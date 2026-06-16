矢崎部品株式会社がサプライチェーン・リスク管理クラウド「Spectee SCR」を導入決定

株式会社Spectee

製造業向けにサプライチェーンリスク管理サービスを提供する株式会社Spectee（東京都千代田区、代表取締役CEO：村上建治郎、以下「Spectee」）は、提供するクラウド型サプライチェーンリスク管理サービス「Spectee SCR」について、矢崎部品株式会社（静岡県牧之原市、以下「矢崎部品」）の調達部門での導入が決定したことをお知らせいたします。

矢崎総業はワイヤーハーネスで世界屈指のシェアを誇り、自動車メーカー（OEM）への直接供給を担い、極めて高い供給責任を担っています。矢崎グループの中で部品の安定供給を担う矢崎部品の調達部門は、このたび『Spectee SCR』の導入により、初動対応の高度化と部品の生産工程レベルまで紐づけた精緻なリスク可視化を実現し、サプライチェーン管理を「把握」から「判断」へと進化させました。

導入事例URL：https://spectee.co.jp/case/yazaki_parts/

※下記は、矢崎部品への導入事例インタビューをもとに編集・構成したものです。

■ 『Spectee SCR』導入の背景

ワイヤーハーネスは数万点の部品と、多層にわたる仕入先で構成される極めて複雑なサプライチェーンをもつ製品であり、その管理には高度な精度と即応性が求められます。

昨今、地政学リスクによる脅威や自然災害が頻発する中、矢崎部品では「迅速かつ正確に」仕入先およびサプライチェーン全体への影響を把握する必要性が生じています。従来の自社システムでは、数万点の部品と数百社に及ぶ仕入先情報を手作業で更新する必要があり、膨大な工数とデータ鮮度の維持に課題がありました。さらに、災害時の影響調査も人手に依存していたため、広域・多層のサプライチェーン全体を迅速に把握することが難しく、初動対応の遅れや仕入先負担の増大が課題となっていました。

これらの課題を解決するため、複数のサプライチェーンリスク管理ツールを比較検討しました。その中で、部内の実務担当者から強い支持を得たのが『Spectee SCR』でした。直感的で分かりやすいUI、サプライチェーンの深い階層まで把握できる管理機能、さらに災害情報の可視化と速報性を重視し、『Spectee SCR』の導入を決定しました。

■ 『Spectee SCR』導入後の効果

『Spectee SCR』の導入により、サプライチェーン管理は「待ちの対応」から「先手を打つ対応」へと進化しています。

■ 矢崎部品株式会社 ご担当者様のコメント

今回のSpectee SCR導入により、サプライチェーンの可視化、災害情報の即時取得、データ精度の向上といった基盤が整いました。その結果、従来のようなオペレーション中心の業務から、状況を踏まえて判断するマネジメント業務へのシフトが進んでいます。これにより、より実態に即した判断と対応が可能となりました。引き続き、自動車業界のTier1サプライヤーとして安定供給責任を果たすため、サプライチェーンマネジメントの高度化に取り組んでいきます。

■ 株式会社Spectee 代表取締役 CEO 村上建治郎のコメント

このたび、自動車産業のサプライチェーンの根幹を支える矢崎部品様に『Spectee SCR』を導入いただいたことを、心より嬉しく思います。地政学リスクの高まり、頻発する自然災害など、サプライチェーンを取り巻く危機はかつてないほど深刻化、そして複雑化しています。こうした時代に、後手後手になりがちなリスクマネジメントにおいて、「先手を打つ」体制への転換は、業界必須のものとなってきています。矢崎部品様の現場の皆様が「これしかない」と評価してくださったこと、そしてAIを用いた初動の自動化と部品単位での精緻なリスク可視化を共に実現できることは、私たちSpecteeにとって何よりの誇りです。日本のものづくりを支える皆様の力になるよう、Specteeはこれからもサービスの進化を加速させてまいります。

導入事例全文はこちらをクリック :https://spectee.co.jp/case/yazaki_parts/

■ 「Spectee SCR」について

『Spectee SCR』は、サプライチェーンに影響を与えるあらゆる危機を瞬時に可視化するサプライチェーン・リスク管理サービスです。

SNS、気象データ、全世界のローカルニュース、地政学リスク情報など多様な情報をもとに、サプライヤー周辺で発生する危機をリアルタイムに検知。サプライヤーの被害状況や製品への影響、納期遅延の可能性などを迅速に把握することが可能になります。

『Spectee SCR』公式ページ

URL：https://spectee.co.jp/service/specteescr/(https://spectee.co.jp/service/specteescr/)

■ 株式会社Spectee（スペクティ）について

Specteeは、レジリエンス領域においてAIを活用したSaaSを提供するスタートアップです。「危機を可視化する」をミッションに、SNS情報や気象データ、人工衛星、自動車プローブデータなど多様なデータを活用し、世界中で発生する災害や危機をリアルタイムに収集・解析しています。

防災・BCP対応、サプライチェーン・リスク管理を目的に導入が進み、2024年7月には契約数1,000を突破。国内外の多くの企業や官公庁・自治体から支持されています。

＜会社概要＞

本社：〒102-0076 東京都千代田区五番町 12-3 五番町YSビル

代表者：代表取締役 CEO 村上 建治郎

公式サイト：https://spectee.co.jp