ホロライブのスマホゲーム『hololive Dreams』のゲームオリジナルイラストシール付き「hololive Dreams スナック vol.3 うま塩味」を本日より発売開始！

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株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部



株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、VTuber事務所「ホロライブプロダクション」初となるスマホゲーム『hololive Dreams』のオリジナルシール付きスナック「hololive Dreams スナック vol.3 うま塩味」を、本日6月16日（火）より発売いたします。



本商品は、全国のファミリーマート約16,400店舗やアニメイト等の各種店舗にて販売するほか、Cyber Goods Storeでのオンライン販売も実施いたします。また、アミューズメント施設「GiGO」では、限定BOXを順次展開いたします。



vol.3は、総勢20名のタレントが登場。ゲーム内に登場する華やかなライブ衣装を身に纏った「ゲームオリジナルイラストシール」がランダムで1枚封入されています。


さらに、Cyber Goods Store公式Ｘ（ https://x.com/Cyber_goods ）では発売を記念したプレゼントキャンペーンを開催いたします。キャンペーンに参加してシールコンプレートセットをゲットしましょう。




■商品情報


商品名　　　　　　：hololive Dreams スナック vol.3 うま塩味


発売予定日　　　　：2026年6月16日（火）


シール種類　　　　：シール全20種


価格　　　　　　　：253円（税込）


内容量　　　　　　：14g


賞味期限　　　　　：2026年10月


製造元　　　　　　：株式会社オリエント


発売元　　　　　　：株式会社サイバーエージェント


コピーライト　　　：(C) COVER／ (C) QualiArts, Inc.



●vol.3 参加タレント（全20名、順不同）


雪花ラミィ／桃鈴ねね／獅白ぼたん／尾丸ポルカ／ラプラス・ダークネス／鷹嶺ルイ／博衣こより／風真いろは／ベスティア・ゼータ／カエラ・コヴァルスキア／こぼ・かなえる／シオリ・ノヴェラ／古石ビジュー／ネリッサ・レイヴンクロフト／フワワ・アビスガード／モココ・アビスガード／音乃瀬奏／一条莉々華／儒烏風亭らでん／轟はじめ




※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。



■販売情報



【店舗販売】


・全国のファミリーマート（一部店舗を除く）


・全国のアニメイト


・HMV・HMV&BOOKS（一部店舗）


・ゲーマーズ




【オンライン販売】


・Cyber Goods Store


https://cybergoods-store.jp/products/md1775


※Cyber Goods Storeでは、カートン販売（1箱12袋入）のみとなっております。



・HMV&BOOKS online


https://www.hmv.co.jp/news/article/260511175/


※10:00～販売いたします。




【アミューズメント施設】


株式会社GENDA GiGO Entertainmentが運営する全国の直営アミューズメント施設「GiGO」では、アミューズメント限定BOXを順次展開いたします。


また、対象のクレーンゲームに500円を投入いただいたお客様へ、限定ノベルティとして「クリアしおり」をプレゼントいたします。



〈取り扱い店舗〉


全国のアミューズメント施設「GiGO」での取り扱い施設一覧につきましては、以下よりご覧いただけます。


https://prtimes.jp/a/?f=d85936-293-2dcd00ba505c2536d8543f9547657811.pdf






■キャンペーン詳細


キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で3名様に、「vol.3シールコンプリートセット」をプレゼントいたします。






〈キャンペーン応募方法〉


１.Cyber Goods Store公式Ｘ（ https://x.com/Cyber_goods ）をフォロー


２.該当ポストを引用ポスト（「#ホロドリスナック_vol3」を付けて投稿をお願いします。）



〈キャンペーン応募期間〉


2026年6月16日（火）10:00～2026年6月22日（月）23:59まで



※該当ポストは１.のアカウントよりご確認ください。


※当選発表は、2026年7月13日（月）までにXのDMにてご連絡いたします。


※非公開アカウントやDM受信拒否設定の方は応募対象外となります。


※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。


※ご当選の権利は第三者への譲渡や、現金とのお引き換えはできません。


※当社の個人情報保護に関する基本方針については、以下のプライバシーポリシーをご確認ください。https://www.cyberagent.co.jp/privacy/




■『hololive Dreams』について


『hololive Dreams（ホロライブ ドリームス）』（略称「ホロドリ」）は、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の総勢50名以上のタレントが参加する、ホロライブ初の公式スマートフォン向けゲームです。本作では、「ホロライブ」の音楽を誰でも気軽にリズムゲームとして楽しむことができるほか、自分だけの譜面を作って遊べる「クリエイト譜面」など、「ホロドリ」ならではの多彩な機能を搭載。今後もさまざまな情報を順次公開予定です。



公式サイト ： https://hololive-dreams.com


公式X


・ 日本語 ： @hololive_dreams（ https://x.com/hololive_dreams ）


・ 海外版 ： @holo_dreams_en（ https://x.com/holo_dreams_en ）


公式YouTube ： https://www.youtube.com/@hololivedreams




■サイバーエージェント　会社概要


社名　　　　　：株式会社サイバーエージェント


所在地　　　　：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers


設立　　　　　：1998年3月18日


資本金　　　　：7,440百万円（2024年9月末現在）


代表者　　　　：代表取締役　山内隆裕


事業内容　　　：メディア＆IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ


株式会社サイバーエージェント　広報担当　田口


E-mail：support@caanime.com