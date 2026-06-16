参加者募集中！この夏、デジタル庁で「ひらめき」を形にしよう！「人にやさしい」デザインとデータの体験ワークショップ｜こども霞が関見学デー2026

デジタル庁

「誰にとってもわかりやすい色づかいやデザイン」とは？

バラバラの数字が魔法みたいにひと目でわかる「動かせるグラフ」に変わる仕組みとは？

デジタル庁のプロが教えるこのワークショップ。当日はデジタル庁のリーダーも会場へ。

子どもたちの自由なアイディアが、未来のデジタル社会をつくるヒントになるかもしれません。

◆夏だけの特別なデジタル体験！「使いやすい」のひみつを探ろう

毎年夏休みに開催される「こども霞が関見学デー」は普段入ることができない霞が関の府省庁を舞台に

子どもたちが「お仕事の現場」を直接体験できる特別なイベントです。

今年のデジタル庁は「人にやさしいデジタル社会」をテーマに体験型のワークショップを開催します。

見分けやすい色のえらび方とグラフのひみつ

私たちの身の回りにあるウェブサイトやアプリには、

実はたくさんの「人にやさしい工夫」が隠されています。

デジタル庁は「誰一人取り残されない、人にやさしいデジタル化を。」をミッションに掲げており

特に大切にしているのが

「数字やデータを、誰にでもわかりやすく伝える技術」です。

この夏、デジタル庁のプロたちと一緒に、データに隠されたひみつを発見し

「やさしいデジタルの世界」をデザインしてみませんか？

◆こんな体験ができます！【低学年・高学年別プログラム】

◇小学１～３年生向け｜「みんなにやさしい いろとグラフのひみつ」

29日(水) 10：30～12：40 ／ 30日(木) 14：00～16：10

「なんで地図の色が濃かったり、薄かったりするの？」そんな素朴な疑問からスタート。

色の違いに隠された“意味”を解き明かしたあとは、

チームでアンケートをとって「手作りグラフ」に挑戦。

最後はデジタル庁の「ダッシュボード」に集めたデータがリアルタイムで映し出される感動体験を！

◇小学４～6年生向け｜「みんなにやさしいデジタル技術をプロから学ぼう」

29日(水) 14：30～16：40 ／ 30日(木) 10：30～12：40

「棒グラフと円グラフ、どっちがいい？」

伝える目的に合わせてグラフを使い分ける、プロの視点を学びます。

画用紙で画面のレイアウトをデザインするところから始まり、実際にパソコンでデータ入力して

自分だけの「ダッシュボード」を完成させる本格的なプログラム。

子どもたちのアイディアを、デジタル庁のリーダーに直接プレゼン！

ワークショップの最後には、子どもたちが挑戦した成果を発表。

デジタル庁のリーダーにアイディアを伝える特別な体験ができます。

昨年度のイベントの様子はこちら

◆デジタル庁の芝生でマイナちゃんと記念撮影！

記念写真生成AIで作った物語をイラストに

場所：デジタル庁 芝生エリア（東京都千代田区紀尾井町１-３ 東京ガーデンテラス紀尾井町）

開放感あふれる芝生エリアで、

マイナンバーのPRキャラクター「マイナちゃん」との記念撮影ができます！

会場には、夏休みの思い出を残せるフォトスポットもご用意します。

ワークショップの記念に、ぜひ素敵な一枚を撮ってくださいね♪

◆ 開催概要

◆留意事項

◆応募はこちらから

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183901/table/9_1_5f2e802466cda47ed59225faa0b7aa1b.jpg?v=202606161051 ]- 対象は小学1年生から6年生のお子さまと保護者です（保護者の同伴が必要です）- デジタル庁ウェブサイトやソーシャルメディア等の広報媒体、テレビメディアやウェブメディア等に掲載される取材記事・動画等への映像・写真の使用に同意いただける方が対象です（当日はメディアによる取材が入る予定です）- 複数のお子様の申し込みを希望される場合はお一人ずつの申し込みが必要です。（同伴など詳細は応募フォームの記載内容をご確認ください）- 応募人数が多い場合、抽選で参加者を決定しますのでご了承ください- 配慮が必要な方は、応募フォームの備考欄にご記載ください

「令和８年度こども霞が関見学デー」参加申し込みフォーム

https://forms.cloud.microsoft/r/KvjtYyfjLR

←2次元コードを読み込むと

フォームから参加申し込みができます。

デジタル庁ウェブサイト 特設ページはこちら

https://www.digital.go.jp/news/292adf3e-fd51-453c-befb-5778593bc6a5