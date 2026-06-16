宣伝会議「第53期 編集・ライター養成講座 総合コース」が8月29日(土)に開講！

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2026年8月29日(土)に、「第53期 編集・ライター養成講座 総合コース」を開講します。本講座は、ただ単に文章がうまい編集者・ライターになるのではなく、読者が読みたくなるコンテンツを提供し続けられる書き手になることを目指します。

■本講座の特徴

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/marketing/courses/editor_writer_s/

半年間、全40回の講義を通して

・読みたくなる「企画の立て方」

・生成AIにはできない一次情報を引き出す「取材のスキル」

・AIを活用して分かりやすい文章を書く／人間が書くからこそ心を揺さぶる"血の通った文章”

の3つの力を身に付けます。

「企画力」「取材力」「文章力」、これらは編集者・ライターだけに留まらず、マーケティング・広報・経営企画・Web・システム・人事・営業など企業・団体で情報発信に関わる方など、ZINEや文学フリマで出展を目指す方など、あらゆる方に求められます。

■登壇講師

山田 ズーニー氏（文章表現インストラクター）、品田英雄氏（日経BP総合研究所）、山口一臣氏（テックベンチャー総研）、金泉俊輔氏（NewsPicks Studios）、星野貴彦氏（『プレジデント』編集長）、佐藤友美氏（ライター・コラムニスト）、松尾茂起氏（ウェブライダー）、嶋浩一郎氏（博報堂 執行役員／博報堂ケトル 取締役・クリエイティブディレクター・編集者）、渡辺将基氏（CAM 専務執行役員『新R25』編集長）、米光一成氏（ゲーム作家／ライター／デジタルハリウッド大学教授）

木崎伸也氏（スポーツライター）ほか

※過去2年登壇実績のある方を掲載しています。

■受講対象

・未経験からフリーライターを目指す方

・副業でライターをしており、本業にしていくことを目指す方

・出版社、Webメディアの運営会社、編集プロダクションへの就職・転職を目指す方

・現役の編集者・ライターで、独学で学ぶことに限界を感じている方

・事業会社・非営利活動法人等で広報・マーケティング・Webなど情報発信をされる方

■講座で学べること

詳細を見る :https://www.sendenkaigi.com/marketing/courses/editor_writer_s/

◎読みたくなる「企画の立て方」

文章スキルよりも前に、読者に届ける「企画」の立て方を現役編集長・編集長経験者・出版責任者・第一線で活躍するライターから学びます。企画作りの課題を出題し、講師からフィードバックをもらいます。

◎生成AIにはできない一次情報を引き出す「取材のスキル」

ネットで調べただけの似たような記事があふれる中で、「あなただけが知っている真実」を書けるようになるための取材の準備の仕方、インタビュー技術を学びます。

◎AIを活用して分かりやすい文章を書く／人間が書くからこそ心を揺さぶる"血の通った文章”

AIと共存しつつ、書いた人の熱量や「人間らしさ」を感じられ、読者が本当に感動する文章を書くためのセオリーを学びます。

◎デザイン・写真・動画・著作権など制作工程の中で最低限押さえておきたい基礎知識

デザインの専門家でなくても、編集者・ライターとして最低限押さえておきたいデザイン・レイアウト・写真・動画の基礎知識も学びます。

◎クラスを分けて企画・取材・執筆を一貫しておこなう「卒業制作」

集大成として、学んだことを活かして、受講者1人1人が6,000字の記事を作成します。ポートフォリオとしての活用や、就職・転職時のアピール材料として活用できます。

▼過去の最優秀作品はこちら（AdverTimesのページに移ります）(https://www.advertimes.com/special/writerclass/)

■説明会を毎週開催

「編集・ライター養成講座」の内容や学び方についてご紹介する、無料オンライン説明会を毎週開催しています。講座のカリキュラムや課題内容、受講生の特徴、過去受講生の実績などを詳しくご説明するほか、皆さまからのご質問にもその場でお答えします。

直近の開催予定：6月17日（水）18:30-20:00／6月20日（土）19:00-20:30

※以降毎週開催

説明会の参加申し込みはこちら :https://www.sendenkaigi.com/marketing/courses/editor_writer-setsumei/

■6月24日（金）無料体験講座を開催

講師を務める徳力基彦氏が登壇し、講座では何を学ぶのか、どんな知見が得られるのか、そして学んだことをどう活かしていくべきかを語り、質疑応答の時間も設けます。ぜひ、講座の受講を検討中の方はお気軽にご参加ください。

講師：徳力基彦氏（note株式会社）

日程：6月24日（金）19:00～21:00

無料体験講座の参加を申し込む :https://www.sendenkaigi.com/marketing/courses/editor_writer-taiken/

■概要

日程：8月29日（土）開講

※毎週土曜日 13:30～15:30／15:50～17:50

講義回数：全40回

開催形式：オンライン・教室 自由選択可能なハイブリッド形式

参加定員：100名

※定員に達し次第申し込みを締め切らせていただきます。

詳細・申込はこちら :https://www.sendenkaigi.com/marketing/courses/editor_writer_s/

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。