Buzzencer、開設1週間で約4,000人が学習に参加仲間・専門家・AIによる継続支援モデルが始動。

Twomi PTE LTD.

Twomi PTE LTD.（代表：新藤弘章）は、継続支援プラットフォーム「Buzzencer」において、サービス開始直後のコミュニティ活動の結果、約2万人のギルド参加者のうち約4,000人が学習プログラムへ参加したことをお知らせいたします。

Buzzencerは、「人は一人では続かない」という考え方を出発点に開発されたプラットフォームです。

多くの人が、「もっと収入を増やしたい」「新しいスキルを身につけたい」「SNSで発信できるようになりたい」と考える一方で、実際には継続できずに途中で諦めてしまいます。

Buzzencerは、その課題を解決するために

- 仲間と学ぶ「ギルド」- 専門家から学ぶ「オンラインサロン」- AIとともに発信を続ける「BuzzNet」

という3つの仕組みを提供しています。

今回の結果は、この継続支援モデルが実際に機能し始めたことを示す一つの事例となりまし

た。

なぜ人は続けられないのか

副業、SNS発信、コンテンツ制作、アフィリエイト

これらは決して難しいことではありません、しかし、多くの人が途中でやめてしまいます。

その最大の理由は、「一人だから」です

- 相談相手がいない- 励ましてくれる仲間がいない- 何をすればよいか分からない

結果として、多くの人が行動をやめてしまいます

Buzzencerは、この課題をテクノロジーとコミュニティの力で解決することを目指しています。

約2万人のコミュニティから4,000人が学習へ参加

Buzzencerでは、参加者同士が協力しながら学び、実践する「ギルド」を中心にコミュニティが形成されています。

今回、約2万人が参加するギルドコミュニティを母体として、ある学習プログラムが開始されました。

その結果、開設から約1週間で約4,000人が参加

母体コミュニティの約20％が短期間で学習へ移行したことになります。

また、この期間中に発生した売上は約2,000万円となりました。

私たちは、この数字そのものよりも、「学びたい」「成長したい」と考える人がこれだけ存在していたことに大きな価値があると考えています。

Buzzencerが提供する3つの学びの装置

1. ギルド

仲間と学ぶ

Buzzencerの中心となるのがギルドです。

同じ目標を持つ仲間同士が集まり、情報交換や成功事例の共有を行います。

一人では続かない挑戦も、仲間と一緒なら継続しやすくなります。

2.オンラインサロン

専門家から学ぶ

さらに深く学びたい人のために、BuzzStudioを提供しています。

クリエイターや専門家がオンラインサロンを運営し、知識や経験を共有します。

参加者は、実践的なノウハウを学びながら、自らの成長につなげることができます。

3. BuzzNet

AIと学び、発信する

学びを成果につなげるためには、発信も重要です。

BuzzNetではAIを活用し、SNS投稿の作成や情報発信を支援します。

発信を継続することで、フォロワーとの関係が深まり、将来的には自らコミュニティを持つことも可能になります。

学ぶ → 実践する → 発信する → 教える

Buzzencerが目指しているのは、単なる学習サービスではありません。

現在の参加者が、将来は新しい参加者を導くギルドリーダーやクリエイターになる。

その循環こそが、Buzzencerの目指すコミュニティの姿です。

人生を豊かにする継続支援へ

Twomi PTE LTD.は、AIアバター事業をはじめとして、一貫して「継続支援」をテーマに事業を展開してきました。

私たちは、アフィリエイト会社でも、オンラインサロン会社でも、AIツール会社でもありません。

人が挑戦を続けられる環境を作り、その結果として人生を豊かにする会社です。

Buzzencerを通じて、より多くの人が学び、成長し、自らの可能性を広げられる社会の実現を目指してまいります。

Buzzencerについて

Buzzencerは、「人は一人では続かない」という課題を解決する継続支援プラットフォームです。

ギルド（仲間）

オンラインサロン（専門家）

BuzzNet（AI）

の3つを組み合わせることで、学びと実践を継続できる環境を提供しています。

公式サイト： https://buzzencer.com(https://buzzencer.com)

会社概要

会社名：Twomi PTE LTD.

代表者：新藤弘章

事業内容：AIプラットフォームおよび継続支援プラットフォームの開発・運営

URL：https://www.twomi.ai