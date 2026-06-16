ホロライブのスマホゲーム『hololive Dreams』のゲームオリジナルイラストシール付き「hololive Dreams スナック vol.3 うま塩味」を本日より発売開始！

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、VTuber事務所「ホロライブプロダクション」初となるスマホゲーム『hololive Dreams』のオリジナルシール付きスナック「hololive Dreams スナック vol.3 うま塩味」を、本日6月16日（火）より発売いたします。

本商品は、全国のファミリーマート約16,400店舗やアニメイト等の各種店舗にて販売するほか、Cyber Goods Storeでのオンライン販売も実施いたします。また、アミューズメント施設「GiGO」では、限定BOXを順次展開いたします。

vol.3は、総勢20名のタレントが登場。ゲーム内に登場する華やかなライブ衣装を身に纏った「ゲームオリジナルイラストシール」がランダムで1枚封入されています。

さらに、Cyber Goods Store公式Ｘ（ https://x.com/Cyber_goods ）では発売を記念したプレゼントキャンペーンを開催いたします。キャンペーンに参加してシールコンプレートセットをゲットしましょう。

■商品情報

商品名 ：hololive Dreams スナック vol.3 うま塩味

発売予定日 ：2026年6月16日（火）

シール種類 ：シール全20種

価格 ：253円（税込）

内容量 ：14g

賞味期限 ：2026年10月

製造元 ：株式会社オリエント

発売元 ：株式会社サイバーエージェント

コピーライト ：(C) COVER／ (C) QualiArts, Inc.

●vol.3 参加タレント（全20名、順不同）

雪花ラミィ／桃鈴ねね／獅白ぼたん／尾丸ポルカ／ラプラス・ダークネス／鷹嶺ルイ／博衣こより／風真いろは／ベスティア・ゼータ／カエラ・コヴァルスキア／こぼ・かなえる／シオリ・ノヴェラ／古石ビジュー／ネリッサ・レイヴンクロフト／フワワ・アビスガード／モココ・アビスガード／音乃瀬奏／一条莉々華／儒烏風亭らでん／轟はじめ

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

■販売情報

【店舗販売】

・全国のファミリーマート（一部店舗を除く）

・全国のアニメイト

・HMV・HMV&BOOKS（一部店舗）

・ゲーマーズ

【オンライン販売】

・Cyber Goods Store

https://cybergoods-store.jp/products/md1775

※Cyber Goods Storeでは、カートン販売（1箱12袋入）のみとなっております。

・HMV&BOOKS online

https://www.hmv.co.jp/news/article/260511175/

※10:00～販売いたします。

【アミューズメント施設】

株式会社GENDA GiGO Entertainmentが運営する全国の直営アミューズメント施設「GiGO」では、アミューズメント限定BOXを順次展開いたします。

また、対象のクレーンゲームに500円を投入いただいたお客様へ、限定ノベルティとして「クリアしおり」をプレゼントいたします。

〈取り扱い店舗〉

全国のアミューズメント施設「GiGO」での取り扱い施設一覧につきましては、以下よりご覧いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d85936-293-2dcd00ba505c2536d8543f9547657811.pdf

■キャンペーン詳細

キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で3名様に、「vol.3シールコンプリートセット」をプレゼントいたします。

〈キャンペーン応募方法〉

１.Cyber Goods Store公式Ｘ（ https://x.com/Cyber_goods ）をフォロー

２.該当ポストを引用ポスト（「#ホロドリスナック_vol3」を付けて投稿をお願いします。）

〈キャンペーン応募期間〉

2026年6月16日（火）10:00～2026年6月22日（月）23:59まで

※該当ポストは１.のアカウントよりご確認ください。

※当選発表は、2026年7月13日（月）までにXのDMにてご連絡いたします。

※非公開アカウントやDM受信拒否設定の方は応募対象外となります。

※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。

※ご当選の権利は第三者への譲渡や、現金とのお引き換えはできません。

※当社の個人情報保護に関する基本方針については、以下のプライバシーポリシーをご確認ください。https://www.cyberagent.co.jp/privacy/

■『hololive Dreams』について

『hololive Dreams（ホロライブ ドリームス）』（略称「ホロドリ」）は、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の総勢50名以上のタレントが参加する、ホロライブ初の公式スマートフォン向けゲームです。本作では、「ホロライブ」の音楽を誰でも気軽にリズムゲームとして楽しむことができるほか、自分だけの譜面を作って遊べる「クリエイト譜面」など、「ホロドリ」ならではの多彩な機能を搭載。今後もさまざまな情報を順次公開予定です。

公式サイト ： https://hololive-dreams.com

公式X

・ 日本語 ： @hololive_dreams（ https://x.com/hololive_dreams ）

・ 海外版 ： @holo_dreams_en（ https://x.com/holo_dreams_en ）

公式YouTube ： https://www.youtube.com/@hololivedreams

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 山内隆裕

事業内容 ：メディア＆IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com