容について、市職員と市民活動サポートセンター職員が相談に応じます。事前相談が未実施の場合は事業提案を受付できませんのでご注意ください。

１.日時：6月15日（月）～7月15日（水）

２.申込：希望日の4日前（土日祝日を除く）までに、募集要項(https://www.city.sendai.jp/kyodosuishin/kurashi/manabu/npo/shimin/oshirase/documents/r9_boshuyoukou.pdf)に記載の申込フォームよりお申込みください。

（2）提案書類の提出

事前相談終了後、募集期間内に所定の事業提案書および必要書類を郵送または持参により、市民協働推進課へ提出してください。

郵送・持参先

〒980-0802 青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎（アーバンネット勾当台ビル）2階

仙台市 市民局 市民協働推進課

7 今後のスケジュール（予定）

8 過年度の採択事業

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115262/table/179_1_a78dc271ed1ddea3c37c328e81da322a.jpg?v=202606161051 ]

過去に採択された事業は、仙台市ホームページに掲載しています。

令和8年度事業はこちら(https://www.city.sendai.jp/kyodosuishin/kurashi/manabu/npo/shimin/jisshijigyo/sedo/r8.html)からご確認ください。

9 問い合わせ先

仙台市 市民局 市民協働推進課

電話：022-214-1089

Email：sim004100@city.sendai.jp

仙台市HP：https://www.city.sendai.jp/kyodosuishin/kurashi/manabu/npo/shimin/oshirase/r9teianbosyu.html