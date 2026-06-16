てまは抜いてもおいしさと栄養はあきらめない！　「れもんのおいしくて絶賛！ てま抜きごはん」が発売。

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／代表取締役社長：松井謙介）は、2026年6月16日(火)に『れもんのおいしくて絶賛！てま抜きごはん』 定価：1,250円（税込）を発売いたしました。

Instagramで人気を集める“てま抜きごはん”の発信者・れもんさんによる、家族みんなが思わずおかわりしたくなるような料理レシピ集です。著者自身が2児の母であり、料理が得意でないママや、忙しい日々に追われるママでも無理なく続けられるレシピを提案。栄養バランスを簡単に整えるワンプレートレシピなども掲載。忙しいママにとって負担が少なく、それでいて安心して子どもに食べさせられる工夫を徹底収録。

ワンパン＆レンジで毎日のごはん作りをラクに

Instagramで人気の“てま抜きごはん”発信者・れもんさんによるレシピ集。

2児の母である著者が、忙しい毎日でも続けやすく、栄養バランスを整えやすい時短レシピや工夫を紹介。子どもに安心して食べさせられるアイデアが満載の一冊です。



忙しい毎日の救世主は、道具の使い方。れもん流の時短術なら、主菜は15～20分、副菜は5～10分で完成します。段取りを工夫すれば、下処理から調理までフライパンひとつで済み、洗い物も最小限に。

「手間は抜いても、おいしさと栄養はあきらめない！」をモットーに、ワンパン＆レンジを駆使した基本調味料だけで作れる時短レシピを紹介。野菜嫌い克服のヒントも満載で、家族みんなの健康を支える一冊です。

てま抜きアイデアで毎日のごはん作りをもっとラクに

第1章では、人気のメインおかず20品を紹介。漬け込み時間0秒で作れる油少なめの「てま抜きから揚げ」や、蒸し器いらずの「かにふわ焼売」など、「また作って！」と喜ばれるレシピを厳選しました。ワンパンやレンジ調理など、忙しい毎日を助ける工夫も満載です。

第2章では20～30分で作れるおいしい献立&1週間の献立プランを紹介します。おいしさはもちろん、栄養バランスにも配慮しています。忙しい毎日を救うてま抜きのアイデアもいっぱいです。

豊富なレシピで毎日の食卓をサポート

第3章では、肉・魚介・大豆製品を使ったボリューム満点のメインおかず57品を紹介。豊富なラインナップで、毎日の夕飯作りもマンネリ知らずです。

第4章では、野菜をおいしく食べられる副菜を掲載。「ひと口でも食べてほしい」という願いに応えるのが、れもん流。野菜を細かく刻んだり、甘みを引き出したりと、思わずおかわりしたくなるレシピがそろいます。

さらに、ごはん・めんのワンディッシュレシピや、やさしい甘さのパン・おやつレシピも紹介しています。

【商品概要】

れもんのおいしくて絶賛！てま抜きごはん

著者：れもん

定価：1,250円 (税込)

発売日：2026年6月16日(火)

判型：AB

ISBN：9784651205922

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp

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