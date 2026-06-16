外国人材257万人時代へ。HARMONIC insight、社内資料を47言語化・研修動画化するAIツール2製品を正式販売

ハーモニックインサイト合同会社外国人労働者257万人時代。2027年の育成就労制度施行で、多言語での安全教育が一層求められます

ハーモニックインサイト合同会社（屋号：HARMONIC insight、本社：東京都、代表社員：瀬田ルリ子）は、社内の教育・研修資料を多言語化するAI翻訳ツール「Insight Doc Translator」と、PowerPoint資料から多言語ナレーション付き研修動画を生成する「Insight Training Studio」の正式販売を開始しました。個人・小規模事業者・海外のお客様はオンラインで即時にご購入いただけるほか、請求書払い・銀行振込をご希望の法人のお客様には、販売代理店である株式会社ワールドエンブレムが窓口として対応いたします。

背景：外国人材257万人時代と、2027年の制度変更

国内で働く外国人労働者数は約257万人、外国人を雇用する事業所数は約37.1万事業所と、いずれも過去最多を更新しています。2027年4月には、技能実習制度を発展的に見直した「育成就労制度」が施行予定であり、受け入れ企業には日本語学習支援や教育体制の整備、現場で理解される安全教育の重要性が一層高まっています。

一方で、安全教育や業務手順の研修資料を多言語化・動画化するには、これまで外注に多くの時間と費用がかかり、改訂のたびに作り直しが必要という課題がありました。とりわけ建設・製造業など、安全教育が事故防止に直結する現場では、「言葉の壁」が重大なリスクとなり得ます。

代表社員の瀬田ルリ子は「外国人材が安心して働ける現場をつくるための道具を、現場が自分たちの手で使えるかたちで届けたい」と話します。

製品設計を主導するChief Architectのエリック・アーサー（Erik Arthur）は、次のように述べています。「建設・グローバル・AI実装を、すべて自分で手を動かす位置で見てきた。そこで分かったのは『汎用AIでは現場の運用ノウハウまで届かない』ということ。言葉の壁が事故に直結する現場でこそ、業界特化のAIが効く」

製品概要

Insight Doc Translator ― 資料まるごと多言語翻訳このツール1つでPowerPoint・Word・Excel・PDFのすべてのファイルを操作・翻訳できます

最新のAIが文脈を読み取り、PowerPoint・Word・Excel・PDFをレイアウトを保ったまま47言語に翻訳します。図表・写真・セル・PDFの体裁もそのままに、「そのまま送れる完成ファイル」として出力できる点が最大の特長です。

DeepL・Google・Claude など主要なAI翻訳エンジンに対応し、一度訳した表現を再利用する翻訳メモリ、訳抜けを自動で知らせる品質チェック、建設業の専門用語をそろえる用語集（厚生労働省の対訳用語を同梱）を搭載。AIはお客様ご自身のAPIキーで動作し、翻訳データを当社のサーバーに保管しません。社内のセキュリティポリシーに沿った運用が可能です。

Insight Training Studio ― PowerPointを研修動画に動画ツールのような複雑な操作は不要、PowerPointをアップロードするだけで動画が作成できます

AIがスピーカーノートを自然なナレーション音声に変換し、字幕付きの研修・マニュアル動画を自動生成します。声優もスタジオも不要で、既存のPowerPoint資料がそのまま動画教材になります。

多言語ナレーションとLMS配信（SCORM 1.2）に対応し、外国人材への安全教育を多言語で届けられます。

2製品を組み合わせれば、研修資料の翻訳から多言語ナレーション動画化までを一気通貫で内製できます。いずれもお客様ご自身のAPIキーで動作し、翻訳・生成データを当社のサーバーに保管しないため、社内情報を外部に集約せずに運用可能です。



両製品とも、はじめに30日間すべての機能を無料でお試しいただけます （クレジットカード不要）。

▼ 無料ダウンロード（30日無料トライアル・メールアドレスだけで開始）

Insight Doc Translator：https://insight-office.com/ja/products/insight-doc-translator

Insight Training Studio：https://insight-office.com/ja/products/insight-training-studio

2つの購入方法

トライアル終了後も継続利用をご希望の方は、以下からライセンスをご購入いただけます。

製品ページの購入セクション。オンライン即時購入のほか、法人向けに請求書払い・銀行振込にも対応しています



（1）オンライン即時購入（個人・小規模事業者・海外のお客様）

クレジットカード／PayPalでのオンライン決済に対応。製品ページからすぐにご購入いただけます。

（2）請求書払い・銀行振込（法人のお客様）

販売代理店「株式会社ワールドエンブレム」が窓口として対応いたします。月締め・請求書発行・銀行振込でのご購入をご希望の法人のお客様はこちらをご利用ください。

今後の展望

ハーモニックインサイト合同会社は、コンサルティングの現場で培った業務改善のノウハウを製品に反映し、増加する外国人人材の教育・定着を支援してまいります。建設業・製造業をはじめとする業種別の活用提案や、機能強化を順次進めてまいります。

製品資料・お問い合わせ

製品ページ・パンフレット：

Insight Doc Translator … https://insight-office.com/ja/products/insight-doc-translator

Insight Training Studio … https://insight-office.com/ja/products/insight-training-studio

製品サイト：https://insight-office.com



製品・購入に関するお問い合わせ：HARMONIC insight（ハーモニックインサイト合同会社） support@h-insight.jp



法人での請求書購入（販売代理店）：株式会社ワールドエンブレム 申込・プラン変更 console@world-e.biz／ご質問 help@world-e.biz



報道関係お問い合わせ先：HARMONIC insight 広報担当 support@h-insight.jp

出典：外国人労働者数・外国人雇用事業所数＝厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」（2025年10月末時点）／育成就労制度＝出入国在留管理庁

会社概要

社名：ハーモニックインサイト合同会社（屋号：HARMONIC insight）／代表者：代表社員

瀬田ルリ子／設立：2025年8月／所在地：東京都／事業内容：AI・業務改善ソフトウェアの企画・開発・販売、業務コンサルティング／URL：https://h-insight.jp